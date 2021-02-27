Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: АФГ Арена
Базель
5' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
23
Фазлии
Бетим
20
Йуан
Элье
24
Дуа
Квадво
17
Клозе
Тимм
19
Малес
Дариан
26
Калулу
Альдо
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йуан ЭльеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
98 Летар ЯннисЗащитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
- Нападающий
-
-
38 Lirik Vishi
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|6
|0.27
|2.
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.14
|3.
|Стильхарт Базиль
|3
|0.14
|4.
|Гийемено Джереми
|3
|0.14
|5.
|Йуан Элье
|2
|0.09
|6.
|Кинтилья Хорди
|1
|0.05
|7.
|Бабич Борис
|1
|0.05
|8.
|Штаубли Тим
|1
|0.05
|9.
|Кройхи Алессандро
|1
|0.05
|10.
|Фазлии Бетим
|1
|0.05
|11.
|Рибейру Андре
|1
|0.05
|12.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|13.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|11 (2)
|0.5
|2.
|Касами Пайтим
|8
|0.36
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.14
|4.
|Клозе Тимм
|2
|0.09
|5.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.05
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.05
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.05
|8.
|Фрай Фабиан
|1
|0.05
|9.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.05
|10.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0.05
|11.
|Маршан Янник
|1
|0.05
|12.
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|13.
|Видмер Сильван
|0
|0
|14.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|15.
|Жорже Марко
|0
|0
|16.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|17.
|Петретта Рауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|6
|0
|2.
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|3.
|Траоре Бубакар
|3
|1
|4.
|Гёртлер Лукас
|4
|0
|5.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|6.
|Фазлии Бетим
|3
|0
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|8.
|Гийемено Джереми
|2
|0
|9.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|10.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|11.
|Нуу Муса
|2
|0
|12.
|Рибейру Андре
|1
|0
|13.
|Бабич Борис
|1
|0
|14.
|Штаубли Тим
|1
|0
|15.
|Летар Яннис
|1
|0
|16.
|Йуан Элье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фрай Фабиан
|4
|0
|2.
|Джюмарт Эрай
|2
|1
|3.
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|1
|4.
|Касами Пайтим
|3
|0
|5.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|6.
|Маршан Янник
|3
|0
|7.
|Кабрал Артур
|3
|0
|8.
|Линднер Хайнц
|2
|0
|9.
|Клозе Тимм
|2
|0
|10.
|Петретта Рауль
|2
|0
|11.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|12.
|Буняку Оргес
|2
|0
|13.
|Штокер Валентин
|1
|0
|14.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|15.
|Видмер Сильван
|1
|0
|16.
|Жорже Марко
|1
|0
|17.
|Альдерете Омар
|1
|0
|18.
|Падула Андреа
|1
|0
|19.
|Николич Джордже
|1
|0
|20.
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|21.
|Хайдари Альбиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|30.43% (7)
|4.35% (1)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|Базель
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен
Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +8 =5 -7Базель 0:0 Лозанна-Спорт Винтертур 6:2 Базель Цюрих 2:0 Базель Базель 2:2 Сьон
Лозанна-Спорт 1:3 Базель Базель 2:2 Лугано Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|38 - 15
|50
|2.
|Базель
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|31 - 29
|33
|3.
|Цюрих
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 31
|29
|4.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|22
|7
|8
|7
|24 - 24
|29
|5.
|Серветт
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 29
|28
|6.
|Лугано
|Заявка
|21
|5
|12
|4
|23 - 24
|27
|7.
|Люцерн
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|35 - 33
|24
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 28
|24
|9.
|Сьон
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|25 - 31
|22
|10.
|Вадуц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|19 - 34
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|3.
|Базель
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|4.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 12
|15
|5.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|7.
|Люцерн
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 11
|14
|8.
|Сьон
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 5
|24
|2.
|Базель
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 12
|16
|3.
|Лугано
|Заявка
|10
|2
|8
|0
|12 - 10
|14
|4.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 22
|10
|7.
|Серветт
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 16
|10
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|9.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
|10.
|Вадуц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 17
|7
Победитель
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