Десна
3:0
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Ингулец
1:0
34' ГолТотовицкий Андрей
2:0
57' ГолГитченко Андрей
3:0
83' ГолЕрмаков Виталий
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
39
Балан
Денис
89
Синегуб
Олег
35
Шишка
Михаил
45
Щедрый
Артём
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
73 Малыш АртемВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
Ход матча
34'
57'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тотовицкий Андрей
|6 (2)
|0.38
|2.
|Будковский Филипп
|6 (1)
|0.38
|3.
|Гитченко Андрей
|2
|0.13
|4.
|Дегтярёв Максим
|2
|0.13
|5.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.06
|6.
|Шевцов Илья
|1
|0.06
|7.
|Картушов Егор
|1
|0.06
|8.
|Тамм Йоонас
|1
|0.06
|9.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0.06
|10.
|Ермаков Виталий
|1
|0.06
|11.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.06
|12.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
|13.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|14.
|Конопля Ефим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бартулович Младен
|5 (4)
|0.33
|2.
|Ситчинава Ника
|4 (1)
|0.27
|3.
|Балан Денис
|2
|0.13
|4.
|Янаков Денис
|2 (1)
|0.13
|5.
|Коваленко Илья
|1
|0.07
|6.
|Козак Александр
|1
|0.07
|7.
|Щедрый Артём
|0
|0
|8.
|Запорожец Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Имереков Максим
|6
|2
|2.
|Мостовой Андрей II
|5
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|4.
|Огиря Владислав
|4
|0
|5.
|Конопля Ефим
|4
|0
|6.
|Гитченко Андрей
|3
|0
|7.
|Будковский Филипп
|3
|0
|8.
|Домбровский Андрей
|3
|0
|9.
|Ермаков Виталий
|3
|0
|10.
|Безбородько Денис
|1
|1
|11.
|Картушов Егор
|2
|0
|12.
|Паст Евгений
|1
|0
|13.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|14.
|Литовка Игорь
|1
|0
|15.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|16.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|17.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|18.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|19.
|Мудрик Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|7
|0
|2.
|Кучеренко Александр
|5
|1
|3.
|Козак Александр
|4
|1
|4.
|Балан Денис
|5
|0
|5.
|Квасный Николай
|5
|0
|6.
|Ситчинава Ника
|4
|0
|7.
|Бартулович Младен
|3
|0
|8.
|Коваленко Илья
|3
|0
|9.
|Семенко Андрей
|3
|0
|10.
|Плохотнюк Михаил
|1
|1
|11.
|Щедрый Артём
|2
|0
|12.
|Синегуб Олег
|2
|0
|13.
|Янаков Денис
|2
|0
|14.
|Крынский Владимир
|2
|0
|15.
|Павлов Виталий
|0
|1
|16.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|17.
|Запорожец Евгений
|1
|0
|18.
|Мкомола Йохана
|1
|0
|19.
|Малыш Артем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|Ингулец
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
|0
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +9 =6 -5Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь
Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна Десна 0:1 Львов Десна 1:0 Минай Александрия 2:2 Десна Олимпик Донецк 0:2 Десна Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна
Ингулец Последние 20 матчей: +2 =14 -4Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Львов 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Олимпик Донецк
Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од
Последние игры между собой
Десна: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Ингулец: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 12
|34
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|32 - 11
|30
|3.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|4.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|5.
|Александрия
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Ворскла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 13
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|20 - 28
|14
|11.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|12.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|13.
|Минай
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 28
|10
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 6
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|9.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 17
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Десна» – «Ингулец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Десна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ингулец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Десна» – «Ингулец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Десна 3:0 Ингулец
Исход игры
Десна
94% (140)
Ничья
3.4% (5)
Ингулец
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.08% (41)
Меньше
71.92% (105)
Обе команды забьют
Да
30.82% (45)
Нет
69.18% (101)
Популярный счёт
1:0 Десна
47% (70)
2:1 Десна
26.2% (39)
2:0 Десна
18.1% (27)
1:1 Ничья
2.7% (4)
0:1 Ингулец
2% (3)
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