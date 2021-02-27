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  3. Швейцария
Серветт
1:1
Перерыв

Стадион:
Цюрих
0'
0:1
12' Гол
Ронер Фабиан
19' Желтая карточка
Руй Стив
1:1
26' Гол
Стеванович Мирослав
45' Желтая карточка
Валь Тео
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
29
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
42
Валльнер
Сильван
4
Омерагич
Бечир
6
Алити
Фидан
71
Крьезиу
Хекуран
14
Домджони
Тони
26
Хелифи
Салим
10
Маркезано
Антонио
27
Шёнбахлер
Марко
9
Сисей
Ассан
Серветт
4-1-2-3
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Ронер Фабиан
(Шёнбахлер Марко)
19'
Руй Стив
 
26'
Стеванович Мирослав
(Киэ Грежон)
1:1
45'
Валь Тео
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 8 (2) 0.36
2. Схалк Алекс 5 (1) 0.23
3. Стеванович Мирослав 2 0.09
4. Фофана Бубакар II 2 0.09
5. Руй Стив 2 0.09
6. Валь Тео 1 0.05
7. Конья Тимоте 1 0.05
8. Сеспедес Борис 1 0.05
9. Клиши Гаэль 0 0
10. Сассо Венсан 0 0
11. Диалло Мусса 0 0
12. Имери Кастриот 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 8 (4) 0.36
2. Кололли Беньямин 4 (1) 0.18
3. Крамер Блаж 3 0.14
4. Домджони Тони 3 0.14
5. Зобих Лассе 3 0.14
6. Тосин Айегун 3 0.14
7. Сисей Ассан 2 0.09
8. Шёнбахлер Марко 1 0.05
9. Ньонто Вильфред 1 0.05
10. Хелифи Салим 1 0.05
11. Алити Фидан 1 0.05
12. Ронер Фабиан 1 0.05
13. Джемаили Блерим 0 0
14. Винтер Адриан 0 0
15. Валльнер Сильван 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 8 0
2. Сотье Антони 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Стеванович Мирослав 3 0
8. Руй Стив 3 0
9. Коне Коро 2 0
10. Конья Тимоте 2 0
11. Диалло Мусса 2 0
12. Севрен Йоан 2 0
13. Менди Ариал 2 0
14. Клиши Гаэль 1 0
15. Сассо Венсан 1 0
16. Фрик Джереми 1 0
17. Валь Тео 1 0
18. Азеведо Рикардо 1 0
19. Вуйоз Николя 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Натан Рафаэл 8 0
2. Думбия Усман 7 0
3. Крамер Блаж 5 1
4. Тосин Айегун 3 1
5. Сисей Ассан 4 0
6. Маркезано Антонио 3 0
7. Алити Фидан 3 0
8. Крьезиу Хекуран 1 1
9. Винтер Адриан 2 0
10. Джемаили Блерим 2 0
11. Ронер Фабиан 2 0
12. Шёнбахлер Марко 1 0
13. Бреше Янник 1 0
14. Кололли Беньямин 1 0
15. Домджони Тони 1 0
16. Ньонто Вильфред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 4.76% (1) 19.05% (4) 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 28.57% (6)
 Цюрих 6.67% (2) 20% (6) 23.33% (7) 13.33% (4) 10% (3) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен
Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Цюрих 1:1 Сьон Цюрих 2:0 Базель Вадуц 3:2 Цюрих Цюрих 1:4 Янг Бойз
Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих

Последние игры между собой

Серветт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Цюрих: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Серветт Суперлига Серветт 4:1 Цюрих Суперлига
Цюрих 0:5 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 21 15 5 1 38 - 15 50
2. Базель Заявка 21 9 5 7 31 - 29 32
3. Цюрих 1:1 Заявка 22 8 6 8 33 - 29 30
4. Санкт-Галлен Заявка 21 7 7 7 24 - 24 28
5. Лугано Заявка 21 5 12 4 23 - 24 27
6. Серветт 1:1 Заявка 22 6 8 8 23 - 29 26
7. Люцерн Заявка 21 6 6 9 35 - 33 24
8. Лозанна-Спорт Заявка 21 6 6 9 25 - 28 24
9. Сьон Заявка 21 4 10 7 25 - 31 22
10. Вадуц Заявка 21 4 7 10 19 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
3. Серветт 1:1 Заявка 11 3 7 1 15 - 13 16
4. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
5. Цюрих 1:1 Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Санкт-Галлен Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
7. Люцерн Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель Заявка 10 5 0 5 14 - 12 15
3. Цюрих 1:1 Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
4. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Люцерн Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
7. Серветт 1:1 Заявка 11 3 1 7 8 - 16 10
8. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
9. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
10. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Валь Тео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Стеванович Мирослав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Руй Стив получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ронер Фабиан бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Цюрих
1.88
4.05
5.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 4.05 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.64 4.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.85 5.25
  1.88 3.13 5.24

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.01 10.25 1.02 4.65 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.86 1.94 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.05 1.07 6.55
16.50 0.00 11.00 1.02 11.00 1.02 8.50 1.05 5.90 1.10 2.11 1.73 4.50 1.18 2.20 1.62 1.62 2.20 1.37 2.95 1.14 5.20 1.10 6.25 1.02 11.00 1.01 12.60
5.07 1.19 2.68 1.49 2.24 1.68 2.86 1.44 3.84 1.27 2.47 1.57 1.99 1.88 1.70 2.21 1.42 2.94 1.20 4.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.26 1.34 2.28 1.63 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.50 1.27 2.31 1.55 2.35 1.55 1.52 2.42 1.22 4.00 1.05 8.50 1.03 10.00
3.28 1.35 2.70 1.48 2.11 1.76 1.67 2.26 2.05 1.81 1.68 2.23 1.31 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.17 3.60 1.29 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45
3.45 1.28 1.96 1.76 1.49 2.50 1.30 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.15 5.00
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Где смотреть матч Серветт 1:1 Цюрих онлайн

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