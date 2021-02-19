Висла Краков
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Погонь Щецин
40
Йебоа
Яв
55
Медвед
Жан
99
Форбс
Браун
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
-
55 Медвед ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Брода КамильВратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Дуда КасперПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форбс Браун
|5 (1)
|0.28
|2.
|Йебоа Яв
|4
|0.22
|3.
|Чука Виктор
|3
|0.17
|4.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.17
|5.
|Блащиковский Якуб
|3
|0.17
|6.
|Садлок Мацей
|2
|0.11
|7.
|Плевка Патрик
|1
|0.06
|8.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.06
|9.
|Бурлига Лукаш
|1
|0.06
|10.
|Мехремич Ади
|1
|0.06
|11.
|Жуков Георгий
|0
|0
|12.
|Савич Стефан V
|0
|0
|13.
|Абрамович Давид
|0
|0
|14.
|Шот Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|4
|0.22
|2.
|Захович Лука
|2
|0.11
|3.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.11
|4.
|Бенедычак Адриан
|2
|0.11
|5.
|Кухарчик Михал
|2 (1)
|0.11
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.11
|7.
|Подставски Томаш
|1
|0.06
|8.
|Журавски Мачей
|1
|0.06
|9.
|Фронччак Адам
|1
|0.06
|10.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.06
|11.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.06
|12.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|13.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|14.
|Козловски Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фрыдрых Михал
|5
|0
|2.
|Шот Давид
|5
|0
|3.
|Садлок Мацей
|4
|0
|4.
|Бурлига Лукаш
|4
|0
|5.
|Мехремич Ади
|4
|0
|6.
|Жуков Георгий
|4
|0
|7.
|Форбс Браун
|2
|1
|8.
|Баша Вуллнет
|3
|0
|9.
|Савич Стефан V
|3
|0
|10.
|Чука Виктор
|2
|0
|11.
|Йебоа Яв
|2
|0
|12.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|13.
|Мак Михал
|1
|0
|14.
|Лис Матеуш
|1
|0
|15.
|Абрамович Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|4
|1
|2.
|Горгон Александр
|4
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|4.
|Ковальчик Себастьян
|4
|0
|5.
|Дрыгас Камил
|3
|0
|6.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|7.
|Штек Давид
|2
|0
|8.
|Мата Луиш
|2
|0
|9.
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|10.
|Козловски Кацпер
|2
|0
|11.
|Фронччак Адам
|1
|0
|12.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|13.
|Захович Лука
|1
|0
|14.
|Бартковски Якуб
|1
|0
|15.
|Бурштын Якуб
|1
|0
|16.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|25% (6)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|25% (6)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|Погонь Щецин
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =6 -8Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков
Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +12 =5 -3Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 6:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:2 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Висла Краков 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|22 - 8
|35
|2.
|Легия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 17
|33
|3.
|Ракув
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 18
|27
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 27
|24
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 22
|23
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|9.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 20
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 20
|20
|13.
|Лех
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|9.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|13.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
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