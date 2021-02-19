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Сталь Мелец
0:0
Перерыв

Стадион:
Краковия
0'
13' Желтая карточка
Гранлунд Альбин
13
Стрончек
Рафал
2
Гранлунд Альбин
21
Матрас
Матеуш
32
Де
Амо
Хонатан
23
Гетингер
Крыстян
4
Чорбаджийски
Божидар
77
Янковски
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
7
Доманьски
Мацей
9
Прокич
Андрея
92
Колев
Александар
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
88
Родин
Матай
4
Ханка
Серджу
97
Пик
Даниэль
19
Садикович
Дамир
22
Лосаж
Флорьян
14
Фиолич
Иван
9
Альварес
Маркос
7
Ривалдиньо
Сталь Мелец
4-1-4-1
Краковия
4-4-2

Ход матча

13'
Гранлунд Альбин
 

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доманьски Мацей 5 (3) 0.29
2. Мак Матеуш 3 0.18
3. Прокич Андрея 2 0.12
4. Томашевич Гжегож 2 (1) 0.12
5. Гетингер Крыстян 1 0.06
6. Томчук Павел 1 0.06
7. Форселль Петтери 1 0.06
8. Колев Александар 1 0.06
9. Флис Марцин 1 0.06
10. Зьявиньски Лукаш 1 0.06
11. Косцельны Камиль 0 0
12. Дадок Роберт 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 5 (3) 0.28
2. Ханка Серджу 2 (1) 0.11
3. Лосаж Флорьян 2 0.11
4. Вестеницки Томаш 2 0.11
5. Альварес Маркос 1 0.06
6. Сиплак Михал 1 0.06
7. Хавьер Тиаго 1 0.06
8. Фиолич Иван 1 0.06
9. Шимонович Давид 1 0.06
10. Ривалдиньо 1 0.06
11. Пищек Филип 1 0.06
12. Яблонски Давид 1 0.06
13. Рыпэ Корнел 0 0
14. Димун Милан 0 0
15. Вдовяк Матеуш 0 0
16. Родин Матай 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Флис Марцин 4 0
2. Жиро Матеуш 4 0
3. Матрас Матеуш 3 0
4. Томашевич Гжегож 3 0
5. Чорбаджийски Божидар 3 0
6. Прокич Андрея 1 1
7. Гетингер Крыстян 2 0
8. Зьявиньски Лукаш 2 0
9. Стасик Шимон 2 0
10. Форселль Петтери 1 0
11. Гранлунд Альбин 1 0
12. Мак Матеуш 1 0
13. Колев Александар 1 0
14. Косцельны Камиль 1 0
15. Дадок Роберт 1 0
16. Павловский Дамьян 1 0
17. Вробель Якуб 1 0
18. Стрончек Рафал 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Гардавски Михаэль 3 1
2. Сиплак Михал 4 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 4 0
4. Шимонович Давид 4 0
5. Ханка Серджу 4 0
6. Маркес Иван 2 1
7. Альварес Маркос 3 0
8. Пищек Филип 3 0
9. Родин Матай 1 1
10. Хавьер Тиаго 2 0
11. Фиолич Иван 2 0
12. Садикович Дамир 2 0
13. Лосаж Флорьян 2 0
14. Рыпэ Корнел 1 0
15. Вестеницки Томаш 1 0
16. Феррарессо Диего 1 0
17. Ривалдиньо 1 0
18. Зауха Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4) 5.56% (1) 22.22% (4)
 Краковия 5.26% (1) 21.05% (4) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех
Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец
Краковия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Краковия 1:1 Подбескидзе Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Варта Познань 1:0 Краковия
Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия

Последние игры между собой

Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Краковия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Краковия 1:1 Сталь Мелец Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 17 10 5 2 22 - 8 35
2. Легия Заявка 17 10 3 4 26 - 17 33
3. Ракув Заявка 17 8 4 5 27 - 19 28
4. Гурник Забже Заявка 17 8 3 6 22 - 18 27
5. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
6. Ягеллония Заявка 17 7 3 7 25 - 27 24
7. Лехия Гданьск Заявка 17 7 2 8 22 - 22 23
8. Заглембе Любин Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
9. Краковия 0:0 Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
10. Висла Плоцк Заявка 16 6 4 6 20 - 20 22
11. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
12. Варта Познань Заявка 17 6 2 9 16 - 20 20
13. Лех Заявка 17 4 7 6 24 - 24 19
14. Висла Краков Заявка 17 4 6 7 25 - 24 18
15. Подбескидзе Заявка 17 4 4 9 17 - 40 16
16. Сталь Мелец 0:0 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
9. Краковия 0:0 Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
11. Варта Познань Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
12. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
13. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
14. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
15. Сталь Мелец 0:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
16. Висла Краков Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
7. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
8. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
11. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
12. Лех Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец 0:0 Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Гранлунд Альбин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Stali Mielec. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Краковия
3.75
3.08
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 2.95 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.08 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 2.55 2.37
  3.63 2.92 2.34

Самый высокий коэффициент на матч «Сталь Мелец» – «Краковия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сталь Мелец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краковия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сталь Мелец» – «Краковия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 6.10 1.10 2.90 1.39 2.22 1.66 1.71 2.26 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 6.95 1.05 7.50 1.00 11.00
4.20 1.20 3.05 1.35 1.82 1.92 1.38 2.90 1.85 1.95 1.25 3.75 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 13.00 0.00 13.50 0.00 19.50
2.93 1.43 2.31 1.66 2.01 1.88 1.68 2.27 1.50 2.68 1.65 2.31 1.49 2.73 1.44 2.91 1.26 4.07 1.10 7.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.56 1.51 1.71 2.14 1.35 3.20
1.30 3.30 1.02 11.00 1.13 5.40 1.07 7.20
1.75 2.13 1.47 2.77 1.18 4.95 1.43 2.89 1.35 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.38 1.32 2.31 1.61 1.57 2.40 1.22 4.30
2.30 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Сталь Мелец 0:0 Краковия онлайн

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