Аполлон Смирнис
2:1
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
ОФИ
1:0
17' ГолДауда Абиола
1:1
27' ГолСтургеон Фабиу
32' Желтая карточкаСливка Выкинтас
55' Желтая карточкаБаксеванидис Димос
61' Желтая карточкаСтаикос Пасхалис
2:1
84' ГолИоаннидис Николаос
27
Дауда
Абиола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Вафеас НикосЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
17'
1:0
27'
32'
61'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дауда Абиола
|4
|0.17
|2.
|Цилулис Сотирис
|4
|0.17
|3.
|Иоаннидис Николаос
|4
|0.17
|4.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.17
|5.
|Фернандес Марк
|3
|0.13
|6.
|Томас Бединелли
|2
|0.08
|7.
|Цабурис Саввас
|2 (1)
|0.08
|8.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.04
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.04
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Лисгарас Христос
|0
|0
|13.
|Калисир Андре
|0
|0
|14.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стургеон Фабиу
|5
|0.21
|2.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.17
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.13
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2 (1)
|0.08
|5.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|6.
|Кастаньос Люк
|1
|0.04
|7.
|Мельядо Мигель
|1
|0.04
|8.
|Вафеас Никос
|1
|0.04
|9.
|Яннулис Костас
|0
|0
|10.
|Наби Адил
|0
|0
|11.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|12.
|Коровесис Никос
|0
|0
|13.
|Селимович Вахид
|0
|0
|14.
|Ус Абдул Рахман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|12
|0
|2.
|Цабурис Саввас
|7
|1
|3.
|Лисгарас Христос
|8
|0
|4.
|Томас Бединелли
|6
|0
|5.
|Баксеванидис Димос
|5
|0
|6.
|Сливка Выкинтас
|5
|0
|7.
|Иоаннидис Николаос
|5
|0
|8.
|Фернандес Марк
|4
|0
|9.
|Бручич Карло
|3
|0
|10.
|Цилулис Сотирис
|3
|0
|11.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|12.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|13.
|Верхульст Давино
|2
|0
|14.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|15.
|Дауда Абиола
|1
|0
|16.
|Китоко Ричи
|1
|0
|17.
|Калисир Андре
|1
|0
|18.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|19.
|Карагунис Танассис
|1
|0
|20.
|Лагос Тасcос
|1
|0
|21.
|Коль Исраэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|8
|1
|2.
|Мельядо Мигель
|8
|1
|3.
|Селимович Вахид
|5
|1
|4.
|Вурос Праксителис
|5
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Лимперакис Одиссеас
|4
|0
|7.
|Сакор Важебах
|3
|0
|8.
|Стаикос Пасхалис
|3
|0
|9.
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|10.
|Ватерман Бой
|1
|1
|11.
|Яннулис Костас
|2
|0
|12.
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|13.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|14.
|Вафеас Никос
|2
|0
|15.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|16.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|17.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|18.
|Маринакис Никос
|1
|0
|19.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|20.
|Балояннис Константинос
|1
|0
|21.
|Соуза Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|12% (3)
|4% (1)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|28% (7)
|ОФИ
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +6 =4 -10Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =2 -14ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
ОФИ: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 11
|58
|2.
|ПАОК
|0:1 Заявка
|24
|13
|7
|4
|45 - 21
|46
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|28 - 14
|44
|4.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|27 - 16
|41
|6.
|Астерас
|1:0 Заявка
|24
|11
|8
|5
|25 - 22
|41
|7.
|Волос
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|24 - 29
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|23 - 31
|26
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 26
|24
|11.
|ОФИ
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|20 - 39
|19
|12.
|Ламия
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 34
|18
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|12 - 30
|17
|14.
|Лариса
|Заявка
|22
|1
|7
|14
|12 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|0:1 Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|12 - 8
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|12.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|13.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|14.
|Лариса
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|ПАОК
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|Астерас
|1:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|11.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|7.10
|1.35
|5.80
|
|2.69
|2.92
|3.04
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