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  2. Матчи
  3. Италия
Болонья
2:0
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
9' Желтая карточка
Данило Ларанжера
0:0
17' Не забитый пенальти
Иммобиле Чиро
1:0
19' Гол
М'Байе Ибрахим
40' Желтая карточка
Патрик
2:0
64' Гол
Сансоне Никола
81' Желтая карточка
Худт Уэсли
90'+6
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
15
М'Байе
Ибрахим
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Болонья
4-2-3-1
Лацио
3-5-2

Ход матча

9'
Данило Ларанжера
 
17'
0:0
Иммобиле Чиро
19'
М'Байе Ибрахим
1:0
40'
 
Патрик
46'
 
Лулич Сенад
Лаццари Мануэль
64'
Сансоне Никола
(Барроу Муса)
2:0
65'
 
Мурики Ведат
Иммобиле Чиро
65'
 
Перейра Андреас
Патрик
65'
 
Катальди Данило
Лукас Лейва
74'
Схаутен Йерди
Сванберг Маттиас
 
74'
Ольсен Андреас
Орсолини Риккардо
 
75'
Поли Андреа
Домингес Николас
 
76'
 
Кайседо Фелипе
Альберто Луис
78'
Виньято Эмануэль
Сансоне Никола
 
81'
 
Худт Уэсли
83'
Паласио Родриго
Барроу Муса
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 7 0.29
2. Барроу Муса 5 0.21
3. Орсолини Риккардо 4 (1) 0.17
4. Сансоне Никола 2 0.08
5. Сванберг Маттиас 2 0.08
6. Томиясу Такэхиро 2 0.08
7. Паласио Родриго 1 0.04
8. Ольсен Андреас 1 0.04
9. Виньято Эмануэль 1 0.04
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.04
11. Поли Андреа 1 0.04
12. М'Байе Ибрахим 1 0.04
13. Домингес Николас 1 0.04
14. Пас Нехуэн 1 0.04
15. Сантандер Федерико 0 0
16. Медель Гари 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.58
2. Альберто Луис 7 0.29
3. Кайседо Фелипе 6 0.25
4. Милинкович-Савич Сергей 4 0.17
5. Корреа Хоакин 2 0.08
6. Лаццари Мануэль 1 0.04
7. Марусич Адам 1 0.04
8. Перейра Андреас 1 0.04
9. Эскаланте Гонсало 1 0.04
10. Мурики Ведат 1 0.04
11. Раду Стефан 0 0
12. Патрик 0 0
13. Пароло Марко 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Домингес Николас 6 0
3. Дейкс Митчелл 4 1
4. Данило Ларанжера 5 0
5. Хики Аарон 3 1
6. Томиясу Такэхиро 4 0
7. Схаутен Йерди 4 0
8. Паласио Родриго 3 0
9. Сориано Роберто 3 0
10. Виньято Эмануэль 3 0
11. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
12. Да Коста Жуниор 2 0
13. Сансоне Никола 2 0
14. М'Байе Ибрахим 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 7 0
2. Патрик 7 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Эскаланте Гонсало 5 0
6. Иммобиле Чиро 3 1
7. Кайседо Фелипе 4 0
8. Фарес Мохамед 4 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Пароло Марко 3 0
11. Ачерби Франческо 3 0
12. Марусич Адам 3 0
13. Луис Фелипе 3 0
14. Милинкович-Савич Сергей 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Лулич Сенад 1 0
18. Раду Стефан 1 0
19. Мусаккио Матео 1 0
20. Корреа Хоакин 1 0
21. Катальди Данило 1 0
22. Перейра Андреас 1 0
23. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 10% (3) 20% (6) 16.67% (5) 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7)
 Лацио 21.05% (8) 15.79% (6) 2.63% (1) 26.32% (10) 21.05% (8) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан
Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина
Лацио Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри
Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе

Последние игры между собой

Болонья: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Лацио: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Лацио 2:1 Болонья Серия A Лацио 2:0 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 3:3 Болонья Серия A
Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Лацио Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Болонья Серия A Лацио 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 6:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A Лацио 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 22 13 6 3 44 - 19 45
4. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 53 - 31 43
6. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 23 3 3 17 23 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
18. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Болонья 4.6% (7)
X 16.6% (25)
Лацио 78.8% (119)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.55 4.00 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 13.00 62.00
  1.67 3.54 6.64

Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.30 1.02 9.90 1.03 4.33 1.20 3.12 1.36 2.26 1.71 1.69 2.17 1.35 3.10 1.22 3.88 1.16 5.60 1.03 8.70 1.05 7.00
16.00 1.01 11.00 1.05 5.10 1.16 3.70 1.27 1.85 1.95 2.04 1.83 1.22 4.20 1.77 2.05 1.12 6.10 1.10 6.80 1.08 7.77 1.01 15.00 1.02 12.00 1.01 14.00 1.01 11.00
3.28 1.36 2.71 1.49 2.14 1.76 1.69 2.24 1.55 2.54 1.33 3.43 1.52 2.64 1.39 3.14 1.44 2.89 1.59 2.43 1.20 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.26 1.34 2.19 1.68 1.50 2.59 1.19 4.75 1.14 5.75
2.10 1.74 1.48 2.65 1.08 7.77 1.05 9.50
3.18 1.40 2.90 1.44 2.29 1.67 1.77 2.13 1.31 3.60 1.16 5.51 1.39 3.14 1.26 4.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 3.00 1.39 1.73 2.11 1.31 3.45 1.23 4.20
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Болонья 2:0 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 2:0 Лацио

Исход игры
Болонья
4.6% (7)
Ничья
16.6% (25)
Лацио
78.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
64.63% (95)
Меньше
35.37% (52)
Обе команды забьют
Да
79.59% (117)
Нет
20.41% (30)
Популярный счёт
1:2 Лацио
54.3% (82)
1:1 Ничья
14.6% (22)
0:1 Лацио
9.9% (15)
0:2 Лацио
7.3% (11)
2:1 Болонья
4% (6)
1:3 Лацио
2.6% (4)
2:3 Лацио
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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