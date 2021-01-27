Рапид Вена
2:1
Конец матча
Стадион: Альянц
Санкт-Пёльтен
0:1
14' ГолШмидт Александер
1:1
16' ГолКнасмюлльнер Кристоф
2:1
66' ГолКара Эркан
78' Желтая карточкаШуц Даниэль
80' Желтая карточкаДейвис Джордж
84' Желтая карточкаУльманн Максимилиан
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
29
Кара
Эркан
21
Шульц
Кофи
20
Шуц
Даниэль
19
Хуги
Дор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хуги ДорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Тетте СамуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
14'
16'
66'
2:1
78'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|8 (2)
|0.57
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|6
|0.43
|3.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.29
|4.
|Шик Торстен
|3
|0.21
|5.
|Китагава Коя
|3
|0.21
|6.
|Мург Томас
|2
|0.14
|7.
|Демир Юсуф
|2
|0.14
|8.
|Аразе Кельвин
|2
|0.14
|9.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.07
|10.
|Любичич Деян
|0
|0
|11.
|Стойкович Филип
|0
|0
|12.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|13.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|14.
|Барац Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмидт Александер
|10
|0.71
|2.
|Хуги Дор
|7 (1)
|0.5
|3.
|Майстер Николас
|2 (1)
|0.14
|4.
|Любичич Роберт
|1
|0.07
|5.
|Шульц Кофи
|1
|0.07
|6.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.07
|7.
|Танзмар Марсель
|1
|0.07
|8.
|Грозурек Лукас
|1
|0.07
|9.
|Лейте Луан
|1
|0.07
|10.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.07
|11.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|12.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|13.
|Покорны Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|2.
|Стойкович Филип
|3
|1
|3.
|Граймль Лео
|3
|0
|4.
|Кара Эркан
|3
|0
|5.
|Шик Торстен
|2
|0
|6.
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|7.
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|8.
|Шустер Лион
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|1
|0
|10.
|Китагава Коя
|1
|0
|11.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|12.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|5
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|3
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|3
|0
|4.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|5.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|6.
|Шмидт Александер
|2
|0
|7.
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|8.
|Любичич Роберт
|2
|0
|9.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|10.
|Шульц Кофи
|1
|0
|11.
|Дейвис Джордж
|1
|0
|12.
|Майстер Николас
|1
|0
|13.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|22.58% (7)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|Санкт-Пёльтен
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен Карлсруэ 2:1 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Санкт-Пёльтен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|44 - 15
|31
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 19
|30
|3.
|Штурм
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 10
|28
|4.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 14
|25
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|6.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 24
|19
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|26 - 27
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|11.
|Альтах
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 32
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|14 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|12.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|5.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 22
|2
Победитель
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