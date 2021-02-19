Сталь Мелец
0:0
Конец матча
Стадион: Stadion Stali Mielec
Краковия
13' Желтая карточкаГранлунд Альбин
53' Желтая карточкаРодин Матай
57' Желтая карточкаГетингер Крыстян
60' Желтая карточкаДадок Роберт
69' Желтая карточкаПик Даниэль
76' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
85' Желтая карточкаФорселль Петтери
88
Родин
Матай
97
Пик
Даниэль
14
Фиолич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
28 Jan Ziewiec
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
13'
53'
57'
60'
69'
76'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доманьски Мацей
|5 (3)
|0.29
|2.
|Мак Матеуш
|3
|0.18
|3.
|Прокич Андрея
|2
|0.12
|4.
|Томашевич Гжегож
|2 (1)
|0.12
|5.
|Гетингер Крыстян
|1
|0.06
|6.
|Томчук Павел
|1
|0.06
|7.
|Форселль Петтери
|1
|0.06
|8.
|Колев Александар
|1
|0.06
|9.
|Флис Марцин
|1
|0.06
|10.
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0.06
|11.
|Косцельны Камиль
|0
|0
|12.
|Дадок Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|5 (3)
|0.28
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.11
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.11
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.11
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0.06
|6.
|Сиплак Михал
|1
|0.06
|7.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.06
|8.
|Фиолич Иван
|1
|0.06
|9.
|Шимонович Давид
|1
|0.06
|10.
|Ривалдиньо
|1
|0.06
|11.
|Пищек Филип
|1
|0.06
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.06
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флис Марцин
|4
|0
|2.
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|3.
|Жиро Матеуш
|4
|0
|4.
|Матрас Матеуш
|3
|0
|5.
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|6.
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|7.
|Прокич Андрея
|1
|1
|8.
|Форселль Петтери
|2
|0
|9.
|Дадок Роберт
|2
|0
|10.
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|11.
|Стасик Шимон
|2
|0
|12.
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|13.
|Мак Матеуш
|1
|0
|14.
|Колев Александар
|1
|0
|15.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|16.
|Павловский Дамьян
|1
|0
|17.
|Вробель Якуб
|1
|0
|18.
|Стрончек Рафал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гардавски Михаэль
|3
|1
|2.
|Сиплак Михал
|4
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0
|4.
|Шимонович Давид
|4
|0
|5.
|Ханка Серджу
|4
|0
|6.
|Родин Матай
|2
|1
|7.
|Маркес Иван
|2
|1
|8.
|Альварес Маркос
|3
|0
|9.
|Пищек Филип
|3
|0
|10.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|11.
|Фиолич Иван
|2
|0
|12.
|Садикович Дамир
|2
|0
|13.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|14.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|15.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|16.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|17.
|Ривалдиньо
|1
|0
|18.
|Пик Даниэль
|1
|0
|19.
|Зауха Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|Краковия
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =5 -11Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех
Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец
Краковия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Краковия 1:1 Подбескидзе Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Варта Познань 1:0 Краковия
Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия
Последние игры между собой
Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Краковия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|22 - 8
|35
|2.
|Легия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 17
|33
|3.
|Ракув
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 18
|27
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 27
|24
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 22
|23
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|9.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 20
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 20
|20
|13.
|Лех
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|9.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|13.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
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