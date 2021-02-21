Шахтёр Донецк
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Рух Львов
5' Желтая карточкаКухаревич Николай
1:0
9' ГолТете
21
Патрик
Алан
14
Тете
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
Ход матча
9'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|4 (2)
|0.29
|2.
|Коваленко Виктор
|4
|0.29
|3.
|Манор Соломон
|3
|0.21
|4.
|Антонио Маркос
|2
|0.14
|5.
|Тете
|2
|0.14
|6.
|Мораес Жуниор
|2
|0.14
|7.
|Тайсон Фреда
|2 (1)
|0.14
|8.
|Марлос Ромеро
|2
|0.14
|9.
|Дентиньо
|2
|0.14
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0.07
|11.
|Матвиенко Николай
|1
|0.07
|12.
|Кривцов Сергей
|1
|0.07
|13.
|Фернандо Педро
|1
|0.07
|14.
|Судаков Георгий
|1
|0.07
|15.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|16.
|Болбат Сергей
|0
|0
|17.
|Майкон Барберан
|0
|0
|18.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|19.
|Вьюнник Богдан
|0
|0
|20.
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.2
|2.
|Федорчук Валерий
|3
|0.2
|3.
|Кондраков Даниил
|2 (1)
|0.13
|4.
|Русин Ростислав
|1
|0.07
|5.
|Мысык Марьян
|1
|0.07
|6.
|Бойчук Игорь
|1
|0.07
|7.
|Кухаревич Николай
|1
|0.07
|8.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|9.
|Копына Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|2.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|3.
|Мораес Жуниор
|1
|1
|4.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|5.
|Антонио Маркос
|2
|0
|6.
|Патрик Алан
|2
|0
|7.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|8.
|Майкон Барберан
|2
|0
|9.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0
|11.
|Вакула Владислав
|1
|0
|12.
|Тете
|1
|0
|13.
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартынюк Ярослав
|5
|1
|2.
|Мысык Марьян
|5
|0
|3.
|Кухаревич Николай
|5
|0
|4.
|Парамонов Вадим
|2
|1
|5.
|Дуць Игорь
|3
|0
|6.
|Климчук Юрий
|3
|0
|7.
|Кухарук Андрей
|3
|0
|8.
|Стаменкович Милош
|2
|0
|9.
|Бойчук Богдан
|2
|0
|10.
|Erik Gliha
|2
|0
|11.
|Roman Gagun
|0
|1
|12.
|Федорчук Валерий
|1
|0
|13.
|Брикнер Иван
|1
|0
|14.
|Белый Максим
|1
|0
|15.
|Заставный Владимир
|1
|0
|16.
|Русин Ростислав
|1
|0
|17.
|Копына Юрий
|1
|0
|18.
|David Zec
|1
|0
|19.
|Кондраков Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
|7.41% (2)
|Рух Львов
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =8 -3Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай
Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =9 -6Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов
Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Рух Львов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 11
|30
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Ворскла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 13
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|15 - 21
|12
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 28
|11
|13.
|Минай
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 28
|10
|14.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|15
|1
|7
|7
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|2.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|3.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|10.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|14.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Рух Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рух Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Рух Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:0 Рух Львов
Исход игры
Шахтёр Донецк
98.6% (143)
Ничья
1.4% (2)
Рух Львов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.48% (66)
Меньше
53.52% (76)
Обе команды забьют
Да
22.54% (32)
Нет
77.46% (110)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
46.2% (67)
3:0 Шахтёр Донецк
22.1% (32)
3:1 Шахтёр Донецк
10.3% (15)
2:1 Шахтёр Донецк
7.6% (11)
1:0 Шахтёр Донецк
4.8% (7)
4:1 Шахтёр Донецк
2.1% (3)
5:1 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
4:0 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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