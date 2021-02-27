Специя
0:2
Первый тайм: 33'
Стадион: Альберто Пиччи
Парма
10' Желтая карточкаБрунетта Хуан
0:1
17' ГолКарамо Янн
22' Желтая карточкаРиччи Матео
0:2
25' ГолЭрнани Азеведо
69
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
33
Куцка
Юрай
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Защитник
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
17'
0:1
22'
25'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.38
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.13
|3.
|Фариас Диего
|3
|0.13
|4.
|Побега Томмазо
|3
|0.13
|5.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.08
|6.
|Верде Даниэле
|2
|0.08
|7.
|Пикколи Роберто
|2
|0.08
|8.
|Бастони Симоне
|1
|0.04
|9.
|Терци Клаудио
|1
|0.04
|10.
|Шабо Юлиан
|1
|0.04
|11.
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|12.
|Маджоре Джулио
|1
|0.04
|13.
|Агудело Кевин
|1
|0.04
|14.
|Риччи Матео
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|17.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|18.
|Исмайли Ардиан
|0
|0
|19.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куцка Юрай
|5 (3)
|0.21
|2.
|Эрнани Азеведо
|4
|0.17
|3.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.17
|4.
|Карамо Янн
|2
|0.08
|5.
|Куртич Ясмин
|2
|0.08
|6.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.04
|7.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.04
|8.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|9.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|10.
|Бругман Гастон
|0
|0
|11.
|Инглезе Роберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|8
|1
|2.
|Терци Клаудио
|7
|1
|3.
|Бастони Симоне
|5
|0
|4.
|Эрлич Мартин
|5
|0
|5.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|6.
|Побега Томмазо
|5
|0
|7.
|Виньяли Лука
|3
|1
|8.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|9.
|Риччи Матео
|4
|0
|10.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|11.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|12.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|13.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|14.
|Фариас Диего
|2
|0
|15.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|16.
|Агум Люсьен
|2
|0
|17.
|Агудело Кевин
|2
|0
|18.
|Зут Йерун
|1
|0
|19.
|Сала Джакопо
|1
|0
|20.
|Проведель Иван
|1
|0
|21.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|22.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|23.
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|24.
|Верде Даниэле
|1
|0
|25.
|Рамос Хуан
|1
|0
|26.
|Нзола М'Бала
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|6
|0
|2.
|Бругман Гастон
|5
|0
|3.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|4.
|Куцка Юрай
|4
|0
|5.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|6.
|Конти Андреа
|3
|0
|7.
|Корнелиус Андреас
|3
|0
|8.
|Гальоло Риккардо
|3
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|10.
|Бузи Максим
|3
|0
|11.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|12.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|13.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|14.
|Брунетта Хуан
|2
|0
|15.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|16.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|17.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|18.
|Лорини Венсан
|1
|0
|19.
|Грасси Альберто
|1
|0
|20.
|Осорио Йордан
|1
|0
|21.
|Карамо Янн
|1
|0
|22.
|Ман Деннис
|1
|0
|23.
|Зом Симон
|1
|0
|24.
|Болог Ботонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|3.33% (1)
|26.67% (8)
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|26.67% (8)
|20% (6)
|Парма
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +7 =4 -9Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе
Парма Последние 20 матчей: +2 =7 -11Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|57 - 24
|53
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Ювентус
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|44 - 19
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|47 - 35
|44
|5.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 30
|43
|6.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|53 - 31
|43
|7.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|1
|8
|47 - 25
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 26
|34
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|30 - 37
|25
|13.
|Удинезе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 33
|25
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|15.
|Беневенто
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 42
|25
|16.
|Специя
|0:2 Заявка
|24
|6
|6
|12
|30 - 43
|24
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Парма
|2:0 Заявка
|24
|3
|8
|13
|19 - 45
|17
|19.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|23 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|18.
|Специя
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|19.
|Парма
|2:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Парма
|2:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 25
|9
|18.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Специя 0:2 Парма
Исход игры
Специя
62.7% (94)
Ничья
26% (39)
Парма
11.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
43.84% (64)
Меньше
56.16% (82)
Обе команды забьют
Да
69.18% (101)
Нет
30.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Специя
31.3% (47)
1:1 Ничья
24.7% (37)
1:0 Специя
24% (36)
1:2 Парма
9.3% (14)
2:0 Специя
4% (6)
0:1 Парма
1.3% (2)
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