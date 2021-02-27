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  2. Матчи
  3. Швейцария
Серветт
3:1
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
0:1
12' Гол
Ронер Фабиан
19' Желтая карточка
Руй Стив
1:1
26' Гол
Стеванович Мирослав
45' Желтая карточка
Валь Тео
54' Желтая карточка
Бреше Янник
56' Желтая карточка
Хелифи Салим
2:1
62' Гол
Стеванович Мирослав
66' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
3:1
67' Пенальти
Валь Тео
90'+4
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
29
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
42
Валльнер
Сильван
4
Омерагич
Бечир
6
Алити
Фидан
71
Крьезиу
Хекуран
14
Домджони
Тони
26
Хелифи
Салим
10
Маркезано
Антонио
27
Шёнбахлер
Марко
9
Сисей
Ассан
Серветт
4-1-2-3
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Ронер Фабиан
(Шёнбахлер Марко)
19'
Руй Стив
 
26'
Стеванович Мирослав
(Киэ Грежон)
1:1
45'
Валь Тео
 
54'
 
Бреше Янник
56'
 
Хелифи Салим
62'
Стеванович Мирослав
(Сассо Венсан)
2:1
63'
 
Ньонто Вильфред
Хелифи Салим
66'
 
Крьезиу Хекуран
67'
Валь Тео
3:1
75'
 
Зайлер Штефан
Шёнбахлер Марко
75'
Коне Коро
Схалк Алекс
 
75'
Имери Кастриот
Киэ Грежон
 
81'
Менди Ариал
Валь Тео
 
88'
 
Винтер Адриан
Ронер Фабиан
90'
Сеспедес Борис
Ондуа Гаэль
 
90'
Севрен Йоан
Стеванович Мирослав
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 8 (2) 0.36
2. Схалк Алекс 5 (1) 0.23
3. Стеванович Мирослав 3 0.14
4. Валь Тео 2 (1) 0.09
5. Фофана Бубакар II 2 0.09
6. Руй Стив 2 0.09
7. Конья Тимоте 1 0.05
8. Сеспедес Борис 1 0.05
9. Сассо Венсан 0 0
10. Клиши Гаэль 0 0
11. Диалло Мусса 0 0
12. Имери Кастриот 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 8 (4) 0.36
2. Кололли Беньямин 4 (1) 0.18
3. Крамер Блаж 3 0.14
4. Домджони Тони 3 0.14
5. Зобих Лассе 3 0.14
6. Тосин Айегун 3 0.14
7. Сисей Ассан 2 0.09
8. Шёнбахлер Марко 1 0.05
9. Ньонто Вильфред 1 0.05
10. Хелифи Салим 1 0.05
11. Алити Фидан 1 0.05
12. Ронер Фабиан 1 0.05
13. Джемаили Блерим 0 0
14. Винтер Адриан 0 0
15. Валльнер Сильван 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 8 0
2. Сотье Антони 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Стеванович Мирослав 3 0
8. Руй Стив 3 0
9. Коне Коро 2 0
10. Конья Тимоте 2 0
11. Диалло Мусса 2 0
12. Севрен Йоан 2 0
13. Менди Ариал 2 0
14. Клиши Гаэль 1 0
15. Сассо Венсан 1 0
16. Фрик Джереми 1 0
17. Валь Тео 1 0
18. Азеведо Рикардо 1 0
19. Вуйоз Николя 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Натан Рафаэл 8 0
2. Думбия Усман 7 0
3. Крамер Блаж 5 1
4. Тосин Айегун 3 1
5. Сисей Ассан 4 0
6. Крьезиу Хекуран 2 1
7. Маркезано Антонио 3 0
8. Алити Фидан 3 0
9. Винтер Адриан 2 0
10. Джемаили Блерим 2 0
11. Бреше Янник 2 0
12. Ронер Фабиан 2 0
13. Хелифи Салим 1 0
14. Шёнбахлер Марко 1 0
15. Кололли Беньямин 1 0
16. Домджони Тони 1 0
17. Ньонто Вильфред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 4.17% (1) 20.83% (5) 4.17% (1) 16.67% (4) 29.17% (7) 25% (6)
 Цюрих 9.68% (3) 19.35% (6) 22.58% (7) 12.9% (4) 9.68% (3) 25.81% (8)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен
Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Цюрих 1:1 Сьон Цюрих 2:0 Базель Вадуц 3:2 Цюрих Цюрих 1:4 Янг Бойз
Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих

Последние игры между собой

Серветт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Цюрих: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Серветт Суперлига Серветт 4:1 Цюрих Суперлига
Цюрих 0:5 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 21 15 5 1 38 - 15 50
2. Базель 0:0 Заявка 22 9 6 7 31 - 29 33
3. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
4. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 22 7 8 7 24 - 24 29
5. Серветт Заявка 22 7 7 8 25 - 29 28
6. Лугано Заявка 21 5 12 4 23 - 24 27
7. Люцерн Заявка 21 6 6 9 35 - 33 24
8. Лозанна-Спорт Заявка 21 6 6 9 25 - 28 24
9. Сьон Заявка 21 4 10 7 25 - 31 22
10. Вадуц Заявка 21 4 7 10 19 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
3. Базель 0:0 Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
4. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
5. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
7. Люцерн Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель 0:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 12 16
3. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
4. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
5. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Люцерн Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
7. Серветт Заявка 11 3 1 7 8 - 16 10
8. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
9. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
10. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Валь Тео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Стеванович Мирослав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Руй Стив получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ронер Фабиан бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.64 4.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 2.25 5.70
  1.17 6.67 29.12

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.01 10.25 1.02 4.65 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.86 1.94 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.05 1.07 6.55
16.50 0.00 11.00 1.02 11.00 1.02 8.50 1.05 2.80 1.40 2.11 1.73 3.20 1.90 1.38 2.90 1.10 6.25 1.42 2.75 1.14 8.50 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60
5.07 1.19 2.68 1.49 2.24 1.68 2.86 1.44 3.17 1.37 2.17 1.72 2.57 1.53 2.11 1.76 1.64 2.31 1.41 2.95 1.19 4.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.26 1.34 2.28 1.63 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.50 1.27 2.31 1.55 2.35 1.55 1.52 2.42 1.22 4.00 1.05 8.50 1.03 10.00
3.28 1.35 2.70 1.48 2.11 1.76 1.67 2.26 2.05 1.81 1.68 2.23 1.31 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.17 3.60 1.29 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45
3.45 1.28 1.96 1.76 1.49 2.50 1.30 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.15 5.00
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
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