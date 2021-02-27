Серветт
3:1
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Цюрих
0:1
12' ГолРонер Фабиан
19' Желтая карточкаРуй Стив
1:1
26' ГолСтеванович Мирослав
45' Желтая карточкаВаль Тео
54' Желтая карточкаБреше Янник
56' Желтая карточкаХелифи Салим
2:1
62' ГолСтеванович Мирослав
66' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
3:1
67' ПенальтиВаль Тео
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
26
Хелифи
Салим
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
24 Менди АриалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне КороНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
23 Ронер ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Фрай ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
Ход матча
12'
0:1
19'
26'
45'
54'
56'
62'
66'
67'
3:1
75'
81'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|8 (2)
|0.36
|2.
|Схалк Алекс
|5 (1)
|0.23
|3.
|Стеванович Мирослав
|3
|0.14
|4.
|Валь Тео
|2 (1)
|0.09
|5.
|Фофана Бубакар II
|2
|0.09
|6.
|Руй Стив
|2
|0.09
|7.
|Конья Тимоте
|1
|0.05
|8.
|Сеспедес Борис
|1
|0.05
|9.
|Сассо Венсан
|0
|0
|10.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|11.
|Диалло Мусса
|0
|0
|12.
|Имери Кастриот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|8 (4)
|0.36
|2.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.18
|3.
|Крамер Блаж
|3
|0.14
|4.
|Домджони Тони
|3
|0.14
|5.
|Зобих Лассе
|3
|0.14
|6.
|Тосин Айегун
|3
|0.14
|7.
|Сисей Ассан
|2
|0.09
|8.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.05
|9.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.05
|10.
|Хелифи Салим
|1
|0.05
|11.
|Алити Фидан
|1
|0.05
|12.
|Ронер Фабиан
|1
|0.05
|13.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|14.
|Винтер Адриан
|0
|0
|15.
|Валльнер Сильван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|8
|0
|2.
|Сотье Антони
|5
|0
|3.
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|4.
|Киэ Грежон
|5
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|3
|1
|6.
|Имери Кастриот
|2
|1
|7.
|Стеванович Мирослав
|3
|0
|8.
|Руй Стив
|3
|0
|9.
|Коне Коро
|2
|0
|10.
|Конья Тимоте
|2
|0
|11.
|Диалло Мусса
|2
|0
|12.
|Севрен Йоан
|2
|0
|13.
|Менди Ариал
|2
|0
|14.
|Клиши Гаэль
|1
|0
|15.
|Сассо Венсан
|1
|0
|16.
|Фрик Джереми
|1
|0
|17.
|Валь Тео
|1
|0
|18.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|19.
|Вуйоз Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Натан Рафаэл
|8
|0
|2.
|Думбия Усман
|7
|0
|3.
|Крамер Блаж
|5
|1
|4.
|Тосин Айегун
|3
|1
|5.
|Сисей Ассан
|4
|0
|6.
|Крьезиу Хекуран
|2
|1
|7.
|Маркезано Антонио
|3
|0
|8.
|Алити Фидан
|3
|0
|9.
|Винтер Адриан
|2
|0
|10.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|11.
|Бреше Янник
|2
|0
|12.
|Ронер Фабиан
|2
|0
|13.
|Хелифи Салим
|1
|0
|14.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|15.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|16.
|Домджони Тони
|1
|0
|17.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|25% (6)
|Цюрих
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|25.81% (8)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +5 =7 -8Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен
Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7Цюрих 1:1 Сьон Цюрих 2:0 Базель Вадуц 3:2 Цюрих Цюрих 1:4 Янг Бойз
Последние игры между собой
Серветт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Цюрих: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Цюрих 0:5 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|38 - 15
|50
|2.
|Базель
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|31 - 29
|33
|3.
|Цюрих
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 31
|29
|4.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|24 - 24
|29
|5.
|Серветт
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 29
|28
|6.
|Лугано
|Заявка
|21
|5
|12
|4
|23 - 24
|27
|7.
|Люцерн
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|35 - 33
|24
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 28
|24
|9.
|Сьон
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|25 - 31
|22
|10.
|Вадуц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 34
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|3.
|Базель
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|4.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|5.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|7.
|Люцерн
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 12
|16
|3.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|4.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 22
|10
|7.
|Серветт
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 16
|10
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
|10.
|Вадуц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров