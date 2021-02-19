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Висла Краков
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Погонь Щецин
0' 2'
1
Лис
Матеуш
8
Бурлига
Лукаш
25
Фрыдрых
Михал
3
Мехремич
Ади
4
Садлок
Мацей
80
Плевка
Патрик
40
Йебоа
Яв
55
Медвед
Жан
77
Савич
Стефан
V
54
Piotr
Starzynski
99
Форбс
Браун
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
18
Кухарчик
Михал
28
Подставски
Томаш
14
Дрыгас
Камил
20
Горгон
Александр
61
Смолиньски
Кацпер
10
Захович
Лука
Висла Краков
4-1-4-1
Погонь Щецин
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форбс Браун 5 (1) 0.28
2. Йебоа Яв 4 0.22
3. Чука Виктор 3 0.17
4. Салес Жеан Карлос 3 (1) 0.17
5. Блащиковский Якуб 3 0.17
6. Садлок Мацей 2 0.11
7. Плевка Патрик 1 0.06
8. Фрыдрых Михал 1 0.06
9. Бурлига Лукаш 1 0.06
10. Мехремич Ади 1 0.06
11. Жуков Георгий 0 0
12. Савич Стефан V 0 0
13. Абрамович Давид 0 0
14. Шот Давид 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 4 0.22
2. Захович Лука 2 0.11
3. Дрыгас Камил 2 (2) 0.11
4. Бенедычак Адриан 2 0.11
5. Кухарчик Михал 2 (1) 0.11
6. Ковальчик Себастьян 2 (1) 0.11
7. Подставски Томаш 1 0.06
8. Журавски Мачей 1 0.06
9. Фронччак Адам 1 0.06
10. Смолиньски Кацпер 1 0.06
11. Триантафиллопулос Константинос 1 0.06
12. Бартковски Якуб 0 0
13. Дабровски Дамьян 0 0
14. Козловски Кацпер 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Фрыдрых Михал 5 0
2. Шот Давид 5 0
3. Садлок Мацей 4 0
4. Бурлига Лукаш 4 0
5. Мехремич Ади 4 0
6. Жуков Георгий 4 0
7. Форбс Браун 2 1
8. Баша Вуллнет 3 0
9. Савич Стефан V 3 0
10. Чука Виктор 2 0
11. Йебоа Яв 2 0
12. Салес Жеан Карлос 1 0
13. Мак Михал 1 0
14. Лис Матеуш 1 0
15. Абрамович Давид 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 4 1
2. Горгон Александр 4 0
3. Дабровски Дамьян 4 0
4. Ковальчик Себастьян 4 0
5. Дрыгас Камил 3 0
6. Смолиньски Кацпер 3 0
7. Штек Давид 2 0
8. Мата Луиш 2 0
9. Бенедычак Адриан 2 0
10. Козловски Кацпер 2 0
11. Фронччак Адам 1 0
12. Кухарчик Михал 1 0
13. Захович Лука 1 0
14. Бартковски Якуб 1 0
15. Бурштын Якуб 1 0
16. Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 25% (6) 12.5% (3) 16.67% (4) 25% (6) 12.5% (3) 8.33% (2)
 Погонь Щецин 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков
Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 6:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:2 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Висла Краков 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 17 10 5 2 22 - 8 35
2. Легия Заявка 17 10 3 4 26 - 17 33
3. Ракув Заявка 17 8 4 5 27 - 19 28
4. Гурник Забже Заявка 17 8 3 6 22 - 18 27
5. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
6. Ягеллония Заявка 17 7 3 7 25 - 27 24
7. Лехия Гданьск Заявка 17 7 2 8 22 - 22 23
8. Заглембе Любин Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
9. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
10. Висла Плоцк Заявка 16 6 4 6 20 - 20 22
11. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
12. Варта Познань Заявка 17 6 2 9 16 - 20 20
13. Лех Заявка 17 4 7 6 24 - 24 19
14. Висла Краков Заявка 17 4 6 7 25 - 24 18
15. Подбескидзе Заявка 17 4 4 9 17 - 40 16
16. Сталь Мелец Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
9. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
11. Варта Познань Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
12. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
13. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
14. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
15. Сталь Мелец Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
16. Висла Краков Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
7. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
8. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
11. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
12. Лех Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Погонь Щецин
2.80
3.32
2.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.25 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.32 2.69
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.15 2.65

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Краков» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Краков» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Краков» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.03 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.60 1.06 7.10
9.60 1.04 7.00 1.08 3.05 1.35 2.37 1.59 1.95 1.85 1.73 2.11 1.36 3.00 1.25 3.70 1.09 6.50 1.07 7.20 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.77 1.44 1.81 2.00 1.37 3.10
1.76 2.07 1.35 3.10 1.09 6.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.52 1.30 2.38 1.58 1.60 2.34 1.22 4.30
2.41 1.52 1.59 2.26 1.23 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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