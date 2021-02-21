Заглембе Любин
1:2
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Ракув
1:0
13' ГолШиш Патрик
28' Желтая карточкаШимич Лоренцо
1:1
29' ГолИви Лопес
57' Желтая карточкаСапала Игор
75' Желтая карточкаШиш Патрик
1:2
82' Гол в свои воротаБалич Саша
90' Желтая карточкаЯх Ярослав
55
Око
Дамиан
17
Шиш
Патрик
95
Дражич
Деян
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Око ДамианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
- Нападающий
-
11 Мраз СамуэлНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидНападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
13'
1:0
28'
29'
1:1
57'
75'
82'
1:2
85'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|3
|0.17
|2.
|Гулдан Любомир
|2
|0.11
|3.
|Ходына Кацпер
|2
|0.11
|4.
|Балич Саша
|2
|0.11
|5.
|Сирк Рок
|2
|0.11
|6.
|Шиш Патрик
|2
|0.11
|7.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.06
|8.
|Живец Саша
|1
|0.06
|9.
|Бохар Дамьян
|1
|0.06
|10.
|Дражич Деян
|1 (1)
|0.06
|11.
|Мраз Самуэл
|1
|0.06
|12.
|Крук Камиль
|1
|0.06
|13.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|14.
|Зубровски Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|6
|0.33
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.28
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.22
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.22
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.17
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.11
|7.
|Невулис Анджей
|1
|0.06
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.06
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.06
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.06
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.06
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|4
|1
|2.
|Шимич Лоренцо
|5
|0
|3.
|Балич Саша
|4
|0
|4.
|Сирк Рок
|3
|0
|5.
|Дражич Деян
|3
|0
|6.
|Шиш Патрик
|3
|0
|7.
|Йончи Доминик
|1
|1
|8.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|9.
|Башкиров Евгений
|2
|0
|10.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|11.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|12.
|Мраз Самуэл
|1
|0
|13.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапала Игор
|6
|0
|2.
|Кун Патрик
|4
|0
|3.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|4.
|Невулис Анджей
|3
|0
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|6.
|Гутковский Владислав
|3
|0
|7.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|8.
|Тудор Фран
|3
|0
|9.
|Пёнтковски Камиль
|3
|0
|10.
|Шварц Петр
|2
|0
|11.
|Полетанович Марко
|2
|0
|12.
|Иви Лопес
|2
|0
|13.
|Ях Ярослав
|2
|0
|14.
|Завада Оскар
|1
|0
|15.
|Тиянич Давид
|1
|0
|16.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|0
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|Ракув
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =6 -7Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех
Ракув Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ракув 0:1 Лехия Гданьск Ракув 4:2 Гурник Забже Легия 2:0 Ракув Ракув 0:1 Погонь Щецин
Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ракув: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 20
|27
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|24 - 22
|26
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 28
|25
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 20
|23
|9.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 20
|20
|14.
|Лех
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 41
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|13.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Заглембе Любин» – «Ракув» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заглембе Любин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ракув» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заглембе Любин» – «Ракув», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров