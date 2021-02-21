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  3. Украина
Ингулец
1:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Ворскла
0'
17' Желтая карточка
Ситчинава Ника
1:0
22' Пенальти
Бартулович Младен
38' Желтая карточка
Кучеренко Александр
1:1
49' Гол
Степанюк Руслан
52'
73
Малыш
Артем
39
Балан
Денис
23
Кучеренко
Александр
55
Ковалёв
Максим
99
Квасный
Николай
35
Шишка
Михаил
13
Коваленко
Илья
5
Запорожец
Евгений
11
Бартулович
Младен
10
Козак
Александр
49
Ситчинава
Ника
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
13
Яворский
Сергей
17
Чеснаков
Владимир
8
Тилль
Оливье
28
Пуцлин
Давид
6
Скляр
Александр
19
Цитаишвили
Георгий
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
Ингулец
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бартулович Младен 5 (4) 0.36
2. Ситчинава Ника 3 (1) 0.21
3. Балан Денис 2 0.14
4. Янаков Денис 2 (1) 0.14
5. Коваленко Илья 1 0.07
6. Козак Александр 1 0.07
7. Щедрый Артём 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 5 0.33
2. Степанюк Руслан 4 0.27
3. Скляр Александр 2 0.13
4. Пуцлин Давид 2 0.13
5. Кане Ибрахим 2 (1) 0.13
6. Щербак Дмитрий 1 0.07
7. Яворский Сергей 1 0.07
8. Цитаишвили Георгий 1 0.07
9. Кравчук Даниил 1 0.07
10. Пердута Игорь 0 0
11. Васин Денис 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 7 0
2. Кучеренко Александр 5 1
3. Козак Александр 4 1
4. Квасный Николай 5 0
5. Балан Денис 4 0
6. Ситчинава Ника 4 0
7. Бартулович Младен 3 0
8. Коваленко Илья 3 0
9. Семенко Андрей 3 0
10. Плохотнюк Михаил 1 1
11. Щедрый Артём 2 0
12. Синегуб Олег 2 0
13. Янаков Денис 2 0
14. Крынский Владимир 2 0
15. Павлов Виталий 0 1
16. Ковалёв Максим 1 0
17. Запорожец Евгений 1 0
18. Мкомола Йохана 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 5 1
2. Кане Ибрахим 3 2
3. Пуцлин Давид 6 0
4. Ндиайе Пап-Альюн II 3 1
5. Кулач Владислав 4 0
6. Ребенок Павел 2 1
7. Степанюк Руслан 2 1
8. Якубу Наджиб 2 1
9. Чеснаков Владимир 3 0
10. Яворский Сергей 3 0
11. Пердута Игорь 3 0
12. Пешич Иван 1 0
13. Щербак Дмитрий 1 0
14. Ризнык Дмитрий 1 0
15. Челядин Артём 1 0
16. Кравчук Даниил 1 0
17. Семилет Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 23.08% (3) 23.08% (3) 0
 Ворскла 11.11% (2) 11.11% (2) 27.78% (5) 22.22% (4) 27.78% (5) 0

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: +3 =13 -4
Днепр-1 2:0 Ингулец Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев
Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла
Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Заря 0:0 Ворскла Львов 1:0 Ворскла Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ворскла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ворскла 2:0 Ингулец Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 7 6 0 30 - 11 27
3. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Александрия Заявка 15 6 4 5 23 - 18 22
6. Ворскла 1:1 Заявка 15 5 7 3 19 - 12 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 15 5 7 3 20 - 16 22
8. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
9. Мариуполь Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
10. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
11. Ингулец 1:1 Заявка 14 1 9 4 14 - 20 12
12. Днепр-1 Заявка 14 3 2 9 18 - 28 11
13. Минай Заявка 14 2 4 8 10 - 28 10
14. Рух Львов Заявка 14 1 7 6 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
3. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла 1:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
9. Ингулец 1:1 Заявка 8 1 6 1 8 - 9 9
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла 1:1 Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
12. Ингулец 1:1 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
13. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Кучеренко Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Бартулович Младен из команды Ингулец забивает с точки!
  • Желтая карточка
    17'
    Nika Sichinava получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Ингулец 7% (10)
X 21% (30)
Ворскла 72% (103)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Ворскла
4.70
3.50
5.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 3.50 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.22 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.25 5.25
  1.98 2.91 4.84

Самый высокий коэффициент на матч «Ингулец» – «Ворскла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ингулец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ворскла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ингулец» – «Ворскла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.06 5.65 1.10 2.69 1.41 2.06 1.71 1.63 2.33 1.28 3.42 1.19 4.10 1.05 7.40 1.04 8.10
6.50 1.11 5.10 1.16 3.60 1.28 2.45 1.55 1.76 2.06 1.60 2.33 1.22 4.20 1.15 5.30 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
2.86 1.41 2.24 1.65 3.76 1.26 2.97 1.39 2.04 1.79 1.69 2.18 1.48 2.63 1.39 2.97 1.22 4.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.64 2.17 1.31 3.26
2.05 1.75 1.33 3.25 1.17 4.90 1.02 13.00 1.02 13.00
1.82 1.99 1.50 2.55 1.19 4.45 1.44 2.84 1.22 4.04 1.11 6.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.20 1.32 2.16 1.65 1.51 2.45 1.21 4.10
2.07 1.71 1.47 2.55 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Где смотреть матч Ингулец 1:1 Ворскла онлайн

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Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Ворскла

Исход игры
Ингулец
7% (10)
Ничья
21% (30)
Ворскла
72% (103)
Тотал 2.5
Больше
41.43% (58)
Меньше
58.57% (82)
Обе команды забьют
Да
59.29% (83)
Нет
40.71% (57)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
37.1% (53)
0:1 Ворскла
28.7% (41)
1:1 Ничья
17.5% (25)
1:0 Ингулец
4.2% (6)
0:2 Ворскла
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:1 Ингулец
1.4% (2)
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