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Варта Познань
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Лех
0' 23'
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
21
Купчак
Матеуш
16
Лавничак
Алекс
3
Кьельб
Якуб
15
Копчински
Михал
6
Тралка
Лукаш
28
Баку
Макана
34
Журавски
Мачей
11
Якубовски
Михал
9
Кузимски
Матеуш
1
Ван
дер
Харт
Микки
44
Червински
Алан
4
Рогне
Томас
16
Милич
Антонио
27
Пухач
Тымотеуш
6
Карлстрём
Йеспер
25
Тиба
Педру
8
Сикора
Ян
10
Рамирес
Даниэль
38
Каминьски
Якуб
20
Юханнссон
Арон
Варта Познань
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кузимски Матеуш 5 0.26
2. Тралка Лукаш 2 0.11
3. Якубовски Михал 2 0.11
4. Гжесик Ян 2 0.11
5. Рыбицкий Мариуш 1 0.05
6. Купчак Матеуш 1 0.05
7. Кьельб Якуб 1 0.05
8. Килиба Бартош 1 0.05
9. Яницки Роберт 1 0.05
10. Лавничак Алекс 1 0.05
11. Куздра Якуб 0 0
12. Ласковски Адриан 0 0
13. Чижички Матеуш 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 7 (1) 0.37
2. Модер Якуб 4 (3) 0.21
3. Рамирес Даниэль 4 0.21
4. Тиба Педру 2 0.11
5. Рогне Томас 2 0.11
6. Каминьски Якуб 1 0.05
7. Юханнссон Арон 1 0.05
8. Аввад Мохаммад 1 0.05
9. Мархвиньски Филип 1 0.05
10. Качарава Ника 1 (1) 0.05
11. Червински Алан 0 0
12. Сикора Ян 0 0
13. Шатка Любомир 0 0
14. Соболь Хуберт 0 0
15. Скурась Михал 0 0

Карточки

Варта Познань
# Игрок      
1. Кузимски Матеуш 5 0
2. Якубовски Михал 3 1
3. Ласковски Адриан 4 0
4. Килиба Бартош 4 0
5. Тралка Лукаш 3 0
6. Куздра Якуб 3 0
7. Спыхала Матеуш 1 1
8. Кьельб Якуб 2 0
9. Гжесик Ян 2 0
10. Чижички Матеуш 2 0
11. Лавничак Алекс 2 0
12. Родригез Марио 1 0
13. Журавски Мачей 1 0
14. Иванов Роберт 1 0
Лех
# Игрок      
1. Кравец Василий 4 0
2. Црномаркович Джордже 3 0
3. Модер Якуб 3 0
4. Тиба Педру 2 0
5. Червински Алан 2 0
6. Милич Антонио 2 0
7. Рамирес Даниэль 2 0
8. Пухач Тымотеуш 2 0
9. Мархвиньски Филип 2 0
10. Каминьски Якуб 2 0
11. Исхак Микаэль 1 0
12. Шатка Любомир 1 0
13. Карлстрём Йеспер 1 0
14. Скурась Михал 1 0
15. Мухар Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варта Познань 5.88% (1) 5.88% (1) 11.76% (2) 35.29% (6) 23.53% (4) 17.65% (3)
 Лех 8.33% (2) 4.17% (1) 25% (6) 29.17% (7) 12.5% (3) 20.83% (5)

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань
Варта Познань 1:0 Краковия Шлёнск 2:1 Варта Познань Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск
Лех Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лех 1:0 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Лех Радомьяк Радом 1:1 Лех Лех 0:0 Заглембе Любин
Гурник Забже 1:1 Лех Динамо Москва 0:2 Лех Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия

Последние игры между собой

Варта Познань: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лех: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лех 1:0 Варта Познань Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 19 10 4 5 30 - 20 34
4. Гурник Забже Заявка 18 8 3 7 22 - 20 27
5. Лехия Гданьск Заявка 18 8 2 8 24 - 22 26
6. Шлёнск Заявка 18 7 4 7 22 - 19 25
7. Ягеллония Заявка 18 7 4 7 26 - 28 25
8. Варта Познань 0:0 Заявка 19 7 3 9 17 - 20 24
9. Заглембе Любин Заявка 18 6 5 7 19 - 20 23
10. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
11. Лех 0:0 Заявка 19 5 8 6 25 - 24 23
12. Висла Плоцк Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
13. Висла Краков Заявка 18 5 6 7 27 - 25 21
14. Пяст Заявка 18 5 6 7 23 - 22 21
15. Подбескидзе Заявка 19 4 5 10 18 - 42 17
16. Сталь Мелец Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Ракув Заявка 10 6 1 3 13 - 8 19
4. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Лех 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Варта Познань 0:0 Заявка 9 3 2 4 5 - 8 11
14. Сталь Мелец Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
16. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Гурник Забже Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
6. Варта Познань 0:0 Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
7. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
8. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
9. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
10. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
11. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
12. Лех 0:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 13 10
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Warty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Лех
4.87
3.63
1.86
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.45 1.75
Бонус: 10 000 ₽ 4.20 3.40 1.86
Бонус: 5 000 ₽ 4.65 3.52 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 3.40 1.72
  4.87 3.63 1.82

Самый высокий коэффициент на матч «Варта Познань» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Варта Познань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Варта Познань» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 2.95 1.37 2.22 1.61 1.66 2.15 1.24 3.80 1.07 7.20
8.30 1.03 7.30 1.07 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.75 1.08 6.30 1.00 11.25
9.40 1.05 7.00 1.09 3.15 1.33 2.42 1.52 2.05 1.77 1.77 1.97 1.41 3.20 1.22 3.45 1.09 5.80 1.06 6.50 1.01 13.00 0.00 13.50 0.00 19.50
3.34 1.35 2.84 1.47 2.55 1.55 2.08 1.81 1.83 2.07 1.63 2.38 1.44 2.96 1.30 3.72 1.10 8.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.69 2.09 1.33 3.15 1.07 7.60
2.77 1.44 1.86 1.94 1.41 2.91
2.65 1.44 1.85 2.00 1.31 2.90 1.08 6.25 1.07 7.50
2.84 1.47 2.33 1.65 1.83 2.08 1.52 2.65 1.38 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.28 2.36 1.55 1.57 2.32 1.14 5.20
3.38 1.32 2.56 1.51 1.66 2.22 1.27 3.76
2.31 1.58 1.58 2.35 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.76
1.85 1.89
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.20 1.16
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
3.50 1.22
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