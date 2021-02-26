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Десна
1:0
Перерыв

Стадион:
Ингулец
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
7
Огиря
Владислав
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
II
12
Картушов
Егор
18
Белошевский
Богдан
17
Гитченко
Андрей
25
Гуцуляк
Алексей
10
Тотовицкий
Андрей
28
Будковский
Филипп
14
Крынский
Владимир
39
Балан
Денис
28
Павлов
Виталий
55
Ковалёв
Максим
89
Синегуб
Олег
35
Шишка
Михаил
45
Щедрый
Артём
5
Запорожец
Евгений
11
Бартулович
Младен
10
Козак
Александр
31
Плохотнюк
Михаил
Десна
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тотовицкий Андрей 6 (2) 0.38
2. Будковский Филипп 6 (1) 0.38
3. Дегтярёв Максим 2 0.13
4. Мостовой Андрей II 1 0.06
5. Шевцов Илья 1 0.06
6. Гитченко Андрей 1 0.06
7. Картушов Егор 1 0.06
8. Тамм Йоонас 1 0.06
9. Хлёбас Дмитрий 1 0.06
10. Филиппов Александр 1 (1) 0.06
11. Калитвинцев Владислав 0 0
12. Гуцуляк Алексей 0 0
13. Конопля Ефим 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бартулович Младен 5 (4) 0.33
2. Ситчинава Ника 4 (1) 0.27
3. Балан Денис 2 0.13
4. Янаков Денис 2 (1) 0.13
5. Коваленко Илья 1 0.07
6. Козак Александр 1 0.07
7. Щедрый Артём 0 0
8. Запорожец Евгений 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Имереков Максим 6 2
2. Мостовой Андрей II 5 0
3. Калитвинцев Владислав 5 0
4. Огиря Владислав 4 0
5. Конопля Ефим 4 0
6. Гитченко Андрей 3 0
7. Будковский Филипп 3 0
8. Домбровский Андрей 3 0
9. Ермаков Виталий 3 0
10. Безбородько Денис 1 1
11. Картушов Егор 2 0
12. Паст Евгений 1 0
13. Тамм Йоонас 1 0
14. Литовка Игорь 1 0
15. Арвеладзе Леван 1 0
16. Тотовицкий Андрей 1 0
17. Гуцуляк Алексей 1 0
18. Хлёбас Дмитрий 1 0
19. Мудрик Михаил 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 7 0
2. Кучеренко Александр 5 1
3. Козак Александр 4 1
4. Балан Денис 5 0
5. Квасный Николай 5 0
6. Ситчинава Ника 4 0
7. Бартулович Младен 3 0
8. Коваленко Илья 3 0
9. Семенко Андрей 3 0
10. Плохотнюк Михаил 1 1
11. Щедрый Артём 2 0
12. Синегуб Олег 2 0
13. Янаков Денис 2 0
14. Крынский Владимир 2 0
15. Павлов Виталий 0 1
16. Ковалёв Максим 1 0
17. Запорожец Евгений 1 0
18. Мкомола Йохана 1 0
19. Малыш Артем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 5% (1) 25% (5) 15% (3) 25% (5) 15% (3) 15% (3)
 Ингулец 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4) 0

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь
Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна
Ингулец Последние 20 матчей: +2 =14 -4
Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк
Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од

Последние игры между собой

Десна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Ингулец: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Ингулец 1:1 Десна Премьер-лига Ингулец 1:3 Десна Первый дивизион Десна 0:0 Ингулец Первый дивизион Ингулец 1:2 Десна Первый дивизион
Десна 1:0 Ингулец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 10 4 1 29 - 12 34
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 8 6 0 32 - 11 30
3. Десна 1:0 Заявка 16 7 6 3 21 - 14 27
4. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
5. Александрия Заявка 15 6 4 5 23 - 18 22
6. Ворскла Заявка 15 5 7 3 20 - 13 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 15 5 7 3 20 - 16 22
8. Олимпик Донецк Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
9. Мариуполь Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
10. Днепр-1 Заявка 15 4 2 9 20 - 28 14
11. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
12. Ингулец 0:1 Заявка 15 1 9 5 15 - 22 12
13. Минай Заявка 14 2 4 8 10 - 28 10
14. Рух Львов Заявка 15 1 7 7 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 23 - 6 20
2. Десна 1:0 Заявка 9 6 2 1 14 - 6 20
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
8. Олимпик Донецк Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
9. Ингулец 0:1 Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
10. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 17 - 4 19
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Днепр-1 Заявка 7 2 1 4 11 - 16 7
9. Десна 1:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
11. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
12. Ингулец 0:1 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
13. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
14. Рух Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 17 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Тотовицкий Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Десна 94% (140)
X 3.4% (5)
Ингулец 2.7% (4)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Десна
Ничья
Ингулец
1.69
8.20
5.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.14 6.90 35.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.69 3.80 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.00 5.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 8.20 27.00
  1.67 3.99 5.02

Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.40 1.29 2.65 1.44 1.86 1.88 1.47 2.55 1.32 3.20 1.11 5.80
9.90 1.01 8.60 1.03 3.55 1.25 2.77 1.41 1.96 1.88 1.51 2.45 1.33 3.04 1.13 4.90 1.10 5.60 1.01 10.00
5.80 1.13 4.20 1.22 3.90 1.25 2.63 1.48 2.11 1.73 1.38 3.00 1.72 2.08 1.27 3.70 1.18 4.75 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 9.36 1.01 10.50 0.00 16.00
3.62 1.29 2.81 1.44 2.24 1.66 1.94 1.89 1.72 2.15 1.50 2.61 1.33 3.30 1.12 6.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.89 1.85 1.41 2.80 1.09 6.60
3.04 1.35 2.00 1.76 1.44 2.66
1.53 2.50 1.09 7.20 1.05 9.50 1.03 8.83 1.09 6.13
3.07 1.39 2.52 1.53 1.97 1.87 1.59 2.39 1.42 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.75 1.41 1.70 2.08 1.18 4.40
2.73 1.42 1.70 2.08 1.28 3.42
3.90 1.25 2.63 1.48 1.75 2.20 1.26 3.58 1.16 4.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.86
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
4.20 1.22
Где смотреть матч Десна 1:0 Ингулец онлайн

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Прогнозы на матч Десна 1:0 Ингулец

Исход игры
Десна
94% (140)
Ничья
3.4% (5)
Ингулец
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.08% (41)
Меньше
71.92% (105)
Обе команды забьют
Да
30.82% (45)
Нет
69.18% (101)
Популярный счёт
1:0 Десна
47% (70)
2:1 Десна
26.2% (39)
2:0 Десна
18.1% (27)
1:1 Ничья
2.7% (4)
0:1 Ингулец
2% (3)
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7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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