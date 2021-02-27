Специя
2:2
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
Парма
9' Желтая карточкаБрунетта Хуан
0:1
17' ГолКарамо Янн
21' Желтая карточкаРиччи Матео
0:2
25' ГолЭрнани Азеведо
39' Undefined phrase: football_event_Маджоре Джулио
50' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
1:2
52' ГолГьяси Эммануэль
2:2
72' ГолГьяси Эммануэль
84' Желтая карточкаКуртич Ясмин
85' Желтая карточкаГальоло Риккардо
87' Желтая карточкаНзола М'Бала
90' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
69
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
33
Куцка
Юрай
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Защитник
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
0:1
21'
25'
0:2
39'
46'
50'
52'
72'
2:2
84'
85'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.38
|2.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.17
|3.
|Галабинов Андрей
|3
|0.13
|4.
|Фариас Диего
|3
|0.13
|5.
|Побега Томмазо
|3
|0.13
|6.
|Верде Даниэле
|2
|0.08
|7.
|Пикколи Роберто
|2
|0.08
|8.
|Бастони Симоне
|1
|0.04
|9.
|Терци Клаудио
|1
|0.04
|10.
|Маджоре Джулио
|1
|0.04
|11.
|Шабо Юлиан
|1
|0.04
|12.
|Эрлич Мартин
|1
|0.04
|13.
|Агудело Кевин
|1
|0.04
|14.
|Риччи Матео
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|17.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|18.
|Исмайли Ардиан
|0
|0
|19.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куцка Юрай
|5 (3)
|0.21
|2.
|Эрнани Азеведо
|4
|0.17
|3.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.17
|4.
|Карамо Янн
|2
|0.08
|5.
|Куртич Ясмин
|2
|0.08
|6.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.04
|7.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.04
|8.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|9.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|10.
|Бругман Гастон
|0
|0
|11.
|Инглезе Роберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|8
|1
|2.
|Терци Клаудио
|7
|1
|3.
|Бастони Симоне
|5
|0
|4.
|Эрлич Мартин
|5
|0
|5.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|6.
|Побега Томмазо
|5
|0
|7.
|Виньяли Лука
|3
|1
|8.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|9.
|Риччи Матео
|4
|0
|10.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|11.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|12.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|13.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|14.
|Фариас Диего
|2
|0
|15.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|16.
|Нзола М'Бала
|2
|0
|17.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|18.
|Агум Люсьен
|2
|0
|19.
|Агудело Кевин
|2
|0
|20.
|Зут Йерун
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Проведель Иван
|1
|0
|23.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|24.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|25.
|Верде Даниэле
|1
|0
|26.
|Рамос Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|7
|0
|2.
|Бругман Гастон
|5
|0
|3.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|4.
|Куцка Юрай
|4
|0
|5.
|Гальоло Риккардо
|4
|0
|6.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|7.
|Конти Андреа
|3
|0
|8.
|Куртич Ясмин
|3
|0
|9.
|Корнелиус Андреас
|3
|0
|10.
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|11.
|Бузи Максим
|3
|0
|12.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|13.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|14.
|Брунетта Хуан
|2
|0
|15.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|16.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|17.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|18.
|Лорини Венсан
|1
|0
|19.
|Грасси Альберто
|1
|0
|20.
|Осорио Йордан
|1
|0
|21.
|Карамо Янн
|1
|0
|22.
|Ман Деннис
|1
|0
|23.
|Зом Симон
|1
|0
|24.
|Болог Ботонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|3.13% (1)
|25% (8)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|18.75% (6)
|Парма
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +7 =4 -9Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе
Парма Последние 20 матчей: +2 =7 -11Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|57 - 24
|53
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Ювентус
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|44 - 19
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|47 - 35
|44
|5.
|Лацио
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|38 - 30
|43
|6.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|53 - 31
|43
|7.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|1
|8
|47 - 25
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 26
|34
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|30 - 37
|25
|13.
|Удинезе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 33
|25
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|15.
|Беневенто
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 42
|25
|16.
|Специя
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 43
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|23 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Специя 2:2 Парма
Исход игры
Специя
62.7% (94)
Ничья
26% (39)
Парма
11.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
43.84% (64)
Меньше
56.16% (82)
Обе команды забьют
Да
69.18% (101)
Нет
30.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Специя
31.3% (47)
1:1 Ничья
24.7% (37)
1:0 Специя
24% (36)
1:2 Парма
9.3% (14)
2:0 Специя
4% (6)
0:1 Парма
1.3% (2)
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