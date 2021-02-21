Десна
1:1
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Динамо Киев
9' Желтая карточкаБудковский Филипп
45' Желтая карточкаБеседин Артём
1:0
53' ГолБудковский Филипп
57' Желтая карточкаИмереков Максим
69' Желтая карточкаРодригес Жерсон
69' Желтая карточкаАрвеладзе Леван
80' Желтая карточкаЦыганков Виктор
84' Желтая карточкаБезбородько Денис
87' Вторая желтая карточкаБезбородько Денис
89' Желтая карточкаМиколенко Виталий
1:1
90' ПенальтиЦыганков Виктор
44
Паст
Евгений
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Ход матча
45'
53'
57'
69'
69'
80'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будковский Филипп
|6 (1)
|0.4
|2.
|Тотовицкий Андрей
|5 (2)
|0.33
|3.
|Дегтярёв Максим
|2
|0.13
|4.
|Шевцов Илья
|1
|0.07
|5.
|Гитченко Андрей
|1
|0.07
|6.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.07
|7.
|Картушов Егор
|1
|0.07
|8.
|Тамм Йоонас
|1
|0.07
|9.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0.07
|10.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.07
|11.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|12.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|13.
|Конопля Ефим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|9 (3)
|0.6
|2.
|Вербич Беньямин
|3
|0.2
|3.
|Буяльский Виталий
|2
|0.13
|4.
|Шапаренко Николай
|2
|0.13
|5.
|Гармаш Денис
|2
|0.13
|6.
|Супряга Владислав
|2
|0.13
|7.
|Беседин Артём
|2
|0.13
|8.
|Де Пена Карлос
|1
|0.07
|9.
|Родригес Жерсон
|1
|0.07
|10.
|Андриевский Александр
|1
|0.07
|11.
|Попов Денис II
|1
|0.07
|12.
|Караваев Александр
|0
|0
|13.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|14.
|Миколенко Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Имереков Максим
|6
|2
|2.
|Мостовой Андрей II
|5
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|4.
|Огиря Владислав
|4
|0
|5.
|Будковский Филипп
|4
|0
|6.
|Конопля Ефим
|4
|0
|7.
|Гитченко Андрей
|3
|0
|8.
|Домбровский Андрей
|3
|0
|9.
|Безбородько Денис
|1
|1
|10.
|Картушов Егор
|2
|0
|11.
|Ермаков Виталий
|2
|0
|12.
|Паст Евгений
|1
|0
|13.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|14.
|Литовка Игорь
|1
|0
|15.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|16.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|17.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|18.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|19.
|Мудрик Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Забарный Илья
|3
|1
|2.
|Сидорчук Сергей
|2
|1
|3.
|Шапаренко Николай
|2
|1
|4.
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|5.
|Де Пена Карлос
|3
|0
|6.
|Попов Денис II
|3
|0
|7.
|Цыганков Виктор
|2
|0
|8.
|Беседин Артём
|2
|0
|9.
|Родригес Жерсон
|2
|0
|10.
|Миколенко Виталий
|2
|0
|11.
|Шепелев Владимир
|0
|1
|12.
|Нещерет Руслан
|0
|1
|13.
|Гармаш Денис
|1
|0
|14.
|Бойко Денис
|1
|0
|15.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|16.
|Андриевский Александр
|1
|0
|17.
|Вербич Беньямин
|1
|0
|18.
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|5% (1)
|25% (5)
|15% (3)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|Динамо Киев
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|38.46% (10)
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла
Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош
Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев
Последние игры между собой
Десна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 12
|34
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|32 - 11
|30
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|4.
|Десна
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Ворскла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 13
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|15 - 21
|12
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 28
|11
|13.
|Минай
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 28
|10
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 6
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Десна 1:1 Динамо Киев
Исход игры
Десна
2.8% (4)
Ничья
6.3% (9)
Динамо Киев
90.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (83)
Меньше
40.71% (57)
Обе команды забьют
Да
62.86% (88)
Нет
37.14% (52)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
46.2% (66)
0:2 Динамо Киев
17.5% (25)
0:1 Динамо Киев
16.8% (24)
1:3 Динамо Киев
7.7% (11)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:1 Десна
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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