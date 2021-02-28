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  3. Германия
Унион Берлин
1:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
1:0
9' Пенальти
Крузе Макс
14'
20
Кариус
Лорис
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
25
Ленц
Кристофер
32
Ингвартсен
Маркус
10
Крузе
Макс
9
Похьянпало
Йоэль
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
11
Гриллич
Флориан
28
Ричардс
Крис
3
Кадержабек
Павел
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
30
Йон
Марко
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
Унион Берлин
3-4-1-2
Хоффенхайм
3-4-1-2

Ход матча

9'
Крузе Макс
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.26
2. Авонийи Тайво 5 0.22
3. Андрих Роберт 4 0.17
4. Фридрих Марвин 4 0.17
5. Бекер Шеральдо 3 0.13
6. Тойхерт Седрик 3 0.13
7. Ингвартсен Маркус 2 0.09
8. Прёмель Гриша 2 0.09
9. Похьянпало Йоэль 2 0.09
10. Кнохе Робин 1 0.04
11. Бюльтер Мариус 1 0.04
12. Эндо Кейта 1 0.04
13. Шлоттербек Нико 1 0.04
14. Триммель Кристофер 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 13 (5) 0.57
2. Бебу Ила 6 0.26
3. Баумгартнер Кристоф 4 0.17
4. Даббур Мунас 4 0.17
5. Сессеньон Райан 2 0.09
6. Гриллич Флориан 2 0.09
7. Руди Себастьян 1 0.04
8. Адамян Саркис 1 0.04
9. Гайгер Деннис 1 0.04
10. Бисакшич Эрмин 1 0.04
11. Рюттер Жоржиньо 1 0.04
12. Гачинович Мийат 0 0
13. Самассеку Диади 0 0
14. Фогт Кевин 0 0
15. Бельфодиль Исхак 0 0
16. Богард Мелайро 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 7 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Луте Андреас 1 0
13. Гогия Акакий 1 0
14. Фридрих Марвин 1 0
15. Тойхерт Седрик 1 0
16. Бюльтер Мариус 1 0
17. Рюэрсон Юлиан 1 0
18. Муса Петар 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 8 1
2. Гайгер Деннис 4 1
3. Фогт Кевин 5 0
4. Баумгартнер Кристоф 5 0
5. Гриллич Флориан 3 1
6. Руди Себастьян 4 0
7. Гачинович Мийат 4 0
8. Крамарич Андрей 2 0
9. Кадержабек Павел 2 0
10. Бебу Ила 2 0
11. Сессеньон Райан 2 0
12. Сков Роберт 0 1
13. Бауманн Оливер 1 0
14. Нордтвейт Ховард 1 0
15. Бисакшич Эрмин 1 0
16. Даббур Мунас 1 0
17. Акпогума Кевин 1 0
18. Самассеку Диади 1 0
19. Богард Мелайро 1 0
20. Йон Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 22.86% (8) 14.29% (5) 8.57% (3) 17.14% (6) 14.29% (5) 22.86% (8)
 Хоффенхайм 5.56% (2) 22.22% (8) 13.89% (5) 22.22% (8) 13.89% (5) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М
Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм
Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Бундеслига Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
2. РБ Лейпциг Заявка 23 15 5 3 43 - 20 50
3. Вольфсбург Заявка 23 12 9 2 37 - 19 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 23 8 10 5 35 - 25 34
8. Боруссия М Заявка 23 8 9 6 40 - 36 33
9. Штуттгарт Заявка 23 8 8 7 44 - 36 32
10. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 23 7 6 10 36 - 39 27
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 22 6 5 11 22 - 35 23
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта Заявка 23 4 6 13 26 - 42 18
17. Майнц Заявка 22 4 5 13 23 - 43 17
18. Шальке 04 Заявка 23 1 6 16 16 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
7. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
9. Унион Берлин 0:0 Заявка 12 4 7 1 21 - 12 19
10. Хоффенхайм 0:0 Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
16. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
10. Боруссия М Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 12 3 4 5 16 - 23 13
13. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Унион Берлин 47.5% (67)
X 29.8% (42)
Хоффенхайм 22.7% (32)
Все прогнозы
2.06 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Хоффенхайм
2.73
3.43
2.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.35 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.59 3.42 2.88
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.50 2.95
  2.55 3.42 2.97

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.02 8.30 1.05 3.62 1.27 2.88 1.42 1.99 1.91 1.55 2.45 1.36 3.04 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 9.60
13.00 1.01 9.20 1.05 4.30 1.28 3.15 1.41 2.10 1.79 1.96 1.99 1.72 2.26 1.47 2.75 1.23 4.30 1.11 5.40 1.06 9.50 1.05 8.80 0.00 16.00
4.28 1.25 3.09 1.42 2.49 1.59 2.10 1.81 1.88 2.04 1.64 2.39 1.51 2.71 1.42 3.02 1.15 6.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.99 1.82 1.47 2.68 1.15 5.45 1.10 6.75
2.03 1.78 1.52 2.75 1.18 5.50
3.32 1.37 2.74 1.50 2.16 1.78 1.70 2.26 1.50 2.75 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.83 1.43 1.75 2.08 1.34 3.26 1.22 4.25
3.10 1.31 1.69 2.08 1.37 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.31
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.80 1.38
Где смотреть матч Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм

Исход игры
Унион Берлин
47.6% (69)
Ничья
30.3% (44)
Хоффенхайм
22.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (65)
Меньше
53.57% (75)
Обе команды забьют
Да
75% (105)
Нет
25% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.6% (40)
2:1 Унион Берлин
26.2% (38)
1:0 Унион Берлин
15.9% (23)
1:2 Хоффенхайм
13.1% (19)
0:1 Хоффенхайм
3.4% (5)
0:2 Хоффенхайм
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Унион Берлин
2.1% (3)
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