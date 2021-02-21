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Десна
1:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Киев
0'
9' Желтая карточка
Будковский Филипп
45' Желтая карточка
Беседин Артём
1:0
53' Гол
Будковский Филипп
57' Желтая карточка
Имереков Максим
69' Желтая карточка
Родригес Жерсон
69' Желтая карточка
Арвеладзе Леван
80' Желтая карточка
Цыганков Виктор
84' Желтая карточка
Безбородько Денис
87' Вторая желтая карточка
Безбородько Денис
89' Желтая карточка
Миколенко Виталий
1:1
90' Пенальти
Цыганков Виктор
90'+6
44
Паст
Евгений
3
Полегенько
Павел
32
Имереков
Максим
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
II
5
Ермаков
Виталий
11
Калитвинцев
Владислав
9
Арвеладзе
Леван
10
Тотовицкий
Андрей
25
Гуцуляк
Алексей
28
Будковский
Филипп
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
16
Миколенко
Виталий
8
Шепелев
Владимир
5
Сидорчук
Сергей
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
22
Родригес
Жерсон
41
Беседин
Артём
Десна
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будковский Филипп 6 (1) 0.4
2. Тотовицкий Андрей 5 (2) 0.33
3. Дегтярёв Максим 2 0.13
4. Шевцов Илья 1 0.07
5. Гитченко Андрей 1 0.07
6. Мостовой Андрей II 1 0.07
7. Картушов Егор 1 0.07
8. Тамм Йоонас 1 0.07
9. Хлёбас Дмитрий 1 0.07
10. Филиппов Александр 1 (1) 0.07
11. Калитвинцев Владислав 0 0
12. Гуцуляк Алексей 0 0
13. Конопля Ефим 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 9 (3) 0.6
2. Вербич Беньямин 3 0.2
3. Буяльский Виталий 2 0.13
4. Шапаренко Николай 2 0.13
5. Гармаш Денис 2 0.13
6. Супряга Владислав 2 0.13
7. Беседин Артём 2 0.13
8. Де Пена Карлос 1 0.07
9. Родригес Жерсон 1 0.07
10. Андриевский Александр 1 0.07
11. Попов Денис II 1 0.07
12. Караваев Александр 0 0
13. Кедзёра Томаш 0 0
14. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Имереков Максим 6 2
2. Мостовой Андрей II 5 0
3. Калитвинцев Владислав 5 0
4. Огиря Владислав 4 0
5. Будковский Филипп 4 0
6. Конопля Ефим 4 0
7. Гитченко Андрей 3 0
8. Домбровский Андрей 3 0
9. Безбородько Денис 1 1
10. Картушов Егор 2 0
11. Ермаков Виталий 2 0
12. Паст Евгений 1 0
13. Тамм Йоонас 1 0
14. Литовка Игорь 1 0
15. Арвеладзе Леван 1 0
16. Тотовицкий Андрей 1 0
17. Гуцуляк Алексей 1 0
18. Хлёбас Дмитрий 1 0
19. Мудрик Михаил 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Забарный Илья 3 1
2. Сидорчук Сергей 2 1
3. Шапаренко Николай 2 1
4. Кедзёра Томаш 3 0
5. Де Пена Карлос 3 0
6. Попов Денис II 3 0
7. Цыганков Виктор 2 0
8. Беседин Артём 2 0
9. Родригес Жерсон 2 0
10. Миколенко Виталий 2 0
11. Шепелев Владимир 0 1
12. Нещерет Руслан 0 1
13. Гармаш Денис 1 0
14. Бойко Денис 1 0
15. Буяльский Виталий 1 0
16. Андриевский Александр 1 0
17. Вербич Беньямин 1 0
18. Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 5% (1) 25% (5) 15% (3) 25% (5) 15% (3) 15% (3)
 Динамо Киев 19.23% (5) 7.69% (2) 15.38% (4) 11.54% (3) 7.69% (2) 38.46% (10)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла
Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош
Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев

Последние игры между собой

Десна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Динамо Киев 0:0 Десна Премьер-лига Десна 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Десна Премьер-лига Десна 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 1:2 Десна Премьер-лига Десна 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Динамо Киев Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 10 4 1 29 - 12 34
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 8 6 0 32 - 11 30
3. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
4. Десна Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5. Александрия Заявка 15 6 4 5 23 - 18 22
6. Ворскла Заявка 15 5 7 3 20 - 13 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 15 5 7 3 20 - 16 22
8. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
9. Мариуполь Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
10. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
11. Ингулец Заявка 14 1 9 4 15 - 21 12
12. Днепр-1 Заявка 14 3 2 9 18 - 28 11
13. Минай Заявка 14 2 4 8 10 - 28 10
14. Рух Львов Заявка 15 1 7 7 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 23 - 6 20
2. Десна Заявка 8 5 2 1 13 - 6 17
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
9. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 17 - 4 19
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
11. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
12. Ингулец Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
13. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
14. Рух Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Беседин Артём получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Будковский Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Десна 2.8% (4)
X 6.3% (9)
Динамо Киев 90.9% (130)
Все прогнозы
2.33 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 4.00 1.70
Бонус: 10 000 ₽ 4.70 3.65 1.71
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.72 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.15 6.50
  1.56 3.24 8.89

Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.30 1.31 2.55 1.48 1.79 1.95 1.43 2.70 1.30 3.35 1.10 6.20
8.90 1.03 7.60 1.05 3.14 1.31 2.48 1.50 1.83 2.02 1.41 2.77 1.27 3.40 1.09 5.75 1.07 6.50 1.00 10.75
3.90 1.25 2.63 1.48 2.50 1.53 1.62 2.27 2.03 1.78 1.30 3.50 1.74 2.10 1.07 8.40 1.05 9.50 1.02 10.34 1.11 6.50 1.01 11.00 1.01 11.00 0.00 17.50
3.33 1.32 2.65 1.48 1.93 1.89 2.17 1.70 1.77 2.06 1.36 3.10 1.24 3.95 1.74 2.10 1.55 2.45 1.46 2.77 1.48 2.65 1.32 3.38 1.12 6.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.83 1.91 1.39 2.85 1.08 6.80
2.81 1.40 1.87 1.87 1.39 2.85
1.72 2.08 1.17 4.90 1.10 6.80 1.12 6.00 1.07 6.68
1.46 2.67 1.25 3.75 1.64 2.24 1.40 2.86 1.40 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.45 1.65 2.15 1.17 4.60
2.48 1.50 1.61 2.23 1.24 3.80
3.60 1.28 2.50 1.52 1.60 2.33 1.21 3.88 1.14 4.86

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
1.82 1.24
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
4.05 1.30
Где смотреть матч Десна 1:1 Динамо Киев онлайн

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Прогнозы на матч Десна 1:1 Динамо Киев

Исход игры
Десна
2.8% (4)
Ничья
6.3% (9)
Динамо Киев
90.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (83)
Меньше
40.71% (57)
Обе команды забьют
Да
62.86% (88)
Нет
37.14% (52)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
46.2% (66)
0:2 Динамо Киев
17.5% (25)
0:1 Динамо Киев
16.8% (24)
1:3 Динамо Киев
7.7% (11)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:1 Десна
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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