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Стандард
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Андерлехт
0'
2' Желтая карточка
Лоуренс Кемар
15'
16
Бодар
Арно
41
Сике
Уго
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
24
Николя
Гавори
28
Бастьен
Самюэль
8
Цимирот
Гойко
19
Амалла
Селим
32
Баликвиша
Мишель-Анже
14
Клаусс
Жоао
10
Карсела-Гонсалес
Мехди
1
Велленройтер
Тимон
62
Мурильо
Микаэль
20
Миазга
Мэтт
42
Делькруа
Ханнес
92
Лоуренс
Кемар
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
8
Куллен
Джош
40
Амузу
Френсис
23
Диаби
Абдулай
12
Мукайру
Пол
7
Нмеча
Лукас
Стандард
4-3-3
Андерлехт
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Лоуренс Кемар

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амалла Селим 5 (1) 0.17
2. Баликвиша Мишель-Анже 5 0.17
3. Лестьенн Максим 4 0.14
4. Бокади Мервей 4 0.14
5. Бастьен Самюэль 4 0.14
6. Клаусс Жоао 3 0.1
7. Мулека Джексон 3 0.1
8. Дюссенн Ноэ 3 0.1
9. Уларе Обби 2 0.07
10. Раскин Николас 1 0.03
11. Николя Гавори 1 (1) 0.03
12. Авенатти Фелипе 1 0.03
13. Лайфис Константинос 1 0.03
14. Карсела-Гонсалес Мехди 1 (1) 0.03
15. Бодар Арно 1 0.03
16. Баликвиша Вильям 1 0.03
17. Фаи Коллинс 0 0
18. Сике Уго 0 0
19. Чоп Дуйе 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 12 (7) 0.41
2. Тау Перси 4 0.14
3. Докю Жереми 2 0.07
4. Мурильо Микаэль 2 0.07
5. Требель Адриен 2 0.07
6. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0.07
7. Версхарен Яри 2 0.07
8. Мукайру Пол 2 0.07
9. Димата Ландри 2 (1) 0.07
10. Михайличенко Богдан 1 0.03
11. Амузу Френсис 1 0.03
12. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.03
13. Влап Михел 1 (1) 0.03
14. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 5 1
2. Дюссенн Ноэ 4 1
3. Фаи Коллинс 4 0
4. Раскин Николас 4 0
5. Тапсоба Абдул 4 0
6. Николя Гавори 2 1
7. Шамир Эден 2 1
8. Карсела-Гонсалес Мехди 3 0
9. Лайфис Константинос 3 0
10. Уларе Обби 3 0
11. Павлович Дамьян 3 0
12. Лестьенн Максим 2 0
13. Жанс Лоран 2 0
14. Цимирот Гойко 2 0
15. Бастьен Самюэль 2 0
16. Авенатти Фелипе 1 0
17. Бокади Мервей 1 0
18. Войвода Мергим 1 0
19. Ванхесден Зиньо 1 0
20. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
21. Мулека Джексон 1 0
22. Сике Уго 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 5 0
2. Лоуренс Кемар 3 1
3. Цуль Петер 3 0
4. Влап Михел 3 0
5. Нмеча Лукас 3 0
6. Колассен Антуан 3 0
7. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
8. Требель Адриен 2 0
9. Люккассен Деррик 2 0
10. Велленройтер Тимон 2 0
11. Куллен Джош 2 0
12. Миазга Мэтт 2 0
13. Михайличенко Богдан 2 0
14. Димата Ландри 2 0
15. Амузу Френсис 2 0
16. Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
17. Лиссенс Лукас 0 1
18. Враньеш Огнен 1 0
19. Тау Перси 1 0
20. Кана Марко 1 0
21. Делькруа Ханнес 1 0
22. Докю Жереми 1 0
23. Арнстад Кристиан 1 0
24. Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стандард 15% (6) 2.5% (1) 17.5% (7) 17.5% (7) 15% (6) 32.5% (13)
 Андерлехт 5.88% (2) 14.71% (5) 26.47% (9) 17.65% (6) 20.59% (7) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Зульте-Варегем 3:2 Стандард Стандард 1:1 Антверпен Кортрейк 1:1 Стандард Стандард 1:1 АХ Лёвен
Серэн 1:4 Стандард Брюгге 3:1 Стандард Остенде 2:2 Стандард Стандард 3:2 Шарлеруа Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Андерлехт 0:2 Кортрейк Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт
Льеж 0:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт

