Десна
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Динамо Киев
44
Паст
Евгений
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тотовицкий Андрей
|5 (2)
|0.36
|2.
|Будковский Филипп
|5 (1)
|0.36
|3.
|Дегтярёв Максим
|2
|0.14
|4.
|Шевцов Илья
|1
|0.07
|5.
|Гитченко Андрей
|1
|0.07
|6.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.07
|7.
|Картушов Егор
|1
|0.07
|8.
|Тамм Йоонас
|1
|0.07
|9.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0.07
|10.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.07
|11.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|12.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|13.
|Конопля Ефим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|8 (2)
|0.57
|2.
|Вербич Беньямин
|3
|0.21
|3.
|Буяльский Виталий
|2
|0.14
|4.
|Шапаренко Николай
|2
|0.14
|5.
|Гармаш Денис
|2
|0.14
|6.
|Супряга Владислав
|2
|0.14
|7.
|Беседин Артём
|2
|0.14
|8.
|Де Пена Карлос
|1
|0.07
|9.
|Родригес Жерсон
|1
|0.07
|10.
|Андриевский Александр
|1
|0.07
|11.
|Попов Денис II
|1
|0.07
|12.
|Караваев Александр
|0
|0
|13.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|14.
|Миколенко Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Имереков Максим
|5
|2
|2.
|Мостовой Андрей II
|5
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|4.
|Огиря Владислав
|4
|0
|5.
|Конопля Ефим
|4
|0
|6.
|Гитченко Андрей
|3
|0
|7.
|Будковский Филипп
|3
|0
|8.
|Домбровский Андрей
|3
|0
|9.
|Картушов Егор
|2
|0
|10.
|Ермаков Виталий
|2
|0
|11.
|Паст Евгений
|1
|0
|12.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|13.
|Литовка Игорь
|1
|0
|14.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|15.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|16.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|17.
|Мудрик Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Забарный Илья
|3
|1
|2.
|Сидорчук Сергей
|2
|1
|3.
|Шапаренко Николай
|2
|1
|4.
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|5.
|Де Пена Карлос
|3
|0
|6.
|Попов Денис II
|3
|0
|7.
|Шепелев Владимир
|0
|1
|8.
|Нещерет Руслан
|0
|1
|9.
|Гармаш Денис
|1
|0
|10.
|Бойко Денис
|1
|0
|11.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|12.
|Андриевский Александр
|1
|0
|13.
|Вербич Беньямин
|1
|0
|14.
|Цыганков Виктор
|1
|0
|15.
|Беседин Артём
|1
|0
|16.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|17.
|Миколенко Виталий
|1
|0
|18.
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|Динамо Киев
|20% (5)
|8% (2)
|16% (4)
|12% (3)
|8% (2)
|36% (9)
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла
Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош
Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев
Последние игры между собой
Десна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|32 - 11
|30
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Ворскла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 13
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|15 - 21
|12
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 28
|11
|13.
|Минай
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 28
|10
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 6
|20
|2.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|3.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Десна 0:0 Динамо Киев
Исход игры
Десна
2.8% (4)
Ничья
6.3% (9)
Динамо Киев
90.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (83)
Меньше
40.71% (57)
Обе команды забьют
Да
62.86% (88)
Нет
37.14% (52)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
46.2% (66)
0:2 Динамо Киев
17.5% (25)
0:1 Динамо Киев
16.8% (24)
1:3 Динамо Киев
7.7% (11)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:1 Десна
1.4% (2)
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