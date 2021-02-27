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Астерас
2:1
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
1:0
37' Гол
Паскуаль Андрес
2:0
54' Гол
Фернандес Луис
74' Желтая карточка
Кагава Синдзи
2:1
84' Гол
Живкович Андрия
90' Желтая карточка
Тилика Лео
90'+6
99
Цифцис
Антонис
27
Котсирас
Яннис
15
Суарес
Дани
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
12
Мунафо
Хуан
6
Вальенте
Хосе
11
Рехис
Франсеск
10
Фернандес
Луис
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
88
Живкович
Живко
2
Алвес
Родриго
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
20
Виейринья
51
Циггарас
Теохарис
7
Эль-Каддури
Омар
10
Мург
Томас
8
Варда
Амр
97
Лампру
Лазарос
27
Крменчик
Михал
Астерас
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

37'
Паскуаль Андрес
(Рехис Франсеск)
1:0
46'
 
Живкович Андрия
Мург Томас
46'
 
Цолис Христос
Лампру Лазарос
54'
Фернандес Луис
(Барралес Джеронимо)
2:0
63'
 
Кагава Синдзи
Эль-Каддури Омар
63'
 
Баба Абдул
Алвес Родриго
67'
Иглесиас Матиас
Фернандес Луис
 
67'
Тилика Лео
Рехис Франсеск
 
74'
 
Кагава Синдзи
83'
Капилья Энеко
Паскуаль Андрес
 
83'
 
Свидерски Кароль
Варда Амр
84'
2:1
Живкович Андрия
(Виейринья)
90'
Риера Адриан
Капилья Энеко
 
90'
Тилика Лео
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 10 (4) 0.42
2. Фернандес Луис 6 0.25
3. Риера Адриан 3 0.13
4. Рехис Франсеск 2 0.08
5. Мунафо Хуан 2 0.08
6. Суарес Дани 1 0.04
7. Паскуаль Андрес 1 0.04
8. Цимас Панайотис 1 0.04
9. Альварес Федерико 0 0
10. Тилика Лео 0 0
11. Котсирас Яннис 0 0
12. Фернандес Борха II 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 9 0.38
2. Цолис Христос 6 0.25
3. Живкович Андрия 5 (1) 0.21
4. Шваб Штефан 4 (3) 0.17
5. Ингасон Сверрир 4 0.17
6. Виейринья 3 (1) 0.13
7. Варда Амр 3 0.13
8. Эль-Каддури Омар 2 0.08
9. Мург Томас 2 0.08
10. Крменчик Михал 2 0.08
11. Варела Фернанду 1 0.04
12. Креспо Хосе 1 0.04
13. Нинуа Ника 1 0.04
14. Баба Абдул 1 0.04
15. Дуглас Гомес 1 (1) 0.04
16. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.04
17. Алвес Родриго 0 0
18. Яннулис Димитрис 0 0
19. Бисесвар Диего 0 0
20. Ваге Мусса 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 8 0
2. Мунафо Хуан 5 0
3. Суарес Дани 5 0
4. Вальенте Хосе 5 0
5. Альварес Федерико 4 0
6. Христос Тасулис 4 0
7. Тилика Лео 4 0
8. Котсирас Яннис 4 0
9. Иглесиас Матиас 3 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Гарсия Рубен II 2 0
12. Паскуаль Андрес 2 0
13. Костаньо Хосе 2 0
14. Фернандес Луис 1 0
15. Пападопулос Никос 1 0
16. Бельок Франко 1 0
17. Рехис Франсеск 1 0
18. Пасалидис Триантафиллос 1 0
19. Цифцис Антонис 1 0
20. Риера Адриан 1 0
21. Антцулас Георгиос 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 8 0
2. Эль-Каддури Омар 5 1
3. Живкович Андрия 5 0
4. Шваб Штефан 4 0
5. Виейринья 4 0
6. Яннулис Димитрис 4 0
7. Михаилидис Яннис 4 0
8. Креспо Хосе 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Эсити Андерсон 2 0
11. Свидерски Кароль 2 0
12. Ваге Мусса 2 0
13. Дуглас Гомес 2 0
14. Перейра Адриан 2 0
15. Цолис Христос 2 0
16. Циггарас Теохарис 2 0
17. Варела Фернанду 1 0
18. Кагава Синдзи 1 0
19. Крменчик Михал 1 0
20. Пелкас Димитрис 1 0
21. Пасхалакис Александрос 1 0
22. Лампру Лазарос 1 0
23. Варда Амр 1 0
24. Нинуа Ника 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 7.69% (2) 23.08% (6) 23.08% (6) 7.69% (2) 23.08% (6) 15.38% (4)
 ПАОК 8.7% (4) 13.04% (6) 4.35% (2) 21.74% (10) 21.74% (10) 30.43% (14)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +7 =7 -6
АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники
Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас
ПАОК Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ПАОК 4:0 Ламия ПАС Янина 0:2 ПАОК ПАОК 5:2 Ламия ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис
Лариса 1:2 ПАОК ПАОК 5:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 ПАОК ПАОК 2:2 АЕК ПАОК 5:0 Лариса ОФИ 0:3 ПАОК ПАОК 1:1 Олимпиакос ПАОК 3:1 Волос Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК

Последние игры между собой

Астерас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ПАОК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига Астерас 0:0 ПАОК Кубок
ПАОК 2:0 Астерас Кубок Астерас 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 23 18 4 1 56 - 11 58
2. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
3. Арис Салоники Заявка 23 13 5 5 28 - 14 44
4. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
5. Панатинаикос Заявка 23 12 5 6 27 - 16 41
6. Астерас Заявка 24 11 8 5 26 - 23 41
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 23 6 8 9 23 - 31 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
10. ПАС Янина Заявка 23 6 6 11 21 - 26 24
11. ОФИ Заявка 24 5 4 15 20 - 39 19
12. Ламия Заявка 22 4 6 12 12 - 34 18
13. Панетоликос Заявка 23 3 8 12 12 - 30 17
14. Лариса Заявка 22 1 7 14 12 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
11. ПАС Янина Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
12. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
13. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
14. Лариса Заявка 11 0 5 6 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
11. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
14. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Паскуаль Андрес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 6.40 36.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 3.88 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.00 41.00
  1.05 13.73 55.70

Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 7.50 1.06 3.10 1.35 2.45 1.55 1.81 2.10 1.42 2.88 1.26 3.70 1.10 6.05 1.07 6.60 1.00 11.25
5.00 1.15 3.55 1.27 3.55 1.77 2.42 2.55 2.01 1.80 2.15 1.65 1.71 2.14 1.23 3.90 1.20 4.20 1.09 6.50 1.07 7.50 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
3.53 1.29 2.34 1.60 1.91 1.92 3.18 1.35 2.48 1.54 1.83 2.00 1.90 1.93 1.55 2.46 1.21 4.30 1.27 3.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.86 1.94 1.39 3.00
1.55 2.35 1.09 6.50 1.05 8.50 1.08 7.00 1.05 8.50
1.38 2.97 1.20 4.29 1.48 2.60 1.31 3.31 1.35 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.31 2.45 1.55 1.61 2.31 1.23 4.20
2.44 1.47 1.64 2.18 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 2.42
Букмекер Да Нет
5.70 1.13
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Астерас 2:1 ПАОК онлайн

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