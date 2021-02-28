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Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Рубин
0' 3'
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
6
Айртон
Лукас
8
Мозес
Виктор
4
Хендрикс
Йоррит
47
Зобнин
Роман
24
Промес
Куинси
7
Соболев
Александр
Сергеевич
19
Понсе
Эсекель
22
Дюпин
Юрий
12
Зуев
Александр
2
Старфельт
Карл
5
Уремович
Филип
77
Самошников
Илья
20
Шатов
Олег
25
Макаров
Денис
28
Абильдгор
Оливер
38
Мусаев
Леон
21
Кварацхелия
Хвича
9
Деспотович
Джордже
Спартак Москва
4-4-2
Рубин
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 8 (1) 0.42
2. Понсе Эсекель 8 0.42
3. Соболев Александр Сергеевич 5 (1) 0.26
4. Жиго Самуэль 3 0.16
5. Айртон Лукас 2 0.11
6. Кокорин Александр 2 (2) 0.11
7. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.05
8. Зобнин Роман 1 0.05
9. Мозес Виктор 1 0.05
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 7 (1) 0.37
2. Макаров Денис 4 0.21
3. Бакаев Солтмурад 2 0.11
4. Кварацхелия Хвича 2 0.11
5. Ин-Бём Хван 2 0.11
6. Игнатьев Иван 2 (2) 0.11
7. Старфельт Карл 2 0.11
8. Йевтич Дарко 1 0.05
9. Шатов Олег 1 (1) 0.05
10. Самошников Илья 1 0.05
11. Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 6 1
2. Зобнин Роман 5 0
3. Соболев Александр Сергеевич 5 0
4. Айртон Лукас 5 0
5. Ларссон Джордан 4 0
6. Умяров Наиль 4 0
7. Ещенко Андрей 3 0
8. Максименко Александр 3 0
9. Крал Алекс 3 0
10. Кутепов Илья 2 0
11. Понсе Эсекель 2 0
12. Джикия Георгий 2 0
13. Жиго Самуэль 2 0
14. Урунов Остон 2 0
15. Мозес Виктор 1 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Бакаев Зелимхан 1 0
18. Гапонов Илья 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 7 0
2. Макаров Денис 6 0
3. Йевтич Дарко 4 1
4. Абильдгор Оливер 5 0
5. Меркулов Михаил 3 1
6. Бегич Сильвие 3 1
7. Ин-Бём Хван 3 1
8. Деспотович Джордже 4 0
9. Самошников Илья 4 0
10. Кварацхелия Хвича 4 0
11. Игнатьев Иван 2 1
12. Шатов Олег 3 0
13. Зуев Александр 3 0
14. Зотов Георгий 2 0
15. Старфельт Карл 1 0
16. Медведев Никита 1 0
17. Косарев Кирилл 1 0
18. Бакаев Солтмурад 1 0
19. Климов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 22.58% (7) 6.45% (2) 12.9% (4) 12.9% (4) 12.9% (4) 32.26% (10)
 Рубин 4.17% (1) 12.5% (3) 25% (6) 25% (6) 16.67% (4) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор
Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула
Рубин Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород
Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Рубин: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Рубин 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Рубин Премьер-лига
Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Спартак Москва Кубок Рубин 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 20 11 4 5 35 - 19 37
3. Сочи Заявка 20 10 6 4 32 - 22 36
4. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
5. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
7. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
8. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
9. Рубин Заявка 19 8 4 7 24 - 25 28
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 19 7 5 7 19 - 21 26
12. Урал Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
8. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
9. Ахмат Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
4. Рубин Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
11. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
12. Урал Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 3'
    Спокойно мяч перекатывают на своей половине поля футболисты "Спартака". Начало встречи, безусловно, осталось за игроками в красно-белой форме.
  • 2'
    Футболисты "Спартака" вышли на футбольный газон в красно-белых цветах, в то время, как во всем зеленом предстал на газоне "Рубин". Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал первый тайм в российской столице. С центра поля мяч разыграли футболисты "Спартака"! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.60 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.62 4.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.55 4.30
  1.93 3.58 4.24

Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.03 7.20 1.07 2.99 1.37 2.56 1.51 1.86 2.05 1.44 2.79 1.30 3.40 1.10 5.90 1.07 6.45
10.50 1.04 7.50 1.10 3.25 1.36 2.55 1.53 2.05 1.82 1.80 2.08 1.41 2.90 1.30 3.60 1.12 6.30 1.09 6.70 1.02 12.50 1.01 14.00 0.00 19.50
3.28 1.35 2.90 1.44 2.51 1.56 2.06 1.82 1.80 2.07 1.60 2.42 1.40 3.08 1.27 3.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.82 1.99 1.36 3.12 1.12 6.15 1.09 7.50
1.78 2.03 1.33 3.25 1.09 6.80
2.86 1.45 2.34 1.64 1.82 2.06 1.51 2.65 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.60 1.47 1.64 2.17 1.27 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.92
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.40 1.28
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Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Рубин

Исход игры
Спартак Москва
78.1% (118)
Ничья
14.6% (22)
Рубин
7.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
54.23% (77)
Меньше
45.77% (65)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
43% (65)
1:0 Спартак Москва
17.2% (26)
1:1 Ничья
11.3% (17)
2:0 Спартак Москва
11.3% (17)
1:2 Рубин
4% (6)
3:1 Спартак Москва
2% (3)
0:1 Рубин
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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