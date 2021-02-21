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Десна
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Динамо Киев
0' 5'
44
Паст
Евгений
3
Полегенько
Павел
5
Ермаков
Виталий
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
II
32
Имереков
Максим
11
Калитвинцев
Владислав
9
Арвеладзе
Леван
10
Тотовицкий
Андрей
25
Гуцуляк
Алексей
28
Будковский
Филипп
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
22
Родригес
Жерсон
41
Беседин
Артём
Десна
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тотовицкий Андрей 5 (2) 0.36
2. Будковский Филипп 5 (1) 0.36
3. Дегтярёв Максим 2 0.14
4. Шевцов Илья 1 0.07
5. Гитченко Андрей 1 0.07
6. Мостовой Андрей II 1 0.07
7. Картушов Егор 1 0.07
8. Тамм Йоонас 1 0.07
9. Хлёбас Дмитрий 1 0.07
10. Филиппов Александр 1 (1) 0.07
11. Гуцуляк Алексей 0 0
12. Калитвинцев Владислав 0 0
13. Конопля Ефим 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 8 (2) 0.57
2. Вербич Беньямин 3 0.21
3. Буяльский Виталий 2 0.14
4. Шапаренко Николай 2 0.14
5. Гармаш Денис 2 0.14
6. Супряга Владислав 2 0.14
7. Беседин Артём 2 0.14
8. Де Пена Карлос 1 0.07
9. Родригес Жерсон 1 0.07
10. Андриевский Александр 1 0.07
11. Попов Денис II 1 0.07
12. Караваев Александр 0 0
13. Кедзёра Томаш 0 0
14. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Имереков Максим 5 2
2. Мостовой Андрей II 5 0
3. Калитвинцев Владислав 5 0
4. Огиря Владислав 4 0
5. Конопля Ефим 4 0
6. Гитченко Андрей 3 0
7. Будковский Филипп 3 0
8. Домбровский Андрей 3 0
9. Картушов Егор 2 0
10. Ермаков Виталий 2 0
11. Паст Евгений 1 0
12. Тамм Йоонас 1 0
13. Литовка Игорь 1 0
14. Тотовицкий Андрей 1 0
15. Гуцуляк Алексей 1 0
16. Хлёбас Дмитрий 1 0
17. Мудрик Михаил 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Забарный Илья 3 1
2. Сидорчук Сергей 2 1
3. Шапаренко Николай 2 1
4. Кедзёра Томаш 3 0
5. Де Пена Карлос 3 0
6. Попов Денис II 3 0
7. Шепелев Владимир 0 1
8. Нещерет Руслан 0 1
9. Гармаш Денис 1 0
10. Бойко Денис 1 0
11. Буяльский Виталий 1 0
12. Андриевский Александр 1 0
13. Вербич Беньямин 1 0
14. Цыганков Виктор 1 0
15. Беседин Артём 1 0
16. Родригес Жерсон 1 0
17. Миколенко Виталий 1 0
18. Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 5.26% (1) 26.32% (5) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 15.79% (3)
 Динамо Киев 20% (5) 8% (2) 16% (4) 12% (3) 8% (2) 36% (9)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла
Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош
Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев

Последние игры между собой

Десна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Динамо Киев 0:0 Десна Премьер-лига Десна 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Десна Премьер-лига Десна 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 1:2 Десна Премьер-лига Десна 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Динамо Киев Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 8 6 0 32 - 11 30
3. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Александрия Заявка 15 6 4 5 23 - 18 22
6. Ворскла Заявка 15 5 7 3 20 - 13 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 15 5 7 3 20 - 16 22
8. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
9. Мариуполь Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
10. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
11. Ингулец Заявка 14 1 9 4 15 - 21 12
12. Днепр-1 Заявка 14 3 2 9 18 - 28 11
13. Минай Заявка 14 2 4 8 10 - 28 10
14. Рух Львов Заявка 15 1 7 7 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 23 - 6 20
2. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
3. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
9. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
12. Ингулец Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
13. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
14. Рух Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Десна 2.8% (4)
X 6.3% (9)
Динамо Киев 90.9% (130)
Все прогнозы
2.33 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Десна
Ничья
Динамо Киев
5.20
4.00
1.71
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 4.00 1.70
Бонус: 10 000 ₽ 4.70 3.65 1.71
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.72 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.85 1.63
  4.88 3.86 1.71

Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.30 1.31 2.55 1.48 1.79 1.95 1.43 2.70 1.30 3.35 1.10 6.20
8.90 1.03 7.60 1.05 3.14 1.31 2.48 1.50 1.83 2.02 1.41 2.77 1.27 3.40 1.09 5.75 1.07 6.50 1.00 10.75
10.50 1.03 7.50 1.07 3.20 1.32 2.46 1.53 2.03 1.78 1.77 2.03 1.74 2.10 1.40 2.80 1.28 3.50 1.10 6.10 1.09 6.70 1.01 11.00 1.01 11.00 0.00 17.50
3.49 1.31 3.02 1.40 2.62 1.50 2.08 1.76 1.81 2.04 1.62 2.31 1.46 2.77 1.48 2.65 1.32 3.38 1.12 6.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.83 1.91 1.39 2.85 1.08 6.80
2.81 1.40 1.87 1.87 1.39 2.85
1.86 1.94 1.38 2.90 1.12 6.00
2.97 1.41 2.44 1.57 1.90 1.93 1.55 2.47 1.40 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.45 1.65 2.15 1.17 4.60
2.48 1.50 1.61 2.23 1.24 3.80
2.44 1.52 1.60 2.26 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
1.99 1.77
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
3.80 1.23
Где смотреть матч Десна 0:0 Динамо Киев онлайн

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Прогнозы на матч Десна 0:0 Динамо Киев

Исход игры
Десна
2.8% (4)
Ничья
6.3% (9)
Динамо Киев
90.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (83)
Меньше
40.71% (57)
Обе команды забьют
Да
62.86% (88)
Нет
37.14% (52)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
46.2% (66)
0:2 Динамо Киев
17.5% (25)
0:1 Динамо Киев
16.8% (24)
1:3 Динамо Киев
7.7% (11)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:1 Десна
1.4% (2)
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