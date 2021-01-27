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Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0' 8'
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
8
Рицмайер
Марсель
29
Кара
Эркан
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
3
Лейте
Луан
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
20
Шуц
Даниэль
6
Покорны
Петер
39
Любичич
Роберт
11
Дейвис
Джордж
9
Шмидт
Александер
19
Хуги
Дор
Рапид Вена
4-2-3-1
Санкт-Пёльтен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 7 (2) 0.5
2. Кнасмюлльнер Кристоф 5 0.36
3. Фунтас Таксиархис 4 0.29
4. Шик Торстен 3 0.21
5. Китагава Коя 3 0.21
6. Мург Томас 2 0.14
7. Демир Юсуф 2 0.14
8. Аразе Кельвин 2 0.14
9. Рицмайер Марсель 1 0.07
10. Любичич Деян 0 0
11. Ульманн Максимилиан 0 0
12. Стойкович Филип 0 0
13. Хофманн Максимилиан 0 0
14. Барац Матео 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Александер 9 0.64
2. Хуги Дор 7 (1) 0.5
3. Майстер Николас 2 (1) 0.14
4. Любичич Роберт 1 0.07
5. Шульц Кофи 1 0.07
6. Гальпер Кристоф 1 0.07
7. Танзмар Марсель 1 0.07
8. Грозурек Лукас 1 0.07
9. Лейте Луан 1 0.07
10. Мухамедбегович Ахмет 1 0.07
11. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
12. Дейвис Джордж 0 0
13. Покорны Петер 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 5 0
2. Стойкович Филип 3 1
3. Граймль Лео 3 0
4. Кара Эркан 3 0
5. Шик Торстен 2 0
6. Фунтас Таксиархис 2 0
7. Шустер Лион 2 0
8. Мург Томас 1 0
9. Ульманн Максимилиан 1 0
10. Китагава Коя 1 0
11. Аразе Кельвин 1 0
12. Ибрахимоглу Мелих 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 5 0
2. Луксбахер Даниэль 3 0
3. Шуц Даниэль 2 0
4. Риглер Кристоф 2 0
5. Маранда Мануэль 2 0
6. Шмидт Александер 2 0
7. Мухамедбегович Ахмет 2 0
8. Любичич Роберт 2 0
9. Штайнвендер Михаэль 2 0
10. Шульц Кофи 1 0
11. Майстер Николас 1 0
12. Гальпер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 24.14% (7) 17.24% (5) 13.79% (4) 10.34% (3) 6.9% (2) 27.59% (8)
 Санкт-Пёльтен 16% (4) 28% (7) 24% (6) 12% (3) 12% (3) 8% (2)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Санкт-Пёльтен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 14 9 2 3 41 - 15 29
2. Штурм Заявка 14 8 4 2 25 - 10 28
3. Рапид Вена 0:0 Заявка 14 8 4 2 30 - 18 28
4. ЛАСК Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 14 6 3 5 22 - 19 21
6. Вольфсбергер Заявка 13 5 3 5 22 - 24 18
7. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 14 4 5 5 25 - 25 17
8. Аустрия Вена Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
9. Хартберг Заявка 14 3 6 5 15 - 25 15
10. Рид 0:0 Заявка 14 4 2 8 17 - 29 14
11. Альтах 0:0 Заявка 14 2 3 9 11 - 29 9
12. Адмира Заявка 14 2 2 10 14 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
2. Штурм Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Рапид Вена 0:0 Заявка 8 4 3 1 16 - 8 15
4. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 7 4 1 2 22 - 9 13
5. Рид 0:0 Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
9. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
10. Вольфсбергер Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
11. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
12. Альтах 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 7 5 1 1 19 - 6 16
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
5. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
7. Аустрия Вена Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
8. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
9. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Рид 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
11. Альтах 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
12. Адмира Заявка 7 0 2 5 7 - 22 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Санкт-Пёльтен
1.37
5.50
7.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.37 5.50 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.50 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.50 7.10

Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Санкт-Пёльтен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.05 1.08 5.30 1.13 2.94 1.38 2.40 1.57 1.88 2.02 1.50 2.59 1.35 3.10 1.16 4.70 1.12 5.25 1.03 8.70
14.00 0.00 6.10 1.10 5.20 1.14 2.90 1.38 2.39 1.57 2.04 1.78 1.83 2.00 1.47 2.55 1.33 3.10 1.16 4.70 1.13 5.40 1.04 8.50 1.03 9.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05
2.90 1.39 1.77 2.03 1.33 3.15
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
4.70 1.19 2.30 1.62 1.71 2.14 1.42 2.88 1.17 5.10
2.25 1.60 1.68 2.11 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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