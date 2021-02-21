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Заглембе Любин
1:2
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
1:0
13' Гол
Шиш Патрик
28' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
1:1
29' Гол
Иви Лопес
57' Желтая карточка
Сапала Игор
75' Желтая карточка
Шиш Патрик
1:2
82' Гол в свои ворота
Балич Саша
90' Желтая карточка
Ях Ярослав
90'+5
30
Хладун
Доминик
23
Вуйцицки
Якуб
5
Шимич
Лоренцо
55
Око
Дамиан
3
Балич
Саша
14
Зубровски
Якуб
17
Шиш
Патрик
8
Пореба
Лукаш
18
Стажиньски
Филип
39
Стох
Мирослав
95
Дражич
Деян
28
Голец
Доминик
4
Пёнтковски
Камиль
6
Невулис
Анджей
33
Ях
Ярослав
7
Тудор
Фран
15
Папаниколау
Яннис
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
21
Гутковский
Владислав
11
Иви
Лопес
Заглембе Любин
4-1-4-1
Ракув
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шимич Лоренцо 3 0.17
2. Гулдан Любомир 2 0.11
3. Ходына Кацпер 2 0.11
4. Балич Саша 2 0.11
5. Сирк Рок 2 0.11
6. Шиш Патрик 2 0.11
7. Стажиньски Филип 1 (1) 0.06
8. Живец Саша 1 0.06
9. Бохар Дамьян 1 0.06
10. Дражич Деян 1 (1) 0.06
11. Мраз Самуэл 1 0.06
12. Крук Камиль 1 0.06
13. Пореба Лукаш 0 0
14. Зубровски Якуб 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 6 0.33
2. Гутковский Владислав 5 (2) 0.28
3. Тиянич Давид 4 0.22
4. Шварц Петр 4 (4) 0.22
5. Цебуля Марчин 3 0.17
6. Петрашек Томаш 2 0.11
7. Невулис Анджей 1 0.06
8. Кун Патрик 1 0.06
9. Завада Оскар 1 0.06
10. Сапала Игор 1 0.06
11. Шелонговски Даниэль 1 0.06
12. Тудор Фран 0 0
13. Бартл Даниэл 0 0
14. Вилюш Мацей 0 0
15. Полетанович Марко 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Зубровски Якуб 4 1
2. Шимич Лоренцо 5 0
3. Балич Саша 4 0
4. Сирк Рок 3 0
5. Дражич Деян 3 0
6. Шиш Патрик 3 0
7. Йончи Доминик 1 1
8. Гулдан Любомир 2 0
9. Башкиров Евгений 2 0
10. Вуйцицки Якуб 2 0
11. Пореба Лукаш 2 0
12. Мраз Самуэл 1 0
13. Бартолевски Матеуш 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Сапала Игор 6 0
2. Кун Патрик 4 0
3. Вилюш Мацей 2 1
4. Невулис Анджей 3 0
5. Цебуля Марчин 3 0
6. Гутковский Владислав 3 0
7. Петрашек Томаш 3 0
8. Тудор Фран 3 0
9. Пёнтковски Камиль 3 0
10. Шварц Петр 2 0
11. Полетанович Марко 2 0
12. Иви Лопес 2 0
13. Ях Ярослав 2 0
14. Завада Оскар 1 0
15. Тиянич Давид 1 0
16. Шелонговски Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4) 0 26.32% (5) 26.32% (5)
 Ракув 13.79% (4) 20.69% (6) 20.69% (6) 24.14% (7) 6.9% (2) 13.79% (4)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех
Ракув Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ракув 0:1 Лехия Гданьск Ракув 4:2 Гурник Забже Легия 2:0 Ракув Ракув 0:1 Погонь Щецин
Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ракув: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ракув 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Ракув 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ракув 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Ракув Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 18 9 4 5 29 - 20 31
4. Гурник Забже Заявка 18 8 3 7 22 - 20 27
5. Лехия Гданьск Заявка 18 8 2 8 24 - 22 26
6. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
7. Ягеллония Заявка 18 7 4 7 26 - 28 25
8. Заглембе Любин Заявка 18 6 5 7 19 - 20 23
9. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
10. Висла Плоцк Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
11. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
12. Висла Краков Заявка 18 5 6 7 27 - 25 21
13. Варта Познань Заявка 17 6 2 9 16 - 20 20
14. Лех Заявка 17 4 7 6 24 - 24 19
15. Подбескидзе Заявка 18 4 5 9 18 - 41 17
16. Сталь Мелец Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
4. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
12. Варта Познань Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
13. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
14. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
15. Сталь Мелец Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
16. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Гурник Забже Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
6. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
7. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
8. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
11. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
12. Лех Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Иви Лопес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Шимич Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Шиш Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.30 1.57 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.62 1.96
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 1.53 2.50

Самый высокий коэффициент на матч «Заглембе Любин» – «Ракув» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заглембе Любин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ракув» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заглембе Любин» – «Ракув», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.02 8.30 1.05 3.50 1.28 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 10.75
11.50 1.02 8.00 1.06 7.77 1.05 5.80 1.11 2.12 1.72 1.62 2.20 1.72 2.12 1.13 5.40 1.07 7.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.09 6.50 1.02 7.50 0.00 16.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.39 1.95 1.85 1.44 2.79
1.90 1.93 2.05 1.72 1.35 3.05 1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68
2.60 1.45 1.65 2.15 1.25 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.75
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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