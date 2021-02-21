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Шахтёр Донецк
2:0
Конец матча

Стадион:
Рух Львов
0'
5' Желтая карточка
Кухаревич Николай
1:0
9' Гол
Тете
32' Желтая карточка
Эдуардо Витор
39' Желтая карточка
Додо Домилсон
49' Желтая карточка
Притула Остап
55' Желтая карточка
Патрик Алан
59' Желтая карточка
Карасюк Роман
2:0
60' Пенальти
Майкон Барберан
90' Желтая карточка
Ivan Varfolomeev
90' Красная карточка
Бандура Александр
90'+7
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
49
Эдуардо
Витор
22
Матвиенко
Николай
15
Корниенко
Виктор
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
14
Тете
11
Марлос
Ромеро
70
Коноплянка
Евгений
10
Мораес
Жуниор
33
Бандура
Александр
2
Roman
Gagun
25
Белый
Максим
6
David
Zec
17
Мысык
Марьян
91
Карасюк
Роман
7
Климчук
Юрий
10
Притула
Остап
5
Федорчук
Валерий
23
Бойчук
Богдан
97
Кухаревич
Николай
Шахтёр Донецк
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 4 (2) 0.29
2. Коваленко Виктор 4 0.29
3. Манор Соломон 3 0.21
4. Антонио Маркос 2 0.14
5. Тете 2 0.14
6. Марлос Ромеро 2 0.14
7. Мораес Жуниор 2 0.14
8. Тайсон Фреда 2 (1) 0.14
9. Дентиньо 2 0.14
10. Додо Домилсон 1 0.07
11. Матвиенко Николай 1 0.07
12. Майкон Барберан 1 (1) 0.07
13. Кривцов Сергей 1 0.07
14. Фернандо Педро 1 0.07
15. Судаков Георгий 1 0.07
16. Степаненко Тарас 0 0
17. Болбат Сергей 0 0
18. Корниенко Виктор 0 0
19. Вьюнник Богдан 0 0
20. Сиприано Маркос Робсон 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климчук Юрий 3 (1) 0.2
2. Федорчук Валерий 3 0.2
3. Кондраков Даниил 2 (1) 0.13
4. Русин Ростислав 1 0.07
5. Мысык Марьян 1 0.07
6. Бойчук Игорь 1 0.07
7. Кухаревич Николай 1 0.07
8. Бойчук Богдан 0 0
9. Копына Юрий 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 3 0
2. Марлос Ромеро 3 0
3. Патрик Алан 3 0
4. Мораес Жуниор 1 1
5. Бондарь Валерий 1 1
6. Антонио Маркос 2 0
7. Матвиенко Николай 2 0
8. Майкон Барберан 2 0
9. Додо Домилсон 2 0
10. Кривцов Сергей 1 0
11. Вакула Владислав 1 0
12. Тете 1 0
13. Сиприано Маркос Робсон 1 0
14. Эдуардо Витор 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Мартынюк Ярослав 5 1
2. Мысык Марьян 5 0
3. Кухаревич Николай 5 0
4. Парамонов Вадим 2 1
5. Дуць Игорь 3 0
6. Климчук Юрий 3 0
7. Кухарук Андрей 3 0
8. Стаменкович Милош 2 0
9. Бойчук Богдан 2 0
10. Erik Gliha 2 0
11. Бандура Александр 0 1
12. Roman Gagun 0 1
13. Федорчук Валерий 1 0
14. Карасюк Роман 1 0
15. Брикнер Иван 1 0
16. Белый Максим 1 0
17. Заставный Владимир 1 0
18. Русин Ростислав 1 0
19. Копына Юрий 1 0
20. David Zec 1 0
21. Кондраков Даниил 1 0
22. Притула Остап 1 0
23. Ivan Varfolomeev 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 13.79% (4) 20.69% (6) 10.34% (3) 20.69% (6) 27.59% (8) 6.9% (2)
 Рух Львов 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай
Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк
Рух Львов Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов
Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец Минай 0:0 Рух Львов Заря 4:0 Рух Львов Рух Львов 0:2 Динамо Киев Рух Львов 0:0 Львов Десна 3:1 Рух Львов Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Рух Львов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 8 6 0 32 - 11 30
3. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Александрия Заявка 15 6 4 5 23 - 18 22
6. Ворскла Заявка 15 5 7 3 20 - 13 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 15 5 7 3 20 - 16 22
8. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
9. Мариуполь Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
10. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
11. Ингулец Заявка 14 1 9 4 15 - 21 12
12. Днепр-1 Заявка 14 3 2 9 18 - 28 11
13. Минай Заявка 14 2 4 8 10 - 28 10
14. Рух Львов Заявка 15 1 7 7 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 23 - 6 20
2. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
3. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
9. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
12. Ингулец Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
13. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
14. Рух Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Додо Домилсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Эдуардо Витор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Тете бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Кухаревич Николай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Шахтёр Донецк 98.6% (143)
X 1.4% (2)
Рух Львов 0% (0)
Все прогнозы
2.54 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 7.00 14.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 11.00 34.00
  1.07 10.05 39.22

Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Рух Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рух Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Рух Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.05 1.12 4.20 1.18 2.49 1.47 1.96 1.79 1.66 2.28 1.34 3.10 1.24 3.64 1.09 5.80 1.07 6.70 1.00 11.00
11.50 1.01 7.77 1.08 3.90 1.25 1.92 1.87 1.27 3.70 1.78 2.04 1.15 5.30 1.76 2.06 1.12 6.10 1.09 7.20 1.06 7.32 1.05 7.98 1.04 8.30 1.03 8.85 0.00 12.50
5.30 1.16 3.78 1.25 2.49 1.52 1.66 2.20 1.40 2.90 1.92 1.89 1.56 2.40 1.39 2.90 1.77 2.04 1.53 2.47 1.24 3.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.63 1.45 1.65 2.16 1.26 3.62
3.90 1.25 2.63 1.50 2.65 1.47 1.15 5.30 1.09 7.20 1.08 6.41 1.06 7.49
3.34 1.33 2.67 1.48 1.95 1.87 1.38 2.92 1.20 4.23 1.47 2.60 1.30 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.62 1.26 2.04 1.73 1.52 2.43 1.38 2.90
4.65 1.15 3.43 1.27 1.97 1.82 1.47 2.65 1.31 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.05 1.25
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов онлайн

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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов

Исход игры
Шахтёр Донецк
98.6% (143)
Ничья
1.4% (2)
Рух Львов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.48% (66)
Меньше
53.52% (76)
Обе команды забьют
Да
22.54% (32)
Нет
77.46% (110)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
46.2% (67)
3:0 Шахтёр Донецк
22.1% (32)
3:1 Шахтёр Донецк
10.3% (15)
2:1 Шахтёр Донецк
7.6% (11)
1:0 Шахтёр Донецк
4.8% (7)
4:1 Шахтёр Донецк
2.1% (3)
5:1 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
4:0 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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