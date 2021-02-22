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Пяст
0:1
Конец матча

Стадион:
Варта Познань
0'
0:1
58' Гол
Кузимски Матеуш
60' Желтая карточка
Кузимски Матеуш
81' Желтая карточка
Пырка Аркадиуш
90' Желтая карточка
Гжесик Ян
90'+6
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
34
Малярчик
Петр
5
Гук
Томаш
18
Соколовски
Патрик
14
Голубек
Якуб
16
Стечик
Доминик
6
Храпек
Михал
10
Вида
Кристофер
11
Жиро
Михал
1
Лис
Адриан
13
Куздра
Якуб
16
Лавничак
Алекс
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
2
Гжесик
Ян
6
Тралка
Лукаш
15
Копчински
Михал
19
Рыбицкий
Мариуш
34
Журавски
Мачей
9
Кузимски
Матеуш
Пяст
4-2-3-1
Варта Познань
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сверчок Якуб 8 (3) 0.44
2. Жиро Михал 4 (2) 0.22
3. Алвеш Тьягу 2 0.11
4. Малярчик Петр 2 0.11
5. Милевски Себастиан 2 0.11
6. Стечик Доминик 2 0.11
7. Червински Якуб 1 0.06
8. Вида Кристофер 1 0.06
9. Соколовски Патрик 1 0.06
10. Бадья Херард 0 0
11. Кончковски Мартин 0 0
12. Голубек Якуб 0 0
13. Храпек Михал 0 0
14. Липски Патрик 0 0
15. Пырка Аркадиуш 0 0
Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кузимски Матеуш 5 0.28
2. Тралка Лукаш 2 0.11
3. Якубовски Михал 2 0.11
4. Гжесик Ян 2 0.11
5. Рыбицкий Мариуш 1 0.06
6. Купчак Матеуш 1 0.06
7. Кьельб Якуб 1 0.06
8. Килиба Бартош 1 0.06
9. Яницки Роберт 1 0.06
10. Лавничак Алекс 1 0.06
11. Куздра Якуб 0 0
12. Ласковски Адриан 0 0
13. Чижички Матеуш 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Соколовски Патрик 4 0
2. Пырка Аркадиуш 4 0
3. Сверчок Якуб 3 0
4. Жиро Михал 3 0
5. Храпек Михал 3 0
6. Гук Томаш 3 0
7. Липски Патрик 3 0
8. Киркесков Миккель 2 0
9. Червински Якуб 2 0
10. Малярчик Петр 2 0
11. Йодловец Томаш 1 0
12. Голубек Якуб 1 0
13. Бадья Херард 1 0
14. Кончковски Мартин 1 0
15. Вида Кристофер 1 0
16. Милевски Себастиан 1 0
17. Стечик Доминик 1 0
18. Хиек Хавьер 1 0
Варта Познань
# Игрок      
1. Кузимски Матеуш 5 0
2. Якубовски Михал 3 1
3. Ласковски Адриан 4 0
4. Килиба Бартош 4 0
5. Тралка Лукаш 3 0
6. Куздра Якуб 3 0
7. Спыхала Матеуш 1 1
8. Кьельб Якуб 2 0
9. Гжесик Ян 2 0
10. Чижички Матеуш 2 0
11. Лавничак Алекс 2 0
12. Родригез Марио 1 0
13. Журавски Мачей 1 0
14. Иванов Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 8.7% (2) 13.04% (3) 21.74% (5) 21.74% (5) 4.35% (1) 30.43% (7)
 Варта Познань 5.88% (1) 5.88% (1) 11.76% (2) 35.29% (6) 23.53% (4) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Висла Краков 3:4 Пяст
Пяст 0:0 Ракув Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина
Варта Познань Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Краковия
Шлёнск 2:1 Варта Познань Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань

Последние игры между собой

Пяст: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Варта Познань: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Варта Познань 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Варта Познань First League Варта Познань 1:3 Пяст First League Варта Познань 1:0 Пяст First League
Пяст 4:0 Варта Познань First League Варта Познань 0:1 Пяст Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 18 9 4 5 29 - 20 31
4. Гурник Забже Заявка 18 8 3 7 22 - 20 27
5. Лехия Гданьск Заявка 18 8 2 8 24 - 22 26
6. Шлёнск Заявка 18 7 4 7 22 - 19 25
7. Ягеллония Заявка 18 7 4 7 26 - 28 25
8. Варта Познань Заявка 18 7 2 9 17 - 20 23
9. Заглембе Любин Заявка 18 6 5 7 19 - 20 23
10. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
11. Висла Плоцк Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
12. Лех Заявка 18 5 7 6 25 - 24 22
13. Висла Краков Заявка 18 5 6 7 27 - 25 21
14. Пяст Заявка 18 5 6 7 23 - 22 21
15. Подбескидзе Заявка 18 4 5 9 18 - 41 17
16. Сталь Мелец Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
4. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Варта Познань Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
14. Сталь Мелец Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
16. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Гурник Забже Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
6. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
7. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
8. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
9. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
10. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
11. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
12. Лех Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.75 3.25 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.32 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 2.90 1.40
  19.91 4.17 1.32

Самый высокий коэффициент на матч «Пяст» – «Варта Познань» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пяст» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Варта Познань» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пяст» – «Варта Познань», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.09 2.75 1.41 2.06 1.71 1.58 2.29 1.42 2.75 1.21 4.10 1.06 8.00
7.30 1.05 6.10 1.10 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.39 1.28 3.64 1.19 4.40 1.05 8.00 1.03 8.40 1.01 10.25
2.80 1.40 1.90 1.85 1.82 1.92 1.20 4.20 1.78 2.04 1.28 3.45 1.71 2.14 1.07 7.50 1.04 9.00 1.01 12.60 1.05 8.50 1.01 14.00 1.01 14.00 0.00 20.00
3.09 1.40 2.53 1.55 1.98 1.91 1.59 2.44 1.58 2.46 1.34 3.39 1.59 2.45 1.38 3.19 1.59 2.43 1.48 2.80 1.44 2.94 1.24 4.27 1.10 8.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.49 1.50 1.63 2.18 1.31 3.30 1.06 8.00
2.45 1.55 1.68 2.19 1.33 3.32
1.30 3.30 1.02 11.00 1.12 5.55 1.08 7.10
1.18 5.01 1.33 3.42 1.10 7.13 1.40 3.03 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.18 1.64 1.51 2.46 1.12 5.60
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.28 3.64
2.12 1.68 1.49 2.50 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.30 1.20
Где смотреть матч Пяст 0:1 Варта Познань онлайн

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