Последние игры между собой

Стандард: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Андерлехт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Андерлехт 0:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Стандард Первый дивизион А
Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 1:3 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Стандард 3:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Стандард Кубок Андерлехт 1:0 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Стандард Лига Про Стандард 0:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:3 Стандард Лига Про Стандард 1:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:1 Андерлехт Лига Жюпиле Стандард 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:2 Стандард Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Стандард Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 27 20 3 4 58 - 18 63
2. Антверпен Заявка 28 14 6 8 44 - 36 48
3. Генк Заявка 29 13 7 9 54 - 41 46
4. Остенде Заявка 29 13 7 9 45 - 36 46
5. Зульте-Варегем Заявка 29 13 4 12 46 - 50 43
6. Андерлехт 0:0 Заявка 29 10 13 6 36 - 29 43
7. Стандард 0:0 Заявка 29 10 11 8 40 - 34 41
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 28 12 4 12 50 - 53 40
9. АХ Лёвен Заявка 28 11 7 10 44 - 46 40
10. Мехелен Заявка 29 11 7 11 42 - 46 40
11. Шарлеруа Заявка 28 11 6 11 41 - 38 39
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Кортрейк Заявка 29 10 6 13 36 - 42 36
14. Эйпен Заявка 28 7 12 9 33 - 44 33
15. Сент-Трюйден Заявка 28 8 7 13 35 - 42 31
16. Серкль Брюгге Заявка 29 9 2 18 34 - 46 29
17. Мускрон-Перювельз Заявка 28 6 8 14 24 - 43 26
18. Васланд-Беверен Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 14 10 1 3 27 - 11 31
2. Остенде Заявка 15 9 4 2 32 - 18 31
3. Андерлехт 0:0 Заявка 14 7 6 1 18 - 8 27
4. Генк Заявка 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Антверпен Заявка 14 7 4 3 22 - 17 25
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард 0:0 Заявка 15 5 8 2 20 - 16 23
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 3 5 27 - 24 21
9. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
10. Шарлеруа Заявка 13 5 3 5 14 - 11 18
11. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
12. Эйпен Заявка 14 4 5 5 19 - 23 17
13. Кортрейк Заявка 15 5 2 8 22 - 29 17
14. Зульте-Варегем Заявка 15 5 2 8 19 - 30 17
15. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
16. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 5 6 14 - 18 14
17. Серкль Брюгге Заявка 15 4 1 10 20 - 25 13
18. Васланд-Беверен Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Зульте-Варегем Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
3. Мехелен Заявка 14 7 3 4 19 - 20 24
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Генк Заявка 15 6 3 6 24 - 23 21
6. Шарлеруа Заявка 15 6 3 6 27 - 27 21
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 1 7 23 - 29 19
8. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 14 - 13 19
9. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
10. Стандард 0:0 Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
11. АХ Лёвен Заявка 14 4 5 5 25 - 28 17
12. Серкль Брюгге Заявка 14 5 1 8 14 - 21 16
13. Эйпен Заявка 14 3 7 4 14 - 21 16
14. Андерлехт 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 21 16
15. Остенде Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
16. Васланд-Беверен Заявка 15 3 5 7 19 - 29 14
17. Сент-Трюйден Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
18. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Лоуренс Кемар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Андерлехт
3.03
3.38
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.30 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.94 3.40 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.30 2.33
  3.21 3.34 2.37

Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.48 1.54 1.82 2.09 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65 1.00 11.00
10.00 1.03 7.30 1.07 3.15 1.33 2.45 1.55 2.00 1.81 1.77 2.06 1.69 2.17 1.38 2.90 1.27 3.55 1.10 6.10 1.08 6.90 1.01 11.50 1.01 10.50 0.00 18.00
3.53 1.32 3.09 1.40 2.62 1.52 2.07 1.81 1.79 2.09 1.61 2.39 1.44 2.89 1.31 3.58 1.11 7.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.87 1.93 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
1.79 2.02 1.35 3.00 1.09 6.40
2.87 1.45 2.36 1.63 1.84 2.04 1.52 2.61 1.38 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.95
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Стандард 0:0 Андерлехт онлайн

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