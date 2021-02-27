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  3. Турция
Фатих Карагюмрюк
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Аланьяспор
0' 23'
2
Вивиано
Эмильяно
26
Хеденстад
Вегар
5
Роко
Энсо
37
Кампи
Гастон
29
Балковец
Юре
6
Билья
Лукас
18
Ндао
Алассан
89
Кастро
Лукас
91
Бертолаччи
Андреа
16
Борини
Фабио
9
Собех
Артур
28
Марафона
Карлош
75
Бингол
Тайфур
44
Колкер
Стивен
31
Цавелас
Георгиос
21
Мубандже
Жак-Франсуа
8
Учан
Салих
22
Кутлу
Беркан
7
Караджа
Эфеджан
27
Гюнеш
Умут
91
Давидсон
19
Пектемек
Мустафа
Фатих Карагюмрюк
4-1-4-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндао Алассан 7 0.27
2. Сабо Эрик 5 (2) 0.19
3. Собех Артур 4 0.15
4. Борини Фабио 4 (1) 0.15
5. Н'Диайе Папа 3 0.12
6. Билья Лукас 3 (2) 0.12
7. Роко Энсо 3 0.12
8. Дурмаз Джимми 2 0.08
9. Эрдинг Мевлут 2 0.08
10. Жуканович Эрвин 2 0.08
11. Балковец Юре 2 0.08
12. Кастро Лукас 1 0.04
13. Бертолаччи Андреа 1 0.04
14. Алтынай Корай 0 0
15. Альпарслан Эрдем 0 0
16. Чолак Эмре 0 0
17. Дарри Браим 0 0
18. Дживелек Рамазан 0 0
Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давидсон 8 0.31
2. Бакасетас Тасос 7 (3) 0.27
3. Бабакар Хоума 7 (1) 0.27
4. Барейро Адам 5 (1) 0.19
5. Мубандже Жак-Франсуа 3 0.12
6. Учан Салих 2 0.08
7. Колкер Стивен 2 0.08
8. Аксой Фатих 2 0.08
9. Пектемек Мустафа 2 0.08
10. Кутлу Беркан 1 0.04
11. Цавелас Георгиос 1 0.04
12. Бингол Тайфур 1 0.04
13. Караджа Эфеджан 0 0
14. Хуанфран Морено 0 0
15. Гюнеш Умут 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
# Игрок      
1. Роко Энсо 4 2
2. Алтынай Корай 7 0
3. Ндао Алассан 5 0
4. Сабо Эрик 3 1
5. Билья Лукас 4 0
6. Собех Артур 4 0
7. Балковец Юре 4 0
8. Арвеладзе Вато 4 0
9. Н'Диайе Папа 2 1
10. Вивиано Эмильяно 3 0
11. Кампи Гастон 3 0
12. Дурмаз Джимми 1 1
13. Эрдинг Мевлут 2 0
14. Альпарслан Эрдем 2 0
15. Бертолаччи Андреа 2 0
16. Жуканович Эрвин 2 0
17. Куручук Фатих 2 0
18. Личай Эрик 1 0
19. Чолак Эмре 1 0
20. Хеденстад Вегар 1 0
21. Борини Фабио 1 0
22. Кастро Лукас 1 0
23. Дживелек Рамазан 1 0
24. Сарыгюль Мурат 1 0
Аланьяспор
# Игрок      
1. Цавелас Георгиос 6 1
2. Бабакар Хоума 6 1
3. Учан Салих 7 0
4. Бакасетас Тасос 5 0
5. Сиопис Манолис 5 0
6. Давидсон 5 0
7. Караджа Эфеджан 3 0
8. Мубандже Жак-Франсуа 3 0
9. Барейро Адам 3 0
10. Кутлу Беркан 3 0
11. Колкер Стивен 2 0
12. Марафона Карлош 2 0
13. Гюлселам Джейхун 1 0
14. Хуанфран Морено 1 0
15. Бингол Тайфур 1 0
16. Бекироглу Эфкан 1 0
17. Аксой Фатих 1 0
18. Гюнеш Умут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фатих Карагюмрюк 15.38% (6) 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 17.95% (7) 30.77% (12)
 Аланьяспор 5% (2) 17.5% (7) 25% (10) 12.5% (5) 7.5% (3) 32.5% (13)

