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Аполлон Смирнис
1:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
17' Гол
Дауда Абиола
1:1
27' Гол
Стургеон Фабиу
32' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
56' Желтая карточка
 57'
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
14
Сливка
Выкинтас
7
Коль
Исраэль
23
Цилулис
Сотирис
10
Томас
Бединелли
17
Фернандес
Марк
27
Дауда
Абиола
32
Сотириу
Димитриос
2
Ус
Абдул
Рахман
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
29
Мельядо
Мигель
33
Де
Гузман
Джонатан
11
Солис
Насарено
28
Гривас
Фриксос
7
Стургеон
Фабиу
Аполлон Смирнис
4-4-2
ОФИ
4-3-3

Ход матча

17'
Дауда Абиола
1:0
27'
1:1
Стургеон Фабиу
(Ус Абдул Рахман)
32'
Сливка Выкинтас
 
32'
Фатион Антони
Цилулис Сотирис
 
46'
Хухумис Диамантис
Томас Бединелли
 
56'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дауда Абиола 4 0.17
2. Цилулис Сотирис 4 0.17
3. Фатион Антони 4 (2) 0.17
4. Иоаннидис Николаос 3 0.13
5. Фернандес Марк 3 0.13
6. Томас Бединелли 2 0.08
7. Цабурис Саввас 2 (1) 0.08
8. Баксеванидис Димос 1 0.04
9. Домингес Луис Густаво 1 0.04
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Калисир Андре 0 0
13. Хухумис Диамантис 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стургеон Фабиу 5 0.21
2. Сардинеро Адриан 4 0.17
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.13
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.08
5. Де Гузман Джонатан 1 0.04
6. Кастаньос Люк 1 0.04
7. Мельядо Мигель 1 0.04
8. Вафеас Никос 1 0.04
9. Яннулис Костас 0 0
10. Наби Адил 0 0
11. Ваш Рикарду 0 0
12. Коровесис Никос 0 0
13. Селимович Вахид 0 0
14. Ус Абдул Рахман 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 12 0
2. Цабурис Саввас 7 1
3. Лисгарас Христос 8 0
4. Томас Бединелли 6 0
5. Сливка Выкинтас 5 0
6. Иоаннидис Николаос 5 0
7. Фернандес Марк 4 0
8. Баксеванидис Димос 4 0
9. Бручич Карло 3 0
10. Цилулис Сотирис 3 0
11. Домингес Луис Густаво 3 0
12. Витлис Вассилис 3 0
13. Верхульст Давино 2 0
14. Хухумис Диамантис 2 0
15. Дауда Абиола 1 0
16. Китоко Ричи 1 0
17. Калисир Андре 1 0
18. Лагос Анастасиос 1 0
19. Карагунис Танассис 1 0
20. Лагос Тасcос 1 0
21. Коль Исраэль 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 8 1
2. Мельядо Мигель 8 1
3. Селимович Вахид 5 1
4. Вурос Праксителис 5 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Лимперакис Одиссеас 4 0
7. Сакор Важебах 3 0
8. Ус Абдул Рахман 3 0
9. Ватерман Бой 1 1
10. Яннулис Костас 2 0
11. Сардинеро Адриан 2 0
12. Сотириу Димитриос 2 0
13. Стаикос Пасхалис 2 0
14. Вафеас Никос 2 0
15. Диамантис Апостолос 2 0
16. Гривас Фриксос 2 0
17. Де Гузман Джонатан 1 0
18. Маринакис Никос 1 0
19. Фигейредо Жоау 1 0
20. Балояннис Константинос 1 0
21. Соуза Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 13.04% (3) 0 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6) 26.09% (6)
 ОФИ 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =2 -14
ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос
ОФИ 0:2 АЕК ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
ОФИ: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига ОФИ 2:1 Аполлон Смирнис Кубок
ОФИ 1:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ Кубок ОФИ 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:1 ОФИ Суперлига Аполлон Смирнис 2:0 ОФИ Кубок Греции ОФИ 1:0 Аполлон Смирнис Кубок Греции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 23 18 4 1 56 - 11 58
2. ПАОК Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
3. Арис Салоники Заявка 23 13 5 5 28 - 14 44
4. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
5. Панатинаикос Заявка 23 12 5 6 27 - 16 41
6. Астерас Заявка 23 10 8 5 24 - 22 38
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 23 6 8 9 23 - 31 26
9. ПАС Янина Заявка 23 6 6 11 21 - 26 24
10. Аполлон Смирнис 1:1 Заявка 24 6 5 13 24 - 33 23
11. ОФИ 1:1 Заявка 24 5 5 14 20 - 38 20
12. Ламия Заявка 22 4 6 12 12 - 34 18
13. Панетоликос Заявка 23 3 8 12 12 - 30 17
14. Лариса Заявка 22 1 7 14 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
11. ОФИ 1:1 Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
12. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
13. Аполлон Смирнис 1:1 Заявка 12 2 2 8 13 - 21 8
14. Лариса Заявка 11 0 5 6 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. Аполлон Смирнис 1:1 Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ 1:1 Заявка 12 3 2 7 10 - 17 11
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
ОФИ
2.90
2.92
3.04
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 2.55 2.85
  2.69 2.92 3.04

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон Смирнис» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон Смирнис» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
3.09 1.37 2.71 1.47 2.30 1.63 1.91 1.93 1.68 2.21 1.51 2.60 1.24 4.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
2.70 1.48 2.21 1.68 1.72 2.16 1.45 2.77 1.33 3.37
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