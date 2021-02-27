Верона
Позже
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Ювентус
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Виейра РонниПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Петерс ДаудаПолузащитник
-
50 Рафья ХамзаПолузащитник
-
58 Аке МарлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|5 (1)
|0.22
|2.
|Барак Антонин
|5
|0.22
|3.
|Димарко Федерико
|3
|0.13
|4.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.09
|5.
|Фавилли Андреа
|2
|0.09
|6.
|Илич Иван
|2
|0.09
|7.
|Фараони Марко
|1
|0.04
|8.
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|9.
|Калинич Никола
|1
|0.04
|10.
|Тамез Адриен
|1
|0.04
|11.
|Колли Эбрима
|1
|0.04
|12.
|Бесса Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|18 (4)
|0.82
|2.
|Кьеза Федерико
|5
|0.23
|3.
|Мората Альваро
|4
|0.18
|4.
|Маккенни Уэстон
|4
|0.18
|5.
|Кулушевски Деян
|3
|0.14
|6.
|Ремзи Аарон
|2
|0.09
|7.
|Дибала Пауло
|2
|0.09
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.09
|9.
|Данило Луис
|1
|0.05
|10.
|Рабио Адриен
|1
|0.05
|11.
|Мело Артур
|1
|0.05
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Алекс Сандро
|0
|0
|14.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|17.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|2.
|Фараони Марко
|5
|0
|3.
|Димарко Федерико
|5
|0
|4.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|5.
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|6.
|Ловато Маттео
|4
|0
|7.
|Барак Антонин
|2
|1
|8.
|Тамез Адриен
|3
|0
|9.
|Давидович Павел
|3
|0
|10.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|11.
|Лазович Дарко
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|15.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|16.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|17.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|18.
|Виейра Ронни
|1
|0
|19.
|Данци Андреа
|1
|0
|20.
|Колли Эбрима
|1
|0
|21.
|Четин Мерт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|6
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|3.
|Данило Луис
|5
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|4
|0
|7.
|Мората Альваро
|2
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|9.
|Мело Артур
|3
|0
|10.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|11.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|12.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|13.
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|14.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|15.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|16.
|Ремзи Аарон
|1
|0
|17.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|18.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|8.33% (2)
|45.83% (11)
|12.5% (3)
|Ювентус
|11.63% (5)
|16.28% (7)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|32.56% (14)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона
Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан
Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус
Последние игры между собой
Верона: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Ювентус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|57 - 24
|53
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Ювентус
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|44 - 19
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|47 - 35
|44
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|53 - 31
|43
|6.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|7.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|1
|8
|47 - 25
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 26
|34
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Болонья
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 37
|28
|12.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|13.
|Удинезе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 33
|25
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|15.
|Беневенто
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 42
|25
|16.
|Специя
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 43
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|23 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Верона - Ювентус
Исход игры
Верона
1.3% (2)
Ничья
2.5% (4)
Ювентус
96.2% (152)
Тотал 2.5
Больше
61.44% (94)
Меньше
38.56% (59)
Обе команды забьют
Да
60.78% (93)
Нет
39.22% (60)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
46.8% (74)
0:2 Ювентус
24.7% (39)
0:1 Ювентус
10.1% (16)
1:3 Ювентус
8.2% (13)
0:3 Ювентус
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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