Предыдущие игры

Фатих Карагюмрюк Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Касымпаша 3:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 0:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:0 Газишехир Газиантеп
Малатьяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:4 Бешикташ Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Галатасарай Хатайспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 0:3 Эрокспор Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк
Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аланьяспор 0:1 Галатасарай Хатайспор 0:0 Аланьяспор Галатасарай 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 2:1 Ризеспор
Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:1 Сивасспор Аланьяспор 4:3 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Эрзурумспор Аланьяспор 1:2 Касымпаша Фенербахче 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор

Последние игры между собой

Фатих Карагюмрюк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аланьяспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 25 17 3 5 50 - 19 54
2. Бешикташ Заявка 25 17 3 5 56 - 26 54
3. Фенербахче Заявка 25 16 3 6 47 - 27 51
4. Трабзонспор Заявка 25 14 6 5 32 - 24 48
5. Аланьяспор 0:0 Заявка 26 12 7 7 41 - 24 43
6. Хатайспор 0:1 Заявка 26 12 6 8 42 - 31 42
7. Газишехир Газиантеп Заявка 26 10 10 6 37 - 29 40
8. Фатих Карагюмрюк 0:0 Заявка 26 10 8 8 39 - 34 38
9. Антальяспор Заявка 25 7 12 6 24 - 29 33
10. Гёзтепе Заявка 25 8 8 9 35 - 31 32
11. Сивасспор Заявка 24 7 10 7 28 - 30 31
12. Коньяспор Заявка 25 8 7 10 32 - 30 31
13. Малатьяспор Заявка 26 7 10 9 33 - 35 31
14. Касымпаша Заявка 25 8 5 12 29 - 40 29
15. Ризеспор Заявка 25 6 9 10 30 - 42 27
16. Кайсериспор Заявка 25 6 7 12 17 - 30 25
17. Эрзурумспор Заявка 25 6 7 12 24 - 39 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 25 6 6 13 28 - 44 24
19. Анкарагюджю 1:0 Заявка 25 6 5 14 28 - 40 23
20. Генчлербирлиги Заявка 25 5 6 14 21 - 46 21
21. Денизлиспор Заявка 26 5 6 15 23 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 13 10 1 2 30 - 7 31
2. Аланьяспор 0:0 Заявка 13 9 2 2 29 - 11 29
3. Галатасарай Заявка 12 8 3 1 29 - 7 27
4. Газишехир Газиантеп Заявка 13 7 5 1 23 - 12 26
5. Фатих Карагюмрюк 0:0 Заявка 13 7 3 3 23 - 14 24
6. Трабзонспор Заявка 12 7 1 4 17 - 15 22
7. Фенербахче Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
8. Касымпаша Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
9. Коньяспор Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
10. Гёзтепе Заявка 12 5 4 3 23 - 14 19
11. Ризеспор Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
12. Антальяспор Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
13. Хатайспор 0:1 Заявка 13 5 4 4 18 - 13 19
14. Малатьяспор Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
15. Анкарагюджю 1:0 Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
16. Сивасспор Заявка 12 3 5 4 11 - 12 14
17. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 5 5 17 - 20 14
18. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
19. Генчлербирлиги Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
20. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
21. Эрзурумспор Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 12 9 2 1 26 - 11 29
2. Галатасарай Заявка 13 9 0 4 21 - 12 27
3. Трабзонспор Заявка 13 7 5 1 15 - 9 26
4. Бешикташ Заявка 12 7 2 3 26 - 19 23
5. Хатайспор 0:1 Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Аланьяспор 0:0 Заявка 13 3 5 5 12 - 13 14
9. Газишехир Газиантеп Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
10. Фатих Карагюмрюк 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
11. Антальяспор Заявка 13 2 8 3 10 - 14 14
12. Гёзтепе Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
13. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
14. Малатьяспор Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
15. Коньяспор Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 1 8 11 - 24 10
17. Касымпаша Заявка 12 2 3 7 12 - 20 9
18. Анкарагюджю 1:0 Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Денизлиспор Заявка 13 2 3 8 14 - 31 9
20. Генчлербирлиги Заявка 12 2 2 8 6 - 23 8
21. Ризеспор Заявка 13 1 5 7 11 - 24 8
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    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vefa Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Аланьяспор
2.90
3.65
2.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.65 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.55 2.41

Самый высокий коэффициент на матч «Фатих Карагюмрюк» – «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фатих Карагюмрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аланьяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фатих Карагюмрюк» – «Аланьяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.25 1.01 10.25 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.26 1.71 1.74 2.09 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 4.50 1.04 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.21 1.67 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.65 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
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