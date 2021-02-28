Минай
2:1
Конец матча
Стадион: Авангард (Ужгород)
Олимпик Донецк
1:0
13' ПенальтиНуриев Анатолий
18' Желтая карточкаНуриев Анатолий
1:1
21' ГолTaddeus Nkeng
2:1
45' ПенальтиНуриев Анатолий
50' Желтая карточкаДраме Иссьяр
57' Желтая карточкаКовтун Алексей
57' Желтая карточкаКаргбо Ибрагим
66' Желтая карточкаКожанов Денис
73' Желтая карточкаДо Коуто Тейшейра Максим
76' Желтая карточкаЛебеденко Орест
77' Желтая карточкаПопович Андрей
85' Вторая желтая карточкаНуриев Анатолий
19
Шиндер
Антон
12
Алими
Бетим
13
Зотько
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
44 Mislav Matic
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Talles
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
13'
1:0
18'
21'
1:1
45'
2:1
50'
57'
57'
66'
76'
77'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуриев Анатолий
|8 (5)
|0.53
|2.
|Шиндер Антон
|3
|0.2
|3.
|Пыняшко Василий
|1
|0.07
|4.
|Сакив Тарас
|0
|0
|5.
|Кожанов Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|8 (2)
|0.53
|2.
|Бенито
|3
|0.2
|3.
|Политыло Сергей
|3 (1)
|0.2
|4.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.13
|5.
|Taddeus Nkeng
|1
|0.07
|6.
|Каргбо Ибрагим
|1
|0.07
|7.
|Романовский Даниэль
|1
|0.07
|8.
|Fabricio Alvarenga
|1
|0.07
|9.
|Зотько Иван
|1 (1)
|0.07
|10.
|Пасич Евгений
|0
|0
|11.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|12.
|Лебеденко Орест
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|6
|0
|2.
|Нуриев Анатолий
|3
|1
|3.
|Попович Андрей
|3
|0
|4.
|Лопырёнок Максим
|3
|0
|5.
|Mislav Matic
|3
|0
|6.
|Kyrylo Melichenko
|3
|0
|7.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|8.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|9.
|Ткачук Андрей
|2
|0
|10.
|Голодюк Олег
|2
|0
|11.
|Снижко Александр
|2
|0
|12.
|Shemmy Mayembe
|2
|0
|13.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|14.
|Кожанов Денис
|1
|0
|15.
|Кныш Данило
|1
|0
|16.
|Ковтун Алексей
|1
|0
|17.
|Сакив Тарас
|1
|0
|18.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|19.
|Малепе Репо
|1
|0
|20.
|Хахлев Алексей
|1
|0
|21.
|Oleksandr Petrusenko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенито
|6
|0
|2.
|Политыло Сергей
|4
|0
|3.
|Бабенко Руслан
|4
|0
|4.
|Драме Иссьяр
|4
|0
|5.
|До Коуто Тейшейра Максим
|3
|0
|6.
|Снурницын Игорь
|3
|0
|7.
|Лебеденко Орест
|1
|1
|8.
|Taddeus Nkeng
|1
|1
|9.
|Fabricio Alvarenga
|2
|0
|10.
|Захеди Шахаб
|2
|0
|11.
|Кичак Артём
|1
|0
|12.
|Каргбо Ибрагим
|1
|0
|13.
|Пасич Евгений
|1
|0
|14.
|Завийский Тарас
|1
|0
|15.
|Романовский Даниэль
|1
|0
|16.
|Зотько Иван
|1
|0
|17.
|Хамелюк Владислав
|1
|0
|18.
|Кравчук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|Олимпик Донецк
|10% (2)
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +6 =4 -10Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай
Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +8 =3 -9Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Львов Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов
Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 12
|34
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|32 - 11
|30
|3.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|4.
|Заря
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 11
|26
|5.
|Ворскла
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|6.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 27
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Минай
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 29
|13
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|13.
|Львов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 29
|12
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 6
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|5.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Минай
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ворскла
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Олимпик Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Минай 2:1 Олимпик Донецк
Исход игры
Минай
14.2% (21)
Ничья
30.4% (45)
Олимпик Донецк
55.4% (82)
Тотал 2.5
Больше
25.69% (37)
Меньше
74.31% (107)
Обе команды забьют
Да
54.17% (78)
Нет
45.83% (66)
Популярный счёт
0:1 Олимпик Донецк
28.4% (42)
1:1 Ничья
28.4% (42)
1:2 Олимпик Донецк
19.6% (29)
1:0 Минай
9.5% (14)
2:1 Минай
4.1% (6)
0:2 Олимпик Донецк
4.1% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
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