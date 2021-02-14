Рух Львов
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Арена Львов
Ворскла
1:0
17' ПенальтиКлимчук Юрий
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
30
Копына
Юрий
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
17'
1:0
33'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.21
|2.
|Федорчук Валерий
|3
|0.21
|3.
|Кондраков Даниил
|2 (1)
|0.14
|4.
|Русин Ростислав
|1
|0.07
|5.
|Мысык Марьян
|1
|0.07
|6.
|Бойчук Игорь
|1
|0.07
|7.
|Кухаревич Николай
|1
|0.07
|8.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|9.
|Копына Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|5
|0.36
|2.
|Степанюк Руслан
|3
|0.21
|3.
|Скляр Александр
|2
|0.14
|4.
|Пуцлин Давид
|2
|0.14
|5.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.14
|6.
|Щербак Дмитрий
|1
|0.07
|7.
|Яворский Сергей
|1
|0.07
|8.
|Кравчук Даниил
|1
|0.07
|9.
|Пердута Игорь
|0
|0
|10.
|Васин Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартынюк Ярослав
|5
|1
|2.
|Мысык Марьян
|5
|0
|3.
|Кухаревич Николай
|4
|0
|4.
|Парамонов Вадим
|2
|1
|5.
|Дуць Игорь
|3
|0
|6.
|Климчук Юрий
|3
|0
|7.
|Кухарук Андрей
|3
|0
|8.
|Стаменкович Милош
|2
|0
|9.
|Бойчук Богдан
|2
|0
|10.
|Erik Gliha
|2
|0
|11.
|Roman Gagun
|0
|1
|12.
|Федорчук Валерий
|1
|0
|13.
|Брикнер Иван
|1
|0
|14.
|Заставный Владимир
|1
|0
|15.
|Русин Ростислав
|1
|0
|16.
|Копына Юрий
|1
|0
|17.
|Кондраков Даниил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|5
|1
|2.
|Кане Ибрахим
|3
|2
|3.
|Пуцлин Давид
|6
|0
|4.
|Кулач Владислав
|4
|0
|5.
|Ребенок Павел
|2
|1
|6.
|Степанюк Руслан
|2
|1
|7.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|1
|8.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|9.
|Чеснаков Владимир
|3
|0
|10.
|Яворский Сергей
|3
|0
|11.
|Пердута Игорь
|3
|0
|12.
|Пешич Иван
|1
|0
|13.
|Щербак Дмитрий
|1
|0
|14.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|15.
|Челядин Артём
|1
|0
|16.
|Кравчук Даниил
|1
|0
|17.
|Семилет Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Ворскла
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|0
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: +6 =8 -6Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь
Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла
Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Рух Львов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ворскла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 11
|23
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 11
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|11.
|Рух Львов
|1:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 23
|12
|12.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|13
|1
|8
|4
|13 - 18
|11
|13.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|17 - 28
|11
|14.
|Минай
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|4.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Рух Львов
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|12.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|14.
|Рух Львов
|1:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рух Львов» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рух Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рух Львов» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рух Львов 1:0 Ворскла
Исход игры
Рух Львов
13.4% (19)
Ничья
35.9% (51)
Ворскла
50.7% (72)
Тотал 2.5
Больше
26.62% (37)
Меньше
73.38% (102)
Обе команды забьют
Да
55.4% (77)
Нет
44.6% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (40)
0:1 Ворскла
21.8% (31)
1:2 Ворскла
18.3% (26)
1:0 Рух Львов
7.7% (11)
0:2 Ворскла
7% (10)
0:0 Ничья
6.3% (9)
2:1 Рух Львов
4.9% (7)
1:3 Ворскла
2.1% (3)
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