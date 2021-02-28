Унион Берлин
1:1
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Хоффенхайм
1:0
9' ПенальтиКрузе Макс
1:1
29' Гол в свои воротаШлоттербек Нико
79' Желтая карточкаРичардс Крис
82' Undefined phrase: football_event_Кадержабек Павел
90' Желтая карточкаФогт Кевин
20
Кариус
Лорис
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
30
Йон
Марко
9
Бебу
Ила
- Основной состав
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
-
24 Муса ПетарНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Сков РобертЗащитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
9'
1:0
29'
1:1
79'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
9 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|7 (4)
|0.3
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.22
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.17
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.17
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.13
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.13
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.09
|8.
|Прёмель Гриша
|2
|0.09
|9.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.09
|10.
|Кнохе Робин
|1
|0.04
|11.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|12.
|Эндо Кейта
|1
|0.04
|13.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.04
|14.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|15.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|16.
|Гогия Акакий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|13 (5)
|0.57
|2.
|Бебу Ила
|6
|0.26
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0.17
|4.
|Даббур Мунас
|4
|0.17
|5.
|Сессеньон Райан
|2
|0.09
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.09
|7.
|Руди Себастьян
|1
|0.04
|8.
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|9.
|Гайгер Деннис
|1
|0.04
|10.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.04
|11.
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.04
|12.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|13.
|Самассеку Диади
|0
|0
|14.
|Фогт Кевин
|0
|0
|15.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|16.
|Богард Мелайро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|7
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|5.
|Кнохе Робин
|3
|0
|6.
|Гисельман Нико
|3
|0
|7.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|10.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Луте Андреас
|1
|0
|13.
|Гогия Акакий
|1
|0
|14.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|15.
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|16.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|17.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|18.
|Муса Петар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|8
|1
|2.
|Фогт Кевин
|6
|0
|3.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|4.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|5.
|Гриллич Флориан
|3
|1
|6.
|Руди Себастьян
|4
|0
|7.
|Гачинович Мийат
|4
|0
|8.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|9.
|Кадержабек Павел
|2
|0
|10.
|Бебу Ила
|2
|0
|11.
|Сессеньон Райан
|2
|0
|12.
|Сков Роберт
|0
|1
|13.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|14.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|15.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|16.
|Даббур Мунас
|1
|0
|17.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|18.
|Самассеку Диади
|1
|0
|19.
|Ричардс Крис
|1
|0
|20.
|Богард Мелайро
|1
|0
|21.
|Йон Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|25% (9)
|13.89% (5)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|Хоффенхайм
|5.56% (2)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +7 =8 -5Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М
Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм
Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|67 - 32
|52
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|43 - 20
|50
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|37 - 19
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|46 - 32
|42
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|48 - 31
|39
|6.
|Байер Л
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|40 - 24
|37
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 26
|34
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|40 - 36
|33
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|44 - 36
|32
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|35 - 34
|31
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 40
|27
|12.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|13.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 35
|24
|14.
|Кёльн
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 41
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 41
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|26 - 42
|18
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|23
|4
|6
|13
|23 - 43
|18
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|16 - 61
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|42 - 16
|27
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 13
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Майнц
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 21
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 24
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм
Исход игры
Унион Берлин
48% (72)
Ничья
30% (45)
Хоффенхайм
22% (33)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (68)
Меньше
53.1% (77)
Обе команды забьют
Да
75.17% (109)
Нет
24.83% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (41)
2:1 Унион Берлин
26.7% (40)
1:0 Унион Берлин
16% (24)
1:2 Хоффенхайм
13.3% (20)
0:1 Хоффенхайм
3.3% (5)
0:2 Хоффенхайм
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:0 Унион Берлин
2% (3)
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