Ингулец
1:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Ворскла
17' Желтая карточкаСитчинава Ника
1:0
22' ПенальтиБартулович Младен
38' Желтая карточкаКучеренко Александр
1:1
49' ГолСтепанюк Руслан
73
Малыш
Артем
39
Балан
Денис
35
Шишка
Михаил
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
73 Малыш АртемВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Защитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
17'
22'
49'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бартулович Младен
|5 (4)
|0.36
|2.
|Ситчинава Ника
|3 (1)
|0.21
|3.
|Балан Денис
|2
|0.14
|4.
|Янаков Денис
|2 (1)
|0.14
|5.
|Коваленко Илья
|1
|0.07
|6.
|Козак Александр
|1
|0.07
|7.
|Щедрый Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|5
|0.33
|2.
|Степанюк Руслан
|4
|0.27
|3.
|Скляр Александр
|2
|0.13
|4.
|Пуцлин Давид
|2
|0.13
|5.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.13
|6.
|Щербак Дмитрий
|1
|0.07
|7.
|Яворский Сергей
|1
|0.07
|8.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.07
|9.
|Кравчук Даниил
|1
|0.07
|10.
|Пердута Игорь
|0
|0
|11.
|Васин Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|7
|0
|2.
|Кучеренко Александр
|5
|1
|3.
|Козак Александр
|4
|1
|4.
|Квасный Николай
|5
|0
|5.
|Балан Денис
|4
|0
|6.
|Ситчинава Ника
|4
|0
|7.
|Бартулович Младен
|3
|0
|8.
|Коваленко Илья
|3
|0
|9.
|Семенко Андрей
|3
|0
|10.
|Плохотнюк Михаил
|1
|1
|11.
|Щедрый Артём
|2
|0
|12.
|Синегуб Олег
|2
|0
|13.
|Янаков Денис
|2
|0
|14.
|Крынский Владимир
|2
|0
|15.
|Павлов Виталий
|0
|1
|16.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|17.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|18.
|Мкомола Йохана
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|5
|1
|2.
|Кане Ибрахим
|3
|2
|3.
|Пуцлин Давид
|6
|0
|4.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|1
|5.
|Кулач Владислав
|4
|0
|6.
|Ребенок Павел
|2
|1
|7.
|Степанюк Руслан
|2
|1
|8.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|9.
|Чеснаков Владимир
|3
|0
|10.
|Яворский Сергей
|3
|0
|11.
|Пердута Игорь
|3
|0
|12.
|Пешич Иван
|1
|0
|13.
|Щербак Дмитрий
|1
|0
|14.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|15.
|Челядин Артём
|1
|0
|16.
|Кравчук Даниил
|1
|0
|17.
|Семилет Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|0
|Ворскла
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|0
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: +3 =13 -4Днепр-1 2:0 Ингулец Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев
Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =7 -8Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла
Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ворскла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Ворскла
|1:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 12
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|11.
|Ингулец
|1:1 Заявка
|14
|1
|9
|4
|14 - 20
|12
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 28
|11
|13.
|Минай
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 28
|10
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|3.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Ингулец
|1:1 Заявка
|8
|1
|6
|1
|8 - 9
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|12.
|Ингулец
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ингулец» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ингулец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ингулец» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Ворскла
Исход игры
Ингулец
7% (10)
Ничья
21% (30)
Ворскла
72% (103)
Тотал 2.5
Больше
41.43% (58)
Меньше
58.57% (82)
Обе команды забьют
Да
59.29% (83)
Нет
40.71% (57)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
37.1% (53)
0:1 Ворскла
28.7% (41)
1:1 Ничья
17.5% (25)
1:0 Ингулец
4.2% (6)
0:2 Ворскла
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:1 Ингулец
1.4% (2)
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