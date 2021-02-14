  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Рух Львов
1:1
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
1:0
17' Пенальти
Климчук Юрий
32' Желтая карточка
David Zec
1:1
52' Гол
Цитаишвили Георгий
60' Желтая карточка
Белый Максим
62' Желтая карточка
Ндиайе Пап-Альюн II
90'+3
33
Бандура
Александр
30
Копына
Юрий
25
Белый
Максим
6
David
Zec
17
Мысык
Марьян
91
Карасюк
Роман
7
Климчук
Юрий
10
Притула
Остап
5
Федорчук
Валерий
23
Бойчук
Богдан
19
Кондраков
Даниил
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
50
Кане
Ибрахим
28
Пуцлин
Давид
8
Тилль
Оливье
19
Цитаишвили
Георгий
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
Рух Львов
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климчук Юрий 3 (1) 0.21
2. Федорчук Валерий 3 0.21
3. Кондраков Даниил 2 (1) 0.14
4. Русин Ростислав 1 0.07
5. Мысык Марьян 1 0.07
6. Бойчук Игорь 1 0.07
7. Кухаревич Николай 1 0.07
8. Бойчук Богдан 0 0
9. Копына Юрий 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 5 0.36
2. Степанюк Руслан 3 0.21
3. Скляр Александр 2 0.14
4. Пуцлин Давид 2 0.14
5. Кане Ибрахим 2 (1) 0.14
6. Щербак Дмитрий 1 0.07
7. Яворский Сергей 1 0.07
8. Цитаишвили Георгий 1 0.07
9. Кравчук Даниил 1 0.07
10. Пердута Игорь 0 0
11. Васин Денис 0 0

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Мартынюк Ярослав 5 1
2. Мысык Марьян 5 0
3. Кухаревич Николай 4 0
4. Парамонов Вадим 2 1
5. Дуць Игорь 3 0
6. Климчук Юрий 3 0
7. Кухарук Андрей 3 0
8. Стаменкович Милош 2 0
9. Бойчук Богдан 2 0
10. Erik Gliha 2 0
11. Roman Gagun 0 1
12. Федорчук Валерий 1 0
13. Брикнер Иван 1 0
14. Белый Максим 1 0
15. Заставный Владимир 1 0
16. Русин Ростислав 1 0
17. Копына Юрий 1 0
18. David Zec 1 0
19. Кондраков Даниил 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 5 1
2. Кане Ибрахим 3 2
3. Пуцлин Давид 6 0
4. Ндиайе Пап-Альюн II 3 1
5. Кулач Владислав 4 0
6. Ребенок Павел 2 1
7. Степанюк Руслан 2 1
8. Якубу Наджиб 2 1
9. Чеснаков Владимир 3 0
10. Яворский Сергей 3 0
11. Пердута Игорь 3 0
12. Пешич Иван 1 0
13. Щербак Дмитрий 1 0
14. Ризнык Дмитрий 1 0
15. Челядин Артём 1 0
16. Кравчук Даниил 1 0
17. Семилет Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)
 Ворскла 11.11% (2) 11.11% (2) 27.78% (5) 22.22% (4) 27.78% (5) 0

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь
Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла
Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Рух Львов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ворскла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ворскла 5:2 Рух Львов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 7 6 0 30 - 11 27
3. Заря Заявка 13 6 5 2 25 - 11 23
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Ворскла Заявка 14 5 6 3 18 - 11 21
6. Александрия Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
7. Колос Ковалёвка Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
8. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
9. Мариуполь Заявка 14 4 4 6 14 - 20 16
10. Львов Заявка 13 3 3 7 10 - 27 12
11. Ингулец Заявка 13 1 8 4 13 - 19 11
12. Днепр-1 Заявка 14 3 2 9 18 - 28 11
13. Минай Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
14. Рух Львов Заявка 14 1 7 6 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
4. Александрия Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 6 3 2 1 13 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
5. Ворскла Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
12. Ингулец Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
13. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Рух Львов 13.4% (19)
X 35.9% (51)
Ворскла 50.7% (72)
Все прогнозы
2.51 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.15 1.60 4.90
Бонус: 10 000 ₽ 3.15 3.15 2.29
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.22 2.26
  5.43 1.39 6.22

Самый высокий коэффициент на матч «Рух Львов» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рух Львов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рух Львов» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.00 1.08 2.85 1.40 2.13 1.67 1.61 2.23 1.22 4.00 1.06 7.60
7.60 1.05 6.30 1.08 2.80 1.38 2.14 1.66 1.67 2.26 1.30 3.32 1.21 3.92 1.06 7.10 1.04 7.90
3.01 1.39 2.83 1.42 2.22 1.66 1.72 2.13 1.44 2.78 1.24 3.99 1.37 3.04 1.25 3.89 1.44 2.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.64 2.18 1.31 3.25 1.06 8.00
2.60 1.46 1.70 2.08 1.33 3.14
2.70 1.48 2.21 1.68 1.71 2.17 1.45 2.78 1.24 3.88 1.12 5.94 1.22 4.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.29 1.58 1.54 2.37 1.13 5.40
3.26 1.31 2.21 1.62 1.52 2.43 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.80
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
Где смотреть матч Рух Львов 1:1 Ворскла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Рух Львов 1:1 Ворскла

Исход игры
Рух Львов
13.4% (19)
Ничья
35.9% (51)
Ворскла
50.7% (72)
Тотал 2.5
Больше
26.62% (37)
Меньше
73.38% (102)
Обе команды забьют
Да
55.4% (77)
Нет
44.6% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (40)
0:1 Ворскла
21.8% (31)
1:2 Ворскла
18.3% (26)
1:0 Рух Львов
7.7% (11)
0:2 Ворскла
7% (10)
0:0 Ничья
6.3% (9)
2:1 Рух Львов
4.9% (7)
1:3 Ворскла
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 