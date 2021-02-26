Варта Познань
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion Warty
Лех
41' Желтая карточкаПухач Тымотеуш
1:0
46' ГолКузимски Матеуш
1:1
80' ГолЮханнссон Арон
84' Желтая карточкаКравец Василий
1:2
90' ГолТиба Педру
28
Баку
Макана
25
Тиба
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ярох ГрацьянНападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
41'
46'
1:0
80'
1:1
84'
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кузимски Матеуш
|6
|0.32
|2.
|Тралка Лукаш
|2
|0.11
|3.
|Якубовски Михал
|2
|0.11
|4.
|Гжесик Ян
|2
|0.11
|5.
|Рыбицкий Мариуш
|1
|0.05
|6.
|Купчак Матеуш
|1
|0.05
|7.
|Кьельб Якуб
|1
|0.05
|8.
|Килиба Бартош
|1
|0.05
|9.
|Яницки Роберт
|1
|0.05
|10.
|Лавничак Алекс
|1
|0.05
|11.
|Куздра Якуб
|0
|0
|12.
|Ласковски Адриан
|0
|0
|13.
|Чижички Матеуш
|0
|0
|14.
|Баку Макана
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.37
|2.
|Модер Якуб
|4 (3)
|0.21
|3.
|Рамирес Даниэль
|4
|0.21
|4.
|Тиба Педру
|3
|0.16
|5.
|Рогне Томас
|2
|0.11
|6.
|Юханнссон Арон
|2
|0.11
|7.
|Каминьски Якуб
|1
|0.05
|8.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.05
|9.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.05
|10.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.05
|11.
|Червински Алан
|0
|0
|12.
|Сикора Ян
|0
|0
|13.
|Шатка Любомир
|0
|0
|14.
|Соболь Хуберт
|0
|0
|15.
|Скурась Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кузимски Матеуш
|5
|0
|2.
|Якубовски Михал
|3
|1
|3.
|Ласковски Адриан
|4
|0
|4.
|Килиба Бартош
|4
|0
|5.
|Тралка Лукаш
|3
|0
|6.
|Куздра Якуб
|3
|0
|7.
|Спыхала Матеуш
|1
|1
|8.
|Кьельб Якуб
|2
|0
|9.
|Гжесик Ян
|2
|0
|10.
|Чижички Матеуш
|2
|0
|11.
|Лавничак Алекс
|2
|0
|12.
|Родригез Марио
|1
|0
|13.
|Журавски Мачей
|1
|0
|14.
|Иванов Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кравец Василий
|5
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|3
|0
|3.
|Пухач Тымотеуш
|3
|0
|4.
|Модер Якуб
|3
|0
|5.
|Тиба Педру
|2
|0
|6.
|Червински Алан
|2
|0
|7.
|Милич Антонио
|2
|0
|8.
|Рамирес Даниэль
|2
|0
|9.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|10.
|Каминьски Якуб
|2
|0
|11.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|12.
|Шатка Любомир
|1
|0
|13.
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|14.
|Скурась Михал
|1
|0
|15.
|Мухар Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|38.89% (7)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Лех
|7.69% (2)
|3.85% (1)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: +8 =2 -10Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань
Варта Познань 1:0 Краковия Шлёнск 2:1 Варта Познань Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск
Лех Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лех 1:0 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Лех Радомьяк Радом 1:1 Лех Лех 0:0 Заглембе Любин
Гурник Забже 1:1 Лех Динамо Москва 0:2 Лех Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия
Последние игры между собой
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лех: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 20
|34
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 20
|27
|5.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|24 - 22
|26
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 19
|25
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 28
|25
|8.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Заглембе Любин
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 20
|23
|10.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|14.
|Пяст
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 22
|21
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 42
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|16.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|7.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|8.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Варта Познань» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Варта Познань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Варта Познань» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров