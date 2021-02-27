Фатих Карагюмрюк
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Вефа
Аланьяспор
37
Кампи
Гастон
29
Балковец
Юре
18
Ндао
Алассан
89
Кастро
Лукас
16
Борини
Фабио
22
Кутлу
Беркан
27
Гюнеш
Умут
91
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Кампи ГастонЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
89 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Озер АйкутВратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Чолак ЭмреПолузащитник
-
19 Салибур ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Акташ АксельПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Atilay Canel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гюнеш УмутПолузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Аджар ХасанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Semih Tokatli
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндао Алассан
|7
|0.27
|2.
|Сабо Эрик
|5 (2)
|0.19
|3.
|Собех Артур
|4
|0.15
|4.
|Борини Фабио
|4 (1)
|0.15
|5.
|Н'Диайе Папа
|3
|0.12
|6.
|Билья Лукас
|3 (2)
|0.12
|7.
|Роко Энсо
|3
|0.12
|8.
|Дурмаз Джимми
|2
|0.08
|9.
|Эрдинг Мевлут
|2
|0.08
|10.
|Жуканович Эрвин
|2
|0.08
|11.
|Балковец Юре
|2
|0.08
|12.
|Кастро Лукас
|1
|0.04
|13.
|Бертолаччи Андреа
|1
|0.04
|14.
|Алтынай Корай
|0
|0
|15.
|Альпарслан Эрдем
|0
|0
|16.
|Чолак Эмре
|0
|0
|17.
|Дарри Браим
|0
|0
|18.
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давидсон
|8
|0.31
|2.
|Бакасетас Тасос
|7 (3)
|0.27
|3.
|Бабакар Хоума
|7 (1)
|0.27
|4.
|Барейро Адам
|5 (1)
|0.19
|5.
|Мубандже Жак-Франсуа
|3
|0.12
|6.
|Учан Салих
|2
|0.08
|7.
|Колкер Стивен
|2
|0.08
|8.
|Аксой Фатих
|2
|0.08
|9.
|Пектемек Мустафа
|2
|0.08
|10.
|Кутлу Беркан
|1
|0.04
|11.
|Цавелас Георгиос
|1
|0.04
|12.
|Бингол Тайфур
|1
|0.04
|13.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|14.
|Хуанфран Морено
|0
|0
|15.
|Гюнеш Умут
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роко Энсо
|4
|2
|2.
|Алтынай Корай
|7
|0
|3.
|Ндао Алассан
|5
|0
|4.
|Сабо Эрик
|3
|1
|5.
|Билья Лукас
|4
|0
|6.
|Собех Артур
|4
|0
|7.
|Балковец Юре
|4
|0
|8.
|Арвеладзе Вато
|4
|0
|9.
|Н'Диайе Папа
|2
|1
|10.
|Вивиано Эмильяно
|3
|0
|11.
|Кампи Гастон
|3
|0
|12.
|Дурмаз Джимми
|1
|1
|13.
|Эрдинг Мевлут
|2
|0
|14.
|Альпарслан Эрдем
|2
|0
|15.
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|16.
|Жуканович Эрвин
|2
|0
|17.
|Куручук Фатих
|2
|0
|18.
|Личай Эрик
|1
|0
|19.
|Чолак Эмре
|1
|0
|20.
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|21.
|Борини Фабио
|1
|0
|22.
|Кастро Лукас
|1
|0
|23.
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|24.
|Сарыгюль Мурат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цавелас Георгиос
|6
|1
|2.
|Бабакар Хоума
|6
|1
|3.
|Учан Салих
|7
|0
|4.
|Бакасетас Тасос
|5
|0
|5.
|Сиопис Манолис
|5
|0
|6.
|Давидсон
|5
|0
|7.
|Караджа Эфеджан
|3
|0
|8.
|Мубандже Жак-Франсуа
|3
|0
|9.
|Барейро Адам
|3
|0
|10.
|Кутлу Беркан
|3
|0
|11.
|Колкер Стивен
|2
|0
|12.
|Марафона Карлош
|2
|0
|13.
|Гюлселам Джейхун
|1
|0
|14.
|Хуанфран Морено
|1
|0
|15.
|Бингол Тайфур
|1
|0
|16.
|Бекироглу Эфкан
|1
|0
|17.
|Аксой Фатих
|1
|0
|18.
|Гюнеш Умут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фатих Карагюмрюк
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|30.77% (12)
|Аланьяспор
|5% (2)
|17.5% (7)
|25% (10)
|12.5% (5)
|7.5% (3)
|32.5% (13)
Предыдущие игры
Фатих Карагюмрюк Последние 20 матчей: +7 =6 -7Касымпаша 3:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 0:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:0 Газишехир Газиантеп
Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:4 Бешикташ Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Галатасарай Хатайспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 0:3 Эрокспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк
Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аланьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 0:0 Аланьяспор Галатасарай 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:1 Ризеспор
Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Сивасспор Аланьяспор 4:3 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Эрзурумспор Аланьяспор 1:2 Касымпаша Фенербахче 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор
Последние игры между собой
Фатих Карагюмрюк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аланьяспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|50 - 19
|54
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|56 - 26
|54
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|47 - 27
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|32 - 24
|48
|5.
|Аланьяспор
|0:0 Заявка
|26
|12
|7
|7
|41 - 24
|43
|6.
|Хатайспор
|0:1 Заявка
|26
|12
|6
|8
|42 - 31
|42
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|37 - 29
|40
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 34
|38
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|24 - 29
|33
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|35 - 31
|32
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|28 - 30
|31
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 30
|31
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|33 - 35
|31
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 40
|29
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|30 - 42
|27
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|17 - 30
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|24 - 39
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|25
|6
|5
|14
|28 - 40
|23
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|21 - 46
|21
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 7
|31
|2.
|Аланьяспор
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|29 - 11
|29
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 12
|26
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 14
|24
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|9.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|13.
|Хатайспор
|0:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 13
|19
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|15.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|21 - 12
|27
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|5.
|Хатайспор
|0:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Аланьяспор
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|10 - 14
|14
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|18.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 31
|9
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 23
|8
|21.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 24
|8
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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