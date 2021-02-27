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  3. Италия
Специя
2:2
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
9' Желтая карточка
Брунетта Хуан
0:1
17' Гол
Карамо Янн
21' Желтая карточка
Риччи Матео
0:2
25' Гол
Эрнани Азеведо
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Маджоре Джулио
50' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
1:2
52' Гол
Гьяси Эммануэль
2:2
72' Гол
Гьяси Эммануэль
84' Желтая карточка
Куртич Ясмин
85' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
87' Желтая карточка
Нзола М'Бала
90' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
90'+5
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
34
Исмайли
Ардиан
28
Эрлич
Мартин
20
Бастони
Симоне
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
11
Гьяси
Эммануэль
80
Агудело
Кевин
23
Сапонара
Риккардо
1
Сепе
Луиджи
5
Конти
Андреа
24
Осорио
Йордан
7
Гальоло
Риккардо
3
Пеццелла
Джузеппе
33
Куцка
Юрай
23
Эрнани
Азеведо
14
Куртич
Ясмин
28
Михэйлэ
Валентин
10
Карамо
Янн
32
Брунетта
Хуан
Специя
4-3-3
Парма
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.38
2. Гьяси Эммануэль 4 0.17
3. Галабинов Андрей 3 0.13
4. Фариас Диего 3 0.13
5. Побега Томмазо 3 0.13
6. Верде Даниэле 2 0.08
7. Пикколи Роберто 2 0.08
8. Бастони Симоне 1 0.04
9. Терци Клаудио 1 0.04
10. Маджоре Джулио 1 0.04
11. Шабо Юлиан 1 0.04
12. Эрлич Мартин 1 0.04
13. Агудело Кевин 1 0.04
14. Риччи Матео 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Рафаэл Биттенкур 0 0
17. Бартоломей Паоло 0 0
18. Исмайли Ардиан 0 0
19. Феррер Сальвадор 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куцка Юрай 5 (3) 0.21
2. Эрнани Азеведо 4 0.17
3. Жервиньо Куасси 4 0.17
4. Карамо Янн 2 0.08
5. Куртич Ясмин 2 0.08
6. Гальоло Риккардо 1 0.04
7. Корнелиус Андреас 1 0.04
8. Пеццелла Джузеппе 0 0
9. Брунетта Хуан 0 0
10. Бругман Гастон 0 0
11. Инглезе Роберто 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 8 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Бастони Симоне 5 0
4. Эрлич Мартин 5 0
5. Эстевес Науэль 5 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Риччи Матео 4 0
10. Феррер Сальвадор 4 0
11. Марчицца Риккардо 3 0
12. Сапонара Риккардо 1 1
13. Исмайли Ардиан 1 1
14. Фариас Диего 2 0
15. Акампора Дженнаро 2 0
16. Нзола М'Бала 2 0
17. Маджоре Джулио 2 0
18. Агум Люсьен 2 0
19. Агудело Кевин 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 7 0
2. Бругман Гастон 5 0
3. Иакопони Симоне 3 1
4. Куцка Юрай 4 0
5. Гальоло Риккардо 4 0
6. Алвеш Бруну 3 0
7. Конти Андреа 3 0
8. Куртич Ясмин 3 0
9. Корнелиус Андреас 3 0
10. Пеццелла Джузеппе 3 0
11. Бузи Максим 3 0
12. Инглезе Роберто 2 0
13. Сиприен Вилан 2 0
14. Брунетта Хуан 2 0
15. Михэйлэ Валентин 2 0
16. Дармиан Маттео 1 0
17. Скоццарелла Маттео 1 0
18. Лорини Венсан 1 0
19. Грасси Альберто 1 0
20. Осорио Йордан 1 0
21. Карамо Янн 1 0
22. Ман Деннис 1 0
23. Зом Симон 1 0
24. Болог Ботонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 3.13% (1) 25% (8) 15.63% (5) 9.38% (3) 28.13% (9) 18.75% (6)
 Парма 26.32% (5) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе
Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя
Парма Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма
Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма

Последние игры между собой

Специя: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Парма 2:2 Специя Серия A Специя 0:2 Парма Серия B Парма 0:0 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 22 13 6 3 44 - 19 45
4. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
5. Лацио Заявка 23 13 4 6 38 - 30 43
6. Аталанта Заявка 23 12 7 4 53 - 31 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
12. Болонья Заявка 23 6 7 10 30 - 37 25
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 23 3 3 17 23 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
18. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Специя 62.7% (94)
X 26% (39)
Парма 11.3% (17)
Все прогнозы
2.42 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.26 3.42
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 7.50 1.55
  2.43 3.32 3.24

Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.20 1.04 7.40 1.07 3.46 1.29 2.65 1.48 1.91 1.99 1.48 2.65 1.32 3.26 1.13 5.30 1.09 5.85 1.01 10.50
6.30 1.11 5.10 1.16 2.55 1.50 1.92 1.87 2.17 1.74 3.90 1.25 1.85 1.95 2.63 1.48 3.25 1.33 2.18 1.68 1.48 2.63 1.16 5.10 1.12 6.10 1.02 13.00 1.01 15.00
3.67 1.31 2.95 1.40 2.79 1.49 2.20 1.74 1.91 2.00 1.70 2.26 1.50 2.74 1.35 3.43 1.12 7.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.59 1.50 1.87 1.93 1.38 3.04 1.13 5.90 1.09 8.10
2.04 1.77 1.33 3.25 1.18 4.75 1.03 12.00 1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00
3.01 1.43 2.47 1.60 1.94 1.96 1.59 2.50 1.43 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.65 1.48 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.65
2.70 1.40 1.69 2.04 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.22
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Специя 2:2 Парма онлайн

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Прогнозы на матч Специя 2:2 Парма

Исход игры
Специя
62.7% (94)
Ничья
26% (39)
Парма
11.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
43.84% (64)
Меньше
56.16% (82)
Обе команды забьют
Да
69.18% (101)
Нет
30.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Специя
31.3% (47)
1:1 Ничья
24.7% (37)
1:0 Специя
24% (36)
1:2 Парма
9.3% (14)
2:0 Специя
4% (6)
0:1 Парма
1.3% (2)
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