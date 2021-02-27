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Аполлон Смирнис
2:1
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
1:0
17' Гол
Дауда Абиола
1:1
27' Гол
Стургеон Фабиу
32' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
55' Желтая карточка
Баксеванидис Димос
61' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис
2:1
84' Гол
Иоаннидис Николаос
90'+6
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
14
Сливка
Выкинтас
7
Коль
Исраэль
23
Цилулис
Сотирис
10
Томас
Бединелли
17
Фернандес
Марк
27
Дауда
Абиола
32
Сотириу
Димитриос
2
Ус
Абдул
Рахман
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
29
Мельядо
Мигель
33
Де
Гузман
Джонатан
11
Солис
Насарено
28
Гривас
Фриксос
7
Стургеон
Фабиу
Аполлон Смирнис
4-4-2
ОФИ
4-3-3

Ход матча

17'
Дауда Абиола
1:0
27'
1:1
Стургеон Фабиу
(Ус Абдул Рахман)
32'
Сливка Выкинтас
 
32'
Фатион Антони
Цилулис Сотирис
 
46'
Хухумис Диамантис
Томас Бединелли
 
55'
Баксеванидис Димос
 
61'
 
Стаикос Пасхалис
73'
Цабурис Саввас
Фернандес Марк
 
73'
Иоаннидис Николаос
Дауда Абиола
 
78'
 
Сардинеро Адриан
Солис Насарено
84'
Иоаннидис Николаос
(Лисгарас Христос)
2:1
88'
 
Соуза Фелипе
Стаикос Пасхалис
88'
Лагос Тасcос
Коль Исраэль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 23 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дауда Абиола 4 0.17
2. Цилулис Сотирис 4 0.17
3. Иоаннидис Николаос 4 0.17
4. Фатион Антони 4 (2) 0.17
5. Фернандес Марк 3 0.13
6. Томас Бединелли 2 0.08
7. Цабурис Саввас 2 (1) 0.08
8. Баксеванидис Димос 1 0.04
9. Домингес Луис Густаво 1 0.04
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Лисгарас Христос 0 0
13. Калисир Андре 0 0
14. Хухумис Диамантис 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стургеон Фабиу 5 0.21
2. Сардинеро Адриан 4 0.17
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.13
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.08
5. Де Гузман Джонатан 1 0.04
6. Кастаньос Люк 1 0.04
7. Мельядо Мигель 1 0.04
8. Вафеас Никос 1 0.04
9. Яннулис Костас 0 0
10. Наби Адил 0 0
11. Ваш Рикарду 0 0
12. Коровесис Никос 0 0
13. Селимович Вахид 0 0
14. Ус Абдул Рахман 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 12 0
2. Цабурис Саввас 7 1
3. Лисгарас Христос 8 0
4. Томас Бединелли 6 0
5. Баксеванидис Димос 5 0
6. Сливка Выкинтас 5 0
7. Иоаннидис Николаос 5 0
8. Фернандес Марк 4 0
9. Бручич Карло 3 0
10. Цилулис Сотирис 3 0
11. Домингес Луис Густаво 3 0
12. Витлис Вассилис 3 0
13. Верхульст Давино 2 0
14. Хухумис Диамантис 2 0
15. Дауда Абиола 1 0
16. Китоко Ричи 1 0
17. Калисир Андре 1 0
18. Лагос Анастасиос 1 0
19. Карагунис Танассис 1 0
20. Лагос Тасcос 1 0
21. Коль Исраэль 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 8 1
2. Мельядо Мигель 8 1
3. Селимович Вахид 5 1
4. Вурос Праксителис 5 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Лимперакис Одиссеас 4 0
7. Сакор Важебах 3 0
8. Стаикос Пасхалис 3 0
9. Ус Абдул Рахман 3 0
10. Ватерман Бой 1 1
11. Яннулис Костас 2 0
12. Сардинеро Адриан 2 0
13. Сотириу Димитриос 2 0
14. Вафеас Никос 2 0
15. Диамантис Апостолос 2 0
16. Гривас Фриксос 2 0
17. Де Гузман Джонатан 1 0
18. Маринакис Никос 1 0
19. Фигейредо Жоау 1 0
20. Балояннис Константинос 1 0
21. Соуза Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 12% (3) 4% (1) 16% (4) 16% (4) 24% (6) 28% (7)
 ОФИ 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Волос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =2 -14
ПАС Янина 1:0 ОФИ ОФИ 1:2 Волос Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос
ОФИ 0:2 АЕК ОФИ 0:1 Астерас Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
ОФИ: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига ОФИ 2:1 Аполлон Смирнис Кубок
ОФИ 1:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ Футбольная лига Аполлон Смирнис 1:0 ОФИ Кубок ОФИ 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:1 ОФИ Суперлига Аполлон Смирнис 2:0 ОФИ Кубок Греции ОФИ 1:0 Аполлон Смирнис Кубок Греции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 23 18 4 1 56 - 11 58
2. ПАОК 0:1 Заявка 24 13 7 4 45 - 21 46
3. Арис Салоники Заявка 23 13 5 5 28 - 14 44
4. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
5. Панатинаикос Заявка 23 12 5 6 27 - 16 41
6. Астерас 1:0 Заявка 24 11 8 5 25 - 22 41
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 23 6 8 9 23 - 31 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
10. ПАС Янина Заявка 23 6 6 11 21 - 26 24
11. ОФИ Заявка 24 5 4 15 20 - 39 19
12. Ламия Заявка 22 4 6 12 12 - 34 18
13. Панетоликос Заявка 23 3 8 12 12 - 30 17
14. Лариса Заявка 22 1 7 14 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК 0:1 Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас 1:0 Заявка 12 7 3 2 12 - 8 24
4. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
11. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
12. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
13. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
14. Лариса Заявка 11 0 5 6 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК 0:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
6. Астерас 1:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
11. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
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  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.10 1.35 5.80
  2.69 2.92 3.04

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Основное времяПервый тайм
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3.09 1.37 2.71 1.47 2.30 1.63 1.91 1.93 1.68 2.21 1.51 2.60 1.24 4.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
2.70 1.48 2.21 1.68 1.72 2.16 1.45 2.77 1.33 3.37
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