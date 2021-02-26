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Ракув
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Подбескидзе
0' 51'
28
Голец
Доминик
4
Пёнтковски
Камиль
6
Невулис
Анджей
33
Ях
Ярослав
7
Тудор
Фран
20
Полетанович
Марко
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
40
Пешкович
Михал
2
Модельски
Филип
26
Яницки
Рафал
4
Рундич
Милан
6
Мамич
Петар
8
Данеляк
Кароль
15
Бероньски
Якуб
21
Кочиш
Гергё
23
Гора
Якуб
9
Билиньски
Камил
14
Вильсон
Петер
Ракув
3-4-2-1
Подбескидзе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 6 0.32
2. Гутковский Владислав 5 (2) 0.26
3. Тиянич Давид 4 0.21
4. Шварц Петр 4 (4) 0.21
5. Цебуля Марчин 3 0.16
6. Петрашек Томаш 2 0.11
7. Невулис Анджей 1 0.05
8. Кун Патрик 1 0.05
9. Завада Оскар 1 0.05
10. Сапала Игор 1 0.05
11. Шелонговски Даниэль 1 0.05
12. Тудор Фран 0 0
13. Бартл Даниэл 0 0
14. Вилюш Мацей 0 0
15. Полетанович Марко 0 0
Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 7 0.37
2. Яницки Рафал 2 0.11
3. Новак Томаш 1 0.05
4. Жуховски Михал 1 0.05
5. Данеляк Кароль 1 0.05
6. Уббинк Корнелис 1 0.05
7. Гора Якуб 1 0.05
8. Комор Александер 1 0.05
9. Мажец Матеуш 1 0.05
10. Ситек Максимилиан 1 0.05
11. Серпина Лукаш 0 0
12. Рогинич Марко 0 0
13. Кочиш Гергё 0 0
14. Ярох Бартош 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Сапала Игор 6 0
2. Кун Патрик 4 0
3. Вилюш Мацей 2 1
4. Невулис Анджей 3 0
5. Цебуля Марчин 3 0
6. Гутковский Владислав 3 0
7. Петрашек Томаш 3 0
8. Тудор Фран 3 0
9. Пёнтковски Камиль 3 0
10. Шварц Петр 2 0
11. Полетанович Марко 2 0
12. Иви Лопес 2 0
13. Ях Ярослав 2 0
14. Завада Оскар 1 0
15. Тиянич Давид 1 0
16. Шелонговски Даниэль 1 0
Подбескидзе
# Игрок      
1. Рогинич Марко 6 0
2. Кочиш Гергё 4 1
3. Билиньски Камил 4 0
4. Жуховски Михал 2 1
5. Ярох Бартош 2 1
6. Башлай Дмитрий 3 0
7. Комор Александер 1 1
8. Модельски Филип 2 0
9. Мартин Иван II 2 0
10. Гах Кацпер 2 0
11. Новак Томаш 1 0
12. Гора Якуб 1 0
13. Мякушко Сергей 1 0
14. Серпина Лукаш 1 0
15. Мамич Петар 1 0
16. Рундич Милан 1 0
17. Фигель Рафал 1 0
18. Данеляк Кароль 1 0
19. Уббинк Корнелис 1 0
20. Мажец Матеуш 1 0
21. Ситек Максимилиан 1 0
22. Бероньски Якуб 1 0
23. Ласковски Филип 1 0
24. Мрочко Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 13.79% (4) 20.69% (6) 20.69% (6) 24.14% (7) 6.9% (2) 13.79% (4)
 Подбескидзе 11.76% (2) 29.41% (5) 11.76% (2) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Заглембе Любин 1:2 Ракув Ракув 0:1 Лехия Гданьск Ракув 4:2 Гурник Забже Легия 2:0 Ракув
Ракув 0:1 Погонь Щецин Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь
Подбескидзе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Подбескидзе 1:1 Ягеллония Краковия 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:0 Легия
Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:5 Пяст Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе

Последние игры между собой

Ракув: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Подбескидзе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Подбескидзе 1:4 Ракув Экстракласса Ракув 2:0 Подбескидзе Первый дивизион Подбескидзе 0:0 Ракув Первый дивизион Подбескидзе 1:1 Ракув Первый дивизион
Ракув 1:1 Подбескидзе Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув 0:0 Заявка 19 9 5 5 29 - 20 32
4. Гурник Забже Заявка 18 8 3 7 22 - 20 27
5. Лехия Гданьск Заявка 18 8 2 8 24 - 22 26
6. Шлёнск Заявка 18 7 4 7 22 - 19 25
7. Ягеллония Заявка 18 7 4 7 26 - 28 25
8. Варта Познань Заявка 18 7 2 9 17 - 20 23
9. Заглембе Любин Заявка 18 6 5 7 19 - 20 23
10. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
11. Висла Плоцк Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
12. Лех Заявка 18 5 7 6 25 - 24 22
13. Висла Краков Заявка 18 5 6 7 27 - 25 21
14. Пяст Заявка 18 5 6 7 23 - 22 21
15. Подбескидзе 0:0 Заявка 19 4 6 9 18 - 41 18
16. Сталь Мелец Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
4. Ракув 0:0 Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Подбескидзе 0:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Варта Познань Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
14. Сталь Мелец Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
16. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Ракув 0:0 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Гурник Забже Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
6. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
7. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
8. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
9. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
10. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
11. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
12. Лех Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе 0:0 Заявка 9 0 4 5 7 - 23 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Подбескидзе
1.72
4.30
8.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 3.10 6.60
Бонус: 10 000 ₽ 1.49 4.30 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.00 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 2.70 8.00

Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Подбескидзе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.10 1.21 2.11 1.68 1.67 2.12 1.44 2.65 1.17 4.70 1.05 8.40
9.50 1.02 8.70 1.04 3.70 1.26 2.95 1.40 2.04 1.86 1.58 2.38 1.38 2.94 1.17 4.65 1.12 5.25 1.02 9.10
3.60 1.25 2.55 1.48 1.65 2.15 1.25 3.75 1.17 4.70 1.78 2.03 1.03 10.00 1.03 10.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.60 1.02 9.70 1.01 15.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.15 1.65 1.50 2.48 1.12 5.60
3.00 1.39 2.03 1.79 1.48 2.65
1.35 3.05 1.03 10.00 1.01 12.60 1.02 11.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.85 1.89 1.24 3.75
2.91 1.41 1.78 2.04 1.34 3.26
2.90 1.39 1.75 2.01 1.32 3.20 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
3.45 1.28
Где смотреть матч Ракув 0:0 Подбескидзе онлайн

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