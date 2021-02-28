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Минай
2:1
Конец матча

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
1:0
13' Пенальти
Нуриев Анатолий
18' Желтая карточка
Нуриев Анатолий
1:1
21' Гол
Taddeus Nkeng
2:1
45' Пенальти
Нуриев Анатолий
50' Желтая карточка
Драме Иссьяр
57' Желтая карточка
Ковтун Алексей
57' Желтая карточка
Каргбо Ибрагим
66' Желтая карточка
Кожанов Денис
73' Желтая карточка
До Коуто Тейшейра Максим
76' Желтая карточка
Лебеденко Орест
77' Желтая карточка
Попович Андрей
85' Вторая желтая карточка
Нуриев Анатолий
90'+8
1
Попович
Андрей
22
Shemmy
Mayembe
50
Ковтун
Алексей
3
Карась
Даниил
8
Малепе
Репо
29
Кожанов
Денис
33
Хахлев
Алексей
23
Ткачук
Андрей
7
Нуриев
Анатолий
19
Шиндер
Антон
10
Милевский
Артём
12
Алими
Бетим
42
Пасич
Евгений
6
Драме
Иссьяр
13
Зотько
Иван
54
Лебеденко
Орест
11
Хамелюк
Владислав
4
Цымбалюк
Евгений
20
Бабенко
Руслан
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
17
Taddeus
Nkeng
33
Каргбо
Ибрагим
Минай
Олимпик Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуриев Анатолий 8 (5) 0.53
2. Шиндер Антон 3 0.2
3. Пыняшко Василий 1 0.07
4. Сакив Тарас 0 0
5. Кожанов Денис 0 0
Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 8 (2) 0.53
2. Бенито 3 0.2
3. Политыло Сергей 3 (1) 0.2
4. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.13
5. Taddeus Nkeng 1 0.07
6. Каргбо Ибрагим 1 0.07
7. Романовский Даниэль 1 0.07
8. Fabricio Alvarenga 1 0.07
9. Зотько Иван 1 (1) 0.07
10. Пасич Евгений 0 0
11. Чогадзе Темур 0 0
12. Лебеденко Орест 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 6 0
2. Нуриев Анатолий 3 1
3. Попович Андрей 3 0
4. Лопырёнок Максим 3 0
5. Mislav Matic 3 0
6. Kyrylo Melichenko 3 0
7. Пыняшко Василий 1 1
8. Dmytro Pavlish 1 1
9. Ткачук Андрей 2 0
10. Голодюк Олег 2 0
11. Снижко Александр 2 0
12. Shemmy Mayembe 2 0
13. Rustam Akhmedzade 2 0
14. Кожанов Денис 1 0
15. Кныш Данило 1 0
16. Ковтун Алексей 1 0
17. Сакив Тарас 1 0
18. Маткобожик Александр 1 0
19. Малепе Репо 1 0
20. Хахлев Алексей 1 0
21. Oleksandr Petrusenko 1 0
Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бенито 6 0
2. Политыло Сергей 4 0
3. Бабенко Руслан 4 0
4. Драме Иссьяр 4 0
5. До Коуто Тейшейра Максим 3 0
6. Снурницын Игорь 3 0
7. Лебеденко Орест 1 1
8. Taddeus Nkeng 1 1
9. Fabricio Alvarenga 2 0
10. Захеди Шахаб 2 0
11. Кичак Артём 1 0
12. Каргбо Ибрагим 1 0
13. Пасич Евгений 1 0
14. Завийский Тарас 1 0
15. Романовский Даниэль 1 0
16. Зотько Иван 1 0
17. Хамелюк Владислав 1 0
18. Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 20% (2) 10% (1)
 Олимпик Донецк 10% (2) 25% (5) 15% (3) 10% (2) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай
Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Львов Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов
Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:3 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Олимпик Донецк 3:0 Минай Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 15 10 4 1 29 - 12 34
2. Шахтёр Донецк Заявка 14 8 6 0 32 - 11 30
3. Десна Заявка 16 7 6 3 23 - 14 27
4. Заря Заявка 14 7 5 2 26 - 11 26
5. Ворскла Заявка 16 6 7 3 23 - 14 25
6. Александрия Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 7 4 21 - 18 22
8. Олимпик Донецк Заявка 15 5 2 8 22 - 27 17
9. Мариуполь Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
10. Днепр-1 Заявка 16 4 3 9 22 - 30 15
11. Минай Заявка 15 3 4 8 12 - 29 13
12. Рух Львов Заявка 16 2 7 7 15 - 27 13
13. Львов Заявка 14 3 3 8 10 - 29 12
14. Ингулец Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 2 0 23 - 6 20
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
5. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Олимпик Донецк Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 9 2 5 2 11 - 8 11
9. Минай Заявка 8 3 1 4 7 - 13 10
10. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
11. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
14. Мариуполь Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 17 - 4 19
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ворскла Заявка 10 2 5 3 9 - 10 11
6. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
7. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
8. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
9. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк Заявка 6 2 0 4 8 - 11 6
11. Александрия Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Рух Львов Заявка 8 1 2 5 6 - 18 5
13. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
14. Минай Заявка 7 0 3 4 5 - 16 3
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Прогнозы
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Прогнозы 148
Минай 14.2% (21)
X 30.4% (45)
Олимпик Донецк 55.4% (82)
Все прогнозы
2.45 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 4.40 31.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.86 2.99 2.54
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.00 29.00
  1.18 5.82 37.44

Самый высокий коэффициент на матч «Минай» – «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Минай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпик Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Минай» – «Олимпик Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.60 1.05 6.50 1.07 3.20 1.30 2.48 1.50 1.82 2.03 1.43 2.70 1.29 3.26 1.11 5.45 1.08 6.15 1.01 10.75
9.90 1.03 7.30 1.07 6.80 1.10 5.30 1.15 1.99 1.82 4.44 1.20 1.69 2.17 3.05 1.37 1.55 2.45 1.53 6.80 1.06 8.80 1.17 4.90 1.12 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00
3.37 1.32 2.84 1.42 2.44 1.55 1.99 1.83 1.75 2.10 3.43 1.30 2.76 1.44 2.00 1.83 1.41 2.87 1.22 4.15 1.32 3.34 1.71 2.14 1.49 2.60 1.32 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.60 1.46 1.79 1.96 1.39 2.85
1.74 2.10 2.00 1.80 1.31 3.35 1.37 3.05 1.03 12.00 1.02 13.00
2.77 1.43 2.28 1.62 1.78 2.03 1.48 2.60 1.34 3.15 1.20 4.35 1.47 2.63 1.17 4.70
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.54 1.48 1.66 2.14 1.27 3.54
2.85 1.48 1.66 2.07 1.30 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 3.00
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Минай 2:1 Олимпик Донецк онлайн

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Прогнозы на матч Минай 2:1 Олимпик Донецк

Исход игры
Минай
14.2% (21)
Ничья
30.4% (45)
Олимпик Донецк
55.4% (82)
Тотал 2.5
Больше
25.69% (37)
Меньше
74.31% (107)
Обе команды забьют
Да
54.17% (78)
Нет
45.83% (66)
Популярный счёт
0:1 Олимпик Донецк
28.4% (42)
1:1 Ничья
28.4% (42)
1:2 Олимпик Донецк
19.6% (29)
1:0 Минай
9.5% (14)
2:1 Минай
4.1% (6)
0:2 Олимпик Донецк
4.1% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
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