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  3. Швейцария
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Базель
0'
5' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
19'
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Кройхи
Алессандро
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
25
Траоре
Бубакар
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
20
Йуан
Элье
6
Стильхарт
Базиль
7
Адаму
Чуквубике
24
Дуа
Квадво
13
Линднер
Хайнц
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
17
Клозе
Тимм
3
Кардошу
Гонсалу
76
Хайдари
Альбиан
23
Касами
Пайтим
7
Дзуффи
Лука
19
Малес
Дариан
35
Matias
Palacios
26
Калулу
Альдо
98
Кабрал
Артур
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

5'
Стильхарт Базиль
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 6 0.27
2. Руис Виктор III 3 (1) 0.14
3. Стильхарт Базиль 3 0.14
4. Гийемено Джереми 3 0.14
5. Йуан Элье 2 0.09
6. Кинтилья Хорди 1 0.05
7. Бабич Борис 1 0.05
8. Штаубли Тим 1 0.05
9. Кройхи Алессандро 1 0.05
10. Фазлии Бетим 1 0.05
11. Рибейру Андре 1 0.05
12. Гёртлер Лукас 0 0
13. Стеригу Леонидас 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 11 (2) 0.5
2. Касами Пайтим 8 0.36
3. Штокер Валентин 3 0.14
4. Клозе Тимм 2 0.09
5. Пюлюлю Афимико 1 0.05
6. Жегрова Эдон 1 0.05
7. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.05
8. Фрай Фабиан 1 0.05
9. Джюмарт Эрай 1 0.05
10. Ван дер Верфф Яспер 1 0.05
11. Маршан Янник 1 0.05
12. Фон Моос Юлиан 0 0
13. Видмер Сильван 0 0
14. Дзуффи Лука 0 0
15. Жорже Марко 0 0
16. Кампо Самуэле 0 0
17. Петретта Рауль 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 6 0
2. Кинтилья Хорди 5 0
3. Траоре Бубакар 3 1
4. Гёртлер Лукас 4 0
5. Рюфли Венсан 3 0
6. Фазлии Бетим 3 0
7. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
8. Гийемено Джереми 2 0
9. Кройхи Алессандро 2 0
10. Стеригу Леонидас 2 0
11. Нуу Муса 2 0
12. Рибейру Андре 1 0
13. Бабич Борис 1 0
14. Штаубли Тим 1 0
15. Летар Яннис 1 0
16. Йуан Элье 1 0
Базель
# Игрок      
1. Фрай Фабиан 4 0
2. Джюмарт Эрай 2 1
3. Ван дер Верфф Яспер 2 1
4. Касами Пайтим 3 0
5. Пюлюлю Афимико 3 0
6. Маршан Янник 3 0
7. Кабрал Артур 3 0
8. Линднер Хайнц 2 0
9. Клозе Тимм 2 0
10. Петретта Рауль 2 0
11. Жегрова Эдон 2 0
12. Буняку Оргес 2 0
13. Штокер Валентин 1 0
14. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
15. Видмер Сильван 1 0
16. Жорже Марко 1 0
17. Альдерете Омар 1 0
18. Падула Андреа 1 0
19. Николич Джордже 1 0
20. Фон Моос Юлиан 1 0
21. Хайдари Альбиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 30.43% (7) 4.35% (1) 8.7% (2) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4)
 Базель 16.13% (5) 12.9% (4) 29.03% (9) 9.68% (3) 12.9% (4) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен
Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Базель 0:0 Лозанна-Спорт Винтертур 6:2 Базель Цюрих 2:0 Базель Базель 2:2 Сьон
Лозанна-Спорт 1:3 Базель Базель 2:2 Лугано Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Базель 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Санкт-Галлен 0:5 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 21 15 5 1 38 - 15 50
2. Базель 0:0 Заявка 22 9 6 7 31 - 29 33
3. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
4. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 22 7 8 7 24 - 24 29
5. Серветт Заявка 22 7 7 8 25 - 29 28
6. Лугано Заявка 21 5 12 4 23 - 24 27
7. Люцерн Заявка 21 6 6 9 35 - 33 24
8. Лозанна-Спорт Заявка 21 6 6 9 25 - 28 24
9. Сьон Заявка 21 4 10 7 25 - 31 22
10. Вадуц Заявка 21 4 7 10 19 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
3. Базель 0:0 Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
4. Лозанна-Спорт Заявка 10 5 0 5 15 - 12 15
5. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
7. Люцерн Заявка 10 3 5 2 18 - 11 14
8. Сьон Заявка 10 3 5 2 14 - 12 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 10 7 3 0 19 - 5 24
2. Базель 0:0 Заявка 11 5 1 5 14 - 12 16
3. Лугано Заявка 10 2 8 0 12 - 10 14
4. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
5. Санкт-Галлен 0:0 Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Люцерн Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
7. Серветт Заявка 11 3 1 7 8 - 16 10
8. Лозанна-Спорт Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
9. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
10. Вадуц Заявка 10 1 4 5 7 - 17 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Стильхарт Базиль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Базель
1.94
4.10
3.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 4.10 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.90 3.85
  1.89 3.96 3.94

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Галлен» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Галлен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Галлен» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.10 1.13 4.30 1.20 2.60 1.48 2.11 1.72 1.85 1.96 1.69 2.18 1.37 2.95 1.25 3.55 1.12 5.70 1.10 6.30 1.01 10.00 1.01 10.50
6.01 1.15 2.67 1.50 2.40 1.61 2.11 1.77 1.85 2.02 1.68 2.26 1.52 2.62 1.26 3.99 1.10 7.62
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.50 1.47 1.67 2.25 1.27 3.65
3.34 1.35 2.67 1.50 1.97 1.90 1.67 2.28 1.46 2.81
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.67 1.59 2.28 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.60
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:0 Базель онлайн

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