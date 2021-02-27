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Астерас
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
ПАОК
0'
1:0
38' Гол
Паскуаль Андрес
44'
99
Цифцис
Антонис
27
Котсирас
Яннис
15
Суарес
Дани
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
12
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
11
Рехис
Франсеск
10
Фернандес
Луис
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
88
Живкович
Живко
2
Алвес
Родриго
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
20
Виейринья
51
Циггарас
Теохарис
7
Эль-Каддури
Омар
10
Мург
Томас
8
Варда
Амр
97
Лампру
Лазарос
27
Крменчик
Михал
Астерас
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

38'
Паскуаль Андрес
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 10 (4) 0.42
2. Фернандес Луис 5 0.21
3. Риера Адриан 3 0.13
4. Мунафо Хуан 2 0.08
5. Рехис Франсеск 2 0.08
6. Суарес Дани 1 0.04
7. Цимас Панайотис 1 0.04
8. Альварес Федерико 0 0
9. Тилика Лео 0 0
10. Котсирас Яннис 0 0
11. Фернандес Борха II 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 9 0.38
2. Цолис Христос 6 0.25
3. Шваб Штефан 4 (3) 0.17
4. Живкович Андрия 4 (1) 0.17
5. Ингасон Сверрир 4 0.17
6. Виейринья 3 (1) 0.13
7. Варда Амр 3 0.13
8. Эль-Каддури Омар 2 0.08
9. Мург Томас 2 0.08
10. Крменчик Михал 2 0.08
11. Варела Фернанду 1 0.04
12. Креспо Хосе 1 0.04
13. Нинуа Ника 1 0.04
14. Баба Абдул 1 0.04
15. Дуглас Гомес 1 (1) 0.04
16. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.04
17. Алвес Родриго 0 0
18. Яннулис Димитрис 0 0
19. Бисесвар Диего 0 0
20. Ваге Мусса 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 8 0
2. Мунафо Хуан 5 0
3. Суарес Дани 5 0
4. Вальенте Хосе 5 0
5. Альварес Федерико 4 0
6. Христос Тасулис 4 0
7. Котсирас Яннис 4 0
8. Тилика Лео 3 0
9. Иглесиас Матиас 3 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Гарсия Рубен II 2 0
12. Паскуаль Андрес 2 0
13. Костаньо Хосе 2 0
14. Фернандес Луис 1 0
15. Пападопулос Никос 1 0
16. Бельок Франко 1 0
17. Рехис Франсеск 1 0
18. Пасалидис Триантафиллос 1 0
19. Цифцис Антонис 1 0
20. Риера Адриан 1 0
21. Антцулас Георгиос 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 8 0
2. Эль-Каддури Омар 5 1
3. Живкович Андрия 5 0
4. Шваб Штефан 4 0
5. Виейринья 4 0
6. Яннулис Димитрис 4 0
7. Михаилидис Яннис 4 0
8. Креспо Хосе 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Эсити Андерсон 2 0
11. Свидерски Кароль 2 0
12. Ваге Мусса 2 0
13. Дуглас Гомес 2 0
14. Перейра Адриан 2 0
15. Цолис Христос 2 0
16. Циггарас Теохарис 2 0
17. Варела Фернанду 1 0
18. Крменчик Михал 1 0
19. Пелкас Димитрис 1 0
20. Пасхалакис Александрос 1 0
21. Лампру Лазарос 1 0
22. Варда Амр 1 0
23. Нинуа Ника 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 8.33% (2) 25% (6) 20.83% (5) 4.17% (1) 25% (6) 16.67% (4)
 ПАОК 8.89% (4) 13.33% (6) 4.44% (2) 22.22% (10) 22.22% (10) 28.89% (13)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +7 =7 -6
АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники
Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас
ПАОК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ПАОК 4:0 Ламия ПАС Янина 0:2 ПАОК ПАОК 5:2 Ламия ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис
Лариса 1:2 ПАОК ПАОК 5:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 ПАОК ПАОК 2:2 АЕК ПАОК 5:0 Лариса ОФИ 0:3 ПАОК ПАОК 1:1 Олимпиакос ПАОК 3:1 Волос Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК

Последние игры между собой

Астерас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ПАОК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига Астерас 0:0 ПАОК Кубок
ПАОК 2:0 Астерас Кубок Астерас 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 23 18 4 1 56 - 11 58
2. ПАОК 0:1 Заявка 24 13 7 4 45 - 21 46
3. Арис Салоники Заявка 23 13 5 5 28 - 14 44
4. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
5. Панатинаикос Заявка 23 12 5 6 27 - 16 41
6. Астерас 1:0 Заявка 24 11 8 5 25 - 22 41
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 23 6 8 9 23 - 31 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
10. ПАС Янина Заявка 23 6 6 11 21 - 26 24
11. ОФИ Заявка 24 5 4 15 20 - 39 19
12. Ламия Заявка 22 4 6 12 12 - 34 18
13. Панетоликос Заявка 23 3 8 12 12 - 30 17
14. Лариса Заявка 22 1 7 14 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК 0:1 Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас 1:0 Заявка 12 7 3 2 12 - 8 24
4. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
11. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
12. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
13. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
14. Лариса Заявка 11 0 5 6 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК 0:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
6. Астерас 1:0 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
11. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
ПАОК
5.50
3.88
2.16
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 2.80 2.03
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 3.88 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 2.75 2.00
  4.03 2.94 2.16

Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 7.50 1.06 3.10 1.35 2.45 1.55 1.81 2.10 1.42 2.88 1.26 3.70 1.10 6.05 1.07 6.60 1.00 11.25
5.00 1.15 3.55 1.27 1.97 1.77 1.48 2.55 2.01 1.80 1.30 3.30 1.71 2.14 1.10 6.25 1.08 7.00 1.09 6.50 1.07 7.50 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
3.53 1.29 2.34 1.60 1.91 1.92 1.65 2.25 1.39 2.96 1.75 2.09 1.57 2.40 1.59 2.38 1.40 2.97 1.27 3.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.86 1.94 1.39 3.00
1.55 2.35 1.09 6.50 1.05 8.50 1.08 7.00 1.05 8.50
1.38 2.97 1.20 4.29 1.48 2.60 1.31 3.31 1.35 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.31 2.45 1.55 1.61 2.31 1.23 4.20
2.44 1.47 1.64 2.18 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
5.70 1.13
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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