Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Альянц
Санкт-Пёльтен
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
29
Кара
Эркан
21
Шульц
Кофи
20
Шуц
Даниэль
19
Хуги
Дор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Тетте СамуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|7 (2)
|0.5
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|5
|0.36
|3.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.29
|4.
|Шик Торстен
|3
|0.21
|5.
|Китагава Коя
|3
|0.21
|6.
|Мург Томас
|2
|0.14
|7.
|Демир Юсуф
|2
|0.14
|8.
|Аразе Кельвин
|2
|0.14
|9.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.07
|10.
|Любичич Деян
|0
|0
|11.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|14.
|Барац Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмидт Александер
|9
|0.64
|2.
|Хуги Дор
|7 (1)
|0.5
|3.
|Майстер Николас
|2 (1)
|0.14
|4.
|Любичич Роберт
|1
|0.07
|5.
|Шульц Кофи
|1
|0.07
|6.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.07
|7.
|Танзмар Марсель
|1
|0.07
|8.
|Грозурек Лукас
|1
|0.07
|9.
|Лейте Луан
|1
|0.07
|10.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.07
|11.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|12.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|13.
|Покорны Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|2.
|Стойкович Филип
|3
|1
|3.
|Граймль Лео
|3
|0
|4.
|Кара Эркан
|3
|0
|5.
|Шик Торстен
|2
|0
|6.
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|7.
|Шустер Лион
|2
|0
|8.
|Мург Томас
|1
|0
|9.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|10.
|Китагава Коя
|1
|0
|11.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|12.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|5
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|3
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|2
|0
|4.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|5.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|6.
|Шмидт Александер
|2
|0
|7.
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|8.
|Любичич Роберт
|2
|0
|9.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|10.
|Шульц Кофи
|1
|0
|11.
|Майстер Николас
|1
|0
|12.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|24.14% (7)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|6.9% (2)
|27.59% (8)
|Санкт-Пёльтен
|16% (4)
|28% (7)
|24% (6)
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Санкт-Пёльтен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|41 - 15
|29
|2.
|Штурм
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 10
|28
|3.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|30 - 18
|28
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 19
|21
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|7.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|25 - 25
|17
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|9.
|Хартберг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|10.
|Рид
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 29
|14
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|11 - 29
|9
|12.
|Адмира
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|14 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 9
|13
|5.
|Рид
|0:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|12.
|Альтах
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|5.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|8.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|9.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Санкт-Пёльтен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров