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Верона
 
Позже

Стадион:
Ювентус
1
Сильвестри
Марко
23
Маньяни
Джанджакомо
21
Гюнтер
Корай
6
Ловато
Маттео
5
Фараони
Марко
33
Стураро
Стефано
14
Илич
Иван
3
Димарко
Федерико
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
1
Щесны
Войцех
28
Демирал
Мерих
4
Де
Лихт
Маттайс
12
Алекс
Сандро
22
Кьеза
Федерико
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
8
Ремзи
Аарон
33
Бернардески
Федерико
44
Кулушевски
Деян
7
Роналду
Криштиану
Верона
3-4-2-1
Ювентус
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 5 (1) 0.22
2. Барак Антонин 5 0.22
3. Димарко Федерико 3 0.13
4. Велозу Мигель 2 (2) 0.09
5. Фавилли Андреа 2 0.09
6. Илич Иван 2 0.09
7. Фараони Марко 1 0.04
8. Лазович Дарко 1 0.04
9. Калинич Никола 1 0.04
10. Тамез Адриен 1 0.04
11. Колли Эбрима 1 0.04
12. Бесса Даниэль 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 18 (4) 0.82
2. Кьеза Федерико 5 0.23
3. Мората Альваро 4 0.18
4. Маккенни Уэстон 4 0.18
5. Кулушевски Деян 3 0.14
6. Ремзи Аарон 2 0.09
7. Дибала Пауло 2 0.09
8. Бонуччи Леонардо 2 0.09
9. Данило Луис 1 0.05
10. Рабио Адриен 1 0.05
11. Мело Артур 1 0.05
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Алекс Сандро 0 0
14. Бентанкур Родриго 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Фараони Марко 5 0
3. Димарко Федерико 5 0
4. Цаканьи Маттиа 5 0
5. Маньяни Джанджакомо 5 0
6. Ловато Маттео 4 0
7. Барак Антонин 2 1
8. Тамез Адриен 3 0
9. Давидович Павел 3 0
10. Сальседо Эдди 3 0
11. Лазович Дарко 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Сильвестри Марко 1 0
15. Эмпереур Алан 1 0
16. Фавилли Андреа 1 0
17. Гюнтер Корай 1 0
18. Виейра Ронни 1 0
19. Данци Андреа 1 0
20. Колли Эбрима 1 0
21. Четин Мерт 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 4 1
3. Данило Луис 5 0
4. Бентанкур Родриго 5 0
5. Кулушевски Деян 5 0
6. Фработта Джанлука 4 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Мело Артур 3 0
10. Маккенни Уэстон 3 0
11. Кьеза Федерико 1 1
12. Кьеллини Джорджо 2 0
13. Де Лихт Маттайс 2 0
14. Пинсольо Карло 0 1
15. Роналду Криштиану 1 0
16. Ремзи Аарон 1 0
17. Бернардески Федерико 1 0
18. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 8.33% (2) 20.83% (5) 4.17% (1) 8.33% (2) 45.83% (11) 12.5% (3)
 Ювентус 11.63% (5) 16.28% (7) 13.95% (6) 11.63% (5) 13.95% (6) 32.56% (14)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона
Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан
Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Ювентус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Ювентус 1:1 Верона Серия A Верона 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Верона Серия A Ювентус 2:1 Верона Серия A
Верона 1:3 Ювентус Серия A Верона 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Верона Серия A Верона 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Верона Серия A Ювентус 6:1 Верона Кубок Верона 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 22 13 6 3 44 - 19 45
4. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 53 - 31 43
6. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 23 3 3 17 23 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
18. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.90 4.00 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 6.25 4.30 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 4.30 1.62

Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 9.20 1.03 4.10 1.22 3.15 1.36 2.16 1.85 1.66 2.22 1.43 2.74 1.18 4.45 1.12 4.90 1.03 8.30
14.00 1.01 9.70 1.04 3.95 1.25 3.25 1.37 2.10 1.79 1.87 1.98 1.64 2.35 1.41 2.95 1.21 4.70 1.15 5.00 1.04 9.20 1.03 9.70 0.00 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.09 1.74 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.15
2.15 1.70 1.48 2.65 1.15 5.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.97 1.37 3.10 1.25 3.95
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 2.02
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Верона - Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Верона - Ювентус

Исход игры
Верона
1.3% (2)
Ничья
2.5% (4)
Ювентус
96.2% (152)
Тотал 2.5
Больше
61.44% (94)
Меньше
38.56% (59)
Обе команды забьют
Да
60.78% (93)
Нет
39.22% (60)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
46.8% (74)
0:2 Ювентус
24.7% (39)
0:1 Ювентус
10.1% (16)
1:3 Ювентус
8.2% (13)
0:3 Ювентус
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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