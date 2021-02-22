Пяст
0:1
Конец матча
Стадион: Пяст
Варта Познань
0:1
58' ГолКузимски Матеуш
60' Желтая карточкаКузимски Матеуш
81' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
90' Желтая карточкаГжесик Ян
14
Голубек
Якуб
11
Жиро
Михал
13
Куздра
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Куздра ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ярох ГрацьянНападающий
-
28 Баку МаканаНападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Ход матча
58'
0:1
60'
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сверчок Якуб
|8 (3)
|0.44
|2.
|Жиро Михал
|4 (2)
|0.22
|3.
|Алвеш Тьягу
|2
|0.11
|4.
|Малярчик Петр
|2
|0.11
|5.
|Милевски Себастиан
|2
|0.11
|6.
|Стечик Доминик
|2
|0.11
|7.
|Червински Якуб
|1
|0.06
|8.
|Вида Кристофер
|1
|0.06
|9.
|Соколовски Патрик
|1
|0.06
|10.
|Бадья Херард
|0
|0
|11.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|12.
|Голубек Якуб
|0
|0
|13.
|Храпек Михал
|0
|0
|14.
|Липски Патрик
|0
|0
|15.
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кузимски Матеуш
|5
|0.28
|2.
|Тралка Лукаш
|2
|0.11
|3.
|Якубовски Михал
|2
|0.11
|4.
|Гжесик Ян
|2
|0.11
|5.
|Рыбицкий Мариуш
|1
|0.06
|6.
|Купчак Матеуш
|1
|0.06
|7.
|Кьельб Якуб
|1
|0.06
|8.
|Килиба Бартош
|1
|0.06
|9.
|Яницки Роберт
|1
|0.06
|10.
|Лавничак Алекс
|1
|0.06
|11.
|Куздра Якуб
|0
|0
|12.
|Ласковски Адриан
|0
|0
|13.
|Чижички Матеуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соколовски Патрик
|4
|0
|2.
|Пырка Аркадиуш
|4
|0
|3.
|Сверчок Якуб
|3
|0
|4.
|Жиро Михал
|3
|0
|5.
|Храпек Михал
|3
|0
|6.
|Гук Томаш
|3
|0
|7.
|Липски Патрик
|3
|0
|8.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|9.
|Червински Якуб
|2
|0
|10.
|Малярчик Петр
|2
|0
|11.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|12.
|Голубек Якуб
|1
|0
|13.
|Бадья Херард
|1
|0
|14.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|15.
|Вида Кристофер
|1
|0
|16.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|17.
|Стечик Доминик
|1
|0
|18.
|Хиек Хавьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кузимски Матеуш
|5
|0
|2.
|Якубовски Михал
|3
|1
|3.
|Ласковски Адриан
|4
|0
|4.
|Килиба Бартош
|4
|0
|5.
|Тралка Лукаш
|3
|0
|6.
|Куздра Якуб
|3
|0
|7.
|Спыхала Матеуш
|1
|1
|8.
|Кьельб Якуб
|2
|0
|9.
|Гжесик Ян
|2
|0
|10.
|Чижички Матеуш
|2
|0
|11.
|Лавничак Алекс
|2
|0
|12.
|Родригез Марио
|1
|0
|13.
|Журавски Мачей
|1
|0
|14.
|Иванов Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|Варта Познань
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +8 =7 -5Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Висла Краков 3:4 Пяст
Пяст 0:0 Ракув Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина
Варта Познань Последние 20 матчей: +8 =2 -10Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Краковия
Шлёнск 2:1 Варта Познань Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань
Последние игры между собой
Пяст: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Варта Познань: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 20
|27
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|24 - 22
|26
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 19
|25
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 28
|25
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|17 - 20
|23
|9.
|Заглембе Любин
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 20
|23
|10.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|12.
|Лех
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 24
|22
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|14.
|Пяст
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 22
|21
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 41
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|16.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|7.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|8.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
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