Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Открытие Арена
Рубин
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
22
Дюпин
Юрий
20
Шатов
Олег
38
Мусаев
Леон
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|8 (1)
|0.42
|2.
|Понсе Эсекель
|8
|0.42
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|5 (1)
|0.26
|4.
|Жиго Самуэль
|3
|0.16
|5.
|Айртон Лукас
|2
|0.11
|6.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.11
|7.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.05
|8.
|Зобнин Роман
|1
|0.05
|9.
|Мозес Виктор
|1
|0.05
|10.
|Крал Алекс
|0
|0
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|7 (1)
|0.37
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.21
|3.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.11
|4.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.11
|5.
|Ин-Бём Хван
|2
|0.11
|6.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.11
|7.
|Старфельт Карл
|2
|0.11
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0.05
|9.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.05
|10.
|Самошников Илья
|1
|0.05
|11.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|6
|1
|2.
|Зобнин Роман
|5
|0
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|4.
|Айртон Лукас
|5
|0
|5.
|Ларссон Джордан
|4
|0
|6.
|Умяров Наиль
|4
|0
|7.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|8.
|Максименко Александр
|3
|0
|9.
|Крал Алекс
|3
|0
|10.
|Кутепов Илья
|2
|0
|11.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|12.
|Джикия Георгий
|2
|0
|13.
|Жиго Самуэль
|2
|0
|14.
|Урунов Остон
|2
|0
|15.
|Мозес Виктор
|1
|0
|16.
|Кокорин Александр
|1
|0
|17.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|18.
|Гапонов Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|7
|0
|2.
|Макаров Денис
|6
|0
|3.
|Йевтич Дарко
|4
|1
|4.
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|5.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|6.
|Бегич Сильвие
|3
|1
|7.
|Ин-Бём Хван
|3
|1
|8.
|Деспотович Джордже
|4
|0
|9.
|Самошников Илья
|4
|0
|10.
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|11.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|12.
|Шатов Олег
|3
|0
|13.
|Зуев Александр
|3
|0
|14.
|Зотов Георгий
|2
|0
|15.
|Старфельт Карл
|1
|0
|16.
|Медведев Никита
|1
|0
|17.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|18.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|19.
|Климов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|22.58% (7)
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|32.26% (10)
|Рубин
|4.17% (1)
|12.5% (3)
|25% (6)
|25% (6)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор
Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула
Рубин Последние 20 матчей: +9 =4 -7Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород
Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Рубин: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Спартак Москва Кубок Рубин 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|45 - 17
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 19
|37
|3.
|Сочи
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|32 - 22
|36
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|5.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 25
|31
|7.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 19
|30
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|9.
|Рубин
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 25
|28
|10.
|Химки
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 31
|28
|11.
|Ахмат
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|16 - 23
|21
|13.
|Ротор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|12 - 31
|17
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 34
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|15 - 33
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 8
|23
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 13
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|4.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|9.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|12.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|13.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Рубин
Исход игры
Спартак Москва
78.1% (118)
Ничья
14.6% (22)
Рубин
7.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
54.23% (77)
Меньше
45.77% (65)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
43% (65)
1:0 Спартак Москва
17.2% (26)
1:1 Ничья
11.3% (17)
2:0 Спартак Москва
11.3% (17)
1:2 Рубин
4% (6)
3:1 Спартак Москва
2% (3)
0:1 Рубин
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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