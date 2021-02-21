Заглембе Любин
1:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Заглебье Любин
Ракув
1:0
12' ГолШиш Патрик
27' Желтая карточкаШимич Лоренцо
1:1
28' ГолИви Лопес
55
Око
Дамиан
95
Дражич
Деян
17
Шиш
Патрик
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
43
Тиянич
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Око ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
- Нападающий
-
11 Мраз СамуэлНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесНападающий
-
43 Тиянич ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
12'
1:0
27'
28'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|3
|0.17
|2.
|Гулдан Любомир
|2
|0.11
|3.
|Ходына Кацпер
|2
|0.11
|4.
|Балич Саша
|2
|0.11
|5.
|Сирк Рок
|2
|0.11
|6.
|Шиш Патрик
|2
|0.11
|7.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.06
|8.
|Живец Саша
|1
|0.06
|9.
|Бохар Дамьян
|1
|0.06
|10.
|Дражич Деян
|1 (1)
|0.06
|11.
|Мраз Самуэл
|1
|0.06
|12.
|Крук Камиль
|1
|0.06
|13.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|14.
|Зубровски Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|6
|0.33
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.28
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.22
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.22
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.17
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.11
|7.
|Невулис Анджей
|1
|0.06
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.06
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.06
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.06
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.06
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|4
|1
|2.
|Шимич Лоренцо
|5
|0
|3.
|Балич Саша
|4
|0
|4.
|Сирк Рок
|3
|0
|5.
|Дражич Деян
|3
|0
|6.
|Йончи Доминик
|1
|1
|7.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|8.
|Башкиров Евгений
|2
|0
|9.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|10.
|Шиш Патрик
|2
|0
|11.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|12.
|Мраз Самуэл
|1
|0
|13.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапала Игор
|5
|0
|2.
|Кун Патрик
|4
|0
|3.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|4.
|Невулис Анджей
|3
|0
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|6.
|Гутковский Владислав
|3
|0
|7.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|8.
|Тудор Фран
|3
|0
|9.
|Пёнтковски Камиль
|3
|0
|10.
|Шварц Петр
|2
|0
|11.
|Полетанович Марко
|2
|0
|12.
|Иви Лопес
|2
|0
|13.
|Ях Ярослав
|1
|0
|14.
|Завада Оскар
|1
|0
|15.
|Тиянич Давид
|1
|0
|16.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|0
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|Ракув
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =6 -7Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех
Ракув Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ракув 0:1 Лехия Гданьск Ракув 4:2 Гурник Забже Легия 2:0 Ракув Ракув 0:1 Погонь Щецин
Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ракув: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|1:1 Заявка
|18
|8
|5
|5
|28 - 20
|29
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 20
|27
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|24 - 22
|26
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 28
|25
|8.
|Заглембе Любин
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|9.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 20
|20
|14.
|Лех
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 41
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|4.
|Ракув
|1:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Заглембе Любин
|1:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 9
|16
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|13.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|5.
|Ракув
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Заглембе Любин» – «Ракув» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заглембе Любин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ракув» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заглембе Любин» – «Ракув», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров