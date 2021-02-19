Сталь Мелец
0:0
Перерыв
Стадион: Stadion Stali Mielec
Краковия
13' Желтая карточкаГранлунд Альбин
88
Родин
Матай
97
Пик
Даниэль
14
Фиолич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
28 Jan Ziewiec
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
13'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доманьски Мацей
|5 (3)
|0.29
|2.
|Мак Матеуш
|3
|0.18
|3.
|Прокич Андрея
|2
|0.12
|4.
|Томашевич Гжегож
|2 (1)
|0.12
|5.
|Гетингер Крыстян
|1
|0.06
|6.
|Томчук Павел
|1
|0.06
|7.
|Форселль Петтери
|1
|0.06
|8.
|Колев Александар
|1
|0.06
|9.
|Флис Марцин
|1
|0.06
|10.
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0.06
|11.
|Косцельны Камиль
|0
|0
|12.
|Дадок Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|5 (3)
|0.28
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.11
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.11
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.11
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0.06
|6.
|Сиплак Михал
|1
|0.06
|7.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.06
|8.
|Фиолич Иван
|1
|0.06
|9.
|Шимонович Давид
|1
|0.06
|10.
|Ривалдиньо
|1
|0.06
|11.
|Пищек Филип
|1
|0.06
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.06
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флис Марцин
|4
|0
|2.
|Жиро Матеуш
|4
|0
|3.
|Матрас Матеуш
|3
|0
|4.
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|5.
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|6.
|Прокич Андрея
|1
|1
|7.
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|8.
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|9.
|Стасик Шимон
|2
|0
|10.
|Форселль Петтери
|1
|0
|11.
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|12.
|Мак Матеуш
|1
|0
|13.
|Колев Александар
|1
|0
|14.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|15.
|Дадок Роберт
|1
|0
|16.
|Павловский Дамьян
|1
|0
|17.
|Вробель Якуб
|1
|0
|18.
|Стрончек Рафал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гардавски Михаэль
|3
|1
|2.
|Сиплак Михал
|4
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0
|4.
|Шимонович Давид
|4
|0
|5.
|Ханка Серджу
|4
|0
|6.
|Маркес Иван
|2
|1
|7.
|Альварес Маркос
|3
|0
|8.
|Пищек Филип
|3
|0
|9.
|Родин Матай
|1
|1
|10.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|11.
|Фиолич Иван
|2
|0
|12.
|Садикович Дамир
|2
|0
|13.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|14.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|15.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|16.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|17.
|Ривалдиньо
|1
|0
|18.
|Зауха Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|Краковия
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =5 -11Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех
Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец
Краковия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Краковия 1:1 Подбескидзе Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Варта Познань 1:0 Краковия
Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия
Последние игры между собой
Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Краковия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|22 - 8
|35
|2.
|Легия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 17
|33
|3.
|Ракув
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 18
|27
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 27
|24
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 22
|23
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|9.
|Краковия
|0:0 Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 20
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 20
|20
|13.
|Лех
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|9.
|Краковия
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|13.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Сталь Мелец
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
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