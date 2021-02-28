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Унион Берлин
1:1
Конец матча

Стадион:
Хоффенхайм
0'
1:0
9' Пенальти
Крузе Макс
1:1
29' Гол в свои ворота
Шлоттербек Нико
79' Желтая карточка
Ричардс Крис
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Кадержабек Павел
90' Желтая карточка
Фогт Кевин
90'+5
20
Кариус
Лорис
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
25
Ленц
Кристофер
32
Ингвартсен
Маркус
10
Крузе
Макс
9
Похьянпало
Йоэль
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
11
Гриллич
Флориан
28
Ричардс
Крис
3
Кадержабек
Павел
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
30
Йон
Марко
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
Унион Берлин
3-4-1-2
Хоффенхайм
3-4-1-2

Ход матча

9'
Крузе Макс
1:0
29'
1:1
Шлоттербек Нико
46'
Бюльтер Мариус
Ленц Кристофер
 
63'
Гентнер Кристиан
Прёмель Гриша
 
63'
Муса Петар
Похьянпало Йоэль
 
67'
 
Сессеньон Райан
Йон Марко
74'
Тойхерт Седрик
Крузе Макс
 
79'
 
Ричардс Крис
82'
 
Кадержабек Павел
90'
 
Адамян Саркис
Бебу Ила
90'
 
Даббур Мунас
Крамарич Андрей
90'
 
Фогт Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 9 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 7 (4) 0.3
2. Авонийи Тайво 5 0.22
3. Андрих Роберт 4 0.17
4. Фридрих Марвин 4 0.17
5. Бекер Шеральдо 3 0.13
6. Тойхерт Седрик 3 0.13
7. Ингвартсен Маркус 2 0.09
8. Прёмель Гриша 2 0.09
9. Похьянпало Йоэль 2 0.09
10. Кнохе Робин 1 0.04
11. Бюльтер Мариус 1 0.04
12. Эндо Кейта 1 0.04
13. Шлоттербек Нико 1 0.04
14. Триммель Кристофер 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 13 (5) 0.57
2. Бебу Ила 6 0.26
3. Баумгартнер Кристоф 4 0.17
4. Даббур Мунас 4 0.17
5. Сессеньон Райан 2 0.09
6. Гриллич Флориан 2 0.09
7. Руди Себастьян 1 0.04
8. Адамян Саркис 1 0.04
9. Гайгер Деннис 1 0.04
10. Бисакшич Эрмин 1 0.04
11. Рюттер Жоржиньо 1 0.04
12. Гачинович Мийат 0 0
13. Самассеку Диади 0 0
14. Фогт Кевин 0 0
15. Бельфодиль Исхак 0 0
16. Богард Мелайро 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 7 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Луте Андреас 1 0
13. Гогия Акакий 1 0
14. Фридрих Марвин 1 0
15. Тойхерт Седрик 1 0
16. Бюльтер Мариус 1 0
17. Рюэрсон Юлиан 1 0
18. Муса Петар 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 8 1
2. Фогт Кевин 6 0
3. Гайгер Деннис 4 1
4. Баумгартнер Кристоф 5 0
5. Гриллич Флориан 3 1
6. Руди Себастьян 4 0
7. Гачинович Мийат 4 0
8. Крамарич Андрей 2 0
9. Кадержабек Павел 2 0
10. Бебу Ила 2 0
11. Сессеньон Райан 2 0
12. Сков Роберт 0 1
13. Бауманн Оливер 1 0
14. Нордтвейт Ховард 1 0
15. Бисакшич Эрмин 1 0
16. Даббур Мунас 1 0
17. Акпогума Кевин 1 0
18. Самассеку Диади 1 0
19. Ричардс Крис 1 0
20. Богард Мелайро 1 0
21. Йон Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 25% (9) 13.89% (5) 8.33% (3) 16.67% (6) 13.89% (5) 22.22% (8)
 Хоффенхайм 5.56% (2) 22.22% (8) 13.89% (5) 22.22% (8) 13.89% (5) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М
Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм
Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Бундеслига Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
2. РБ Лейпциг Заявка 23 15 5 3 43 - 20 50
3. Вольфсбург Заявка 23 12 9 2 37 - 19 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л Заявка 22 10 7 5 40 - 24 37
7. Унион Берлин Заявка 23 8 10 5 36 - 26 34
8. Боруссия М Заявка 23 8 9 6 40 - 36 33
9. Штуттгарт Заявка 23 8 8 7 44 - 36 32
10. Фрайбург Заявка 22 8 7 7 35 - 34 31
11. Хоффенхайм Заявка 23 7 6 10 37 - 40 27
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург 0:0 Заявка 23 6 6 11 22 - 35 24
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта Заявка 23 4 6 13 26 - 42 18
17. Майнц 0:0 Заявка 23 4 6 13 23 - 43 18
18. Шальке 04 Заявка 23 1 6 16 16 - 61 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
7. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
9. Унион Берлин Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Майнц 0:0 Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
16. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 Заявка 12 1 2 9 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
10. Боруссия М Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
12. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
13. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
14. Аугсбург 0:0 Заявка 11 3 3 5 10 - 15 12
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц 0:0 Заявка 11 2 3 6 13 - 24 9
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Унион Берлин 48% (72)
X 30% (45)
Хоффенхайм 22% (33)
Все прогнозы
2.06 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 1.22 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.42 2.71
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 1.13 12.00
  4.53 1.64 4.98

Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.02 8.30 1.05 3.62 1.27 2.88 1.42 1.99 1.91 1.62 2.30 1.36 3.04 1.18 4.60 1.12 5.20 1.03 8.70
10.00 1.04 9.20 1.05 6.10 1.12 4.60 1.19 1.12 6.10 1.96 1.99 1.33 3.25 1.18 4.75 1.02 13.00 1.02 13.00 1.06 12.00 1.05 12.00 0.00 16.00
4.47 1.24 2.84 1.46 2.41 1.61 1.97 1.92 1.79 2.10 1.49 2.72 1.20 4.87 1.68 2.26 1.49 2.73 1.48 2.77 1.57 2.48 1.43 2.93 1.16 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.95 1.40 1.99 1.82 1.47 2.68 1.17 5.45 1.12 6.75
2.85 1.42 1.87 1.92 1.66 2.20 1.12 6.10 1.09 7.20
2.53 1.55 2.08 1.80 1.62 2.38 1.41 3.04 1.53 2.66 1.36 3.42 1.48 2.75 1.27 3.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.83 1.43 1.75 2.08 1.34 3.26 1.22 4.25
3.10 1.31 1.69 2.08 1.37 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
2.80 1.38
Где смотреть матч Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм

Исход игры
Унион Берлин
48% (72)
Ничья
30% (45)
Хоффенхайм
22% (33)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (68)
Меньше
53.1% (77)
Обе команды забьют
Да
75.17% (109)
Нет
24.83% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.3% (41)
2:1 Унион Берлин
26.7% (40)
1:0 Унион Берлин
16% (24)
1:2 Хоффенхайм
13.3% (20)
0:1 Хоффенхайм
3.3% (5)
0:2 Хоффенхайм
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:0 Унион Берлин
2% (3)
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