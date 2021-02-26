Ракув
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: ГКС
Подбескидзе
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
11
Иви
Лопес
26
Яницки
Рафал
21
Кочиш
Гергё
23
Гора
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
-
23 Гора ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Robert Kasperczyk
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|6
|0.32
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.26
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.21
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.21
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.16
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.11
|7.
|Невулис Анджей
|1
|0.05
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.05
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.05
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.05
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.05
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|7
|0.37
|2.
|Яницки Рафал
|2
|0.11
|3.
|Новак Томаш
|1
|0.05
|4.
|Жуховски Михал
|1
|0.05
|5.
|Данеляк Кароль
|1
|0.05
|6.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.05
|7.
|Гора Якуб
|1
|0.05
|8.
|Комор Александер
|1
|0.05
|9.
|Мажец Матеуш
|1
|0.05
|10.
|Ситек Максимилиан
|1
|0.05
|11.
|Серпина Лукаш
|0
|0
|12.
|Рогинич Марко
|0
|0
|13.
|Кочиш Гергё
|0
|0
|14.
|Ярох Бартош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапала Игор
|6
|0
|2.
|Кун Патрик
|4
|0
|3.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|4.
|Невулис Анджей
|3
|0
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|6.
|Гутковский Владислав
|3
|0
|7.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|8.
|Тудор Фран
|3
|0
|9.
|Пёнтковски Камиль
|3
|0
|10.
|Шварц Петр
|2
|0
|11.
|Полетанович Марко
|2
|0
|12.
|Иви Лопес
|2
|0
|13.
|Ях Ярослав
|2
|0
|14.
|Завада Оскар
|1
|0
|15.
|Тиянич Давид
|1
|0
|16.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рогинич Марко
|6
|0
|2.
|Кочиш Гергё
|4
|1
|3.
|Билиньски Камил
|4
|0
|4.
|Жуховски Михал
|2
|1
|5.
|Ярох Бартош
|2
|1
|6.
|Башлай Дмитрий
|3
|0
|7.
|Комор Александер
|1
|1
|8.
|Модельски Филип
|2
|0
|9.
|Мартин Иван II
|2
|0
|10.
|Гах Кацпер
|2
|0
|11.
|Новак Томаш
|1
|0
|12.
|Гора Якуб
|1
|0
|13.
|Мякушко Сергей
|1
|0
|14.
|Серпина Лукаш
|1
|0
|15.
|Мамич Петар
|1
|0
|16.
|Рундич Милан
|1
|0
|17.
|Фигель Рафал
|1
|0
|18.
|Данеляк Кароль
|1
|0
|19.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|20.
|Мажец Матеуш
|1
|0
|21.
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|22.
|Бероньски Якуб
|1
|0
|23.
|Ласковски Филип
|1
|0
|24.
|Мрочко Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|13.79% (4)
|Подбескидзе
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +10 =5 -5Заглембе Любин 1:2 Ракув Ракув 0:1 Лехия Гданьск Ракув 4:2 Гурник Забже Легия 2:0 Ракув
Ракув 0:1 Погонь Щецин Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь
Подбескидзе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Подбескидзе 1:1 Ягеллония Краковия 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:0 Легия
Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:5 Пяст Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе
Последние игры между собой
Ракув: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Подбескидзе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|29 - 20
|32
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 20
|27
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|24 - 22
|26
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 19
|25
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 28
|25
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|17 - 20
|23
|9.
|Заглембе Любин
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 20
|23
|10.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|12.
|Лех
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 24
|22
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|14.
|Пяст
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 22
|21
|15.
|Подбескидзе
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 41
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|4.
|Ракув
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|16.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Ракув
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|7.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|8.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 23
|4
Победитель
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