Астерас
2:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
ПАОК
1:0
37' ГолПаскуаль Андрес
2:0
54' ГолФернандес Луис
74' Желтая карточкаКагава Синдзи
2:1
84' ГолЖивкович Андрия
90' Желтая карточкаТилика Лео
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
20
Виейринья
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Баба АбдулЗащитник
- Защитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
Ход матча
37'
54'
74'
84'
2:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|10 (4)
|0.42
|2.
|Фернандес Луис
|6
|0.25
|3.
|Риера Адриан
|3
|0.13
|4.
|Рехис Франсеск
|2
|0.08
|5.
|Мунафо Хуан
|2
|0.08
|6.
|Суарес Дани
|1
|0.04
|7.
|Паскуаль Андрес
|1
|0.04
|8.
|Цимас Панайотис
|1
|0.04
|9.
|Альварес Федерико
|0
|0
|10.
|Тилика Лео
|0
|0
|11.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|12.
|Фернандес Борха II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|9
|0.38
|2.
|Цолис Христос
|6
|0.25
|3.
|Живкович Андрия
|5 (1)
|0.21
|4.
|Шваб Штефан
|4 (3)
|0.17
|5.
|Ингасон Сверрир
|4
|0.17
|6.
|Виейринья
|3 (1)
|0.13
|7.
|Варда Амр
|3
|0.13
|8.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.08
|9.
|Мург Томас
|2
|0.08
|10.
|Крменчик Михал
|2
|0.08
|11.
|Варела Фернанду
|1
|0.04
|12.
|Креспо Хосе
|1
|0.04
|13.
|Нинуа Ника
|1
|0.04
|14.
|Баба Абдул
|1
|0.04
|15.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.04
|16.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.04
|17.
|Алвес Родриго
|0
|0
|18.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|19.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|20.
|Ваге Мусса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|8
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|5
|0
|3.
|Суарес Дани
|5
|0
|4.
|Вальенте Хосе
|5
|0
|5.
|Альварес Федерико
|4
|0
|6.
|Христос Тасулис
|4
|0
|7.
|Тилика Лео
|4
|0
|8.
|Котсирас Яннис
|4
|0
|9.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|12.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|13.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|14.
|Фернандес Луис
|1
|0
|15.
|Пападопулос Никос
|1
|0
|16.
|Бельок Франко
|1
|0
|17.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|18.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|19.
|Цифцис Антонис
|1
|0
|20.
|Риера Адриан
|1
|0
|21.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|8
|0
|2.
|Эль-Каддури Омар
|5
|1
|3.
|Живкович Андрия
|5
|0
|4.
|Шваб Штефан
|4
|0
|5.
|Виейринья
|4
|0
|6.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|7.
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|8.
|Креспо Хосе
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|2
|0
|10.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|11.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|12.
|Ваге Мусса
|2
|0
|13.
|Дуглас Гомес
|2
|0
|14.
|Перейра Адриан
|2
|0
|15.
|Цолис Христос
|2
|0
|16.
|Циггарас Теохарис
|2
|0
|17.
|Варела Фернанду
|1
|0
|18.
|Кагава Синдзи
|1
|0
|19.
|Крменчик Михал
|1
|0
|20.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|21.
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|22.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|23.
|Варда Амр
|1
|0
|24.
|Нинуа Ника
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|ПАОК
|8.7% (4)
|13.04% (6)
|4.35% (2)
|21.74% (10)
|21.74% (10)
|30.43% (14)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +7 =7 -6АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники
Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас
ПАОК Последние 20 матчей: +11 =5 -4ПАОК 4:0 Ламия ПАС Янина 0:2 ПАОК ПАОК 5:2 Ламия ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
Астерас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ПАОК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ПАОК 2:0 Астерас Кубок Астерас 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 11
|58
|2.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|28 - 14
|44
|4.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|27 - 16
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|26 - 23
|41
|7.
|Волос
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|24 - 29
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|23 - 31
|26
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 26
|24
|11.
|ОФИ
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|20 - 39
|19
|12.
|Ламия
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 34
|18
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|12 - 30
|17
|14.
|Лариса
|Заявка
|22
|1
|7
|14
|12 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|12.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|13.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|14.
|Лариса
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|11.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров