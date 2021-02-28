Стандард
1:3
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
Андерлехт
2' Желтая карточкаЛоуренс Кемар
0:1
23' ГолАмузу Френсис
42' Желтая карточкаАмалла Селим
62' Желтая карточкаМукайру Пол
63' Желтая карточкаНиколя Гавори
70' Желтая карточкаБокади Мервей
0:2
71' ГолЛоуренс Кемар
1:2
83' ГолАмалла Селим
1:3
90' ГолДауда Мохаммед
16
Бодар
Арно
41
Сике
Уго
19
Амалла
Селим
14
Клаусс
Жоао
20
Миазга
Мэтт
12
Мукайру
Пол
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хан УорнерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
23'
0:1
42'
62'
63'
70'
71'
0:2
83'
1:2
90'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амалла Селим
|6 (1)
|0.21
|2.
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.17
|3.
|Лестьенн Максим
|4
|0.14
|4.
|Бокади Мервей
|4
|0.14
|5.
|Бастьен Самюэль
|4
|0.14
|6.
|Клаусс Жоао
|3
|0.1
|7.
|Мулека Джексон
|3
|0.1
|8.
|Дюссенн Ноэ
|3
|0.1
|9.
|Уларе Обби
|2
|0.07
|10.
|Раскин Николас
|1
|0.03
|11.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.03
|12.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.03
|13.
|Лайфис Константинос
|1
|0.03
|14.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1 (1)
|0.03
|15.
|Бодар Арно
|1
|0.03
|16.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.03
|17.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|18.
|Сике Уго
|0
|0
|19.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|12 (7)
|0.41
|2.
|Тау Перси
|4
|0.14
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.07
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.07
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.07
|6.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.07
|7.
|Версхарен Яри
|2
|0.07
|8.
|Мукайру Пол
|2
|0.07
|9.
|Амузу Френсис
|2
|0.07
|10.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.07
|11.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.03
|12.
|Лоуренс Кемар
|1
|0.03
|13.
|Дауда Мохаммед
|1
|0.03
|14.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|15.
|Влап Михел
|1 (1)
|0.03
|16.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|6
|1
|2.
|Дюссенн Ноэ
|4
|1
|3.
|Николя Гавори
|3
|1
|4.
|Фаи Коллинс
|4
|0
|5.
|Раскин Николас
|4
|0
|6.
|Тапсоба Абдул
|4
|0
|7.
|Шамир Эден
|2
|1
|8.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|3
|0
|9.
|Лайфис Константинос
|3
|0
|10.
|Уларе Обби
|3
|0
|11.
|Павлович Дамьян
|3
|0
|12.
|Лестьенн Максим
|2
|0
|13.
|Жанс Лоран
|2
|0
|14.
|Цимирот Гойко
|2
|0
|15.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|16.
|Бокади Мервей
|2
|0
|17.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|18.
|Войвода Мергим
|1
|0
|19.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|20.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|21.
|Мулека Джексон
|1
|0
|22.
|Сике Уго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|5
|0
|2.
|Лоуренс Кемар
|3
|1
|3.
|Цуль Петер
|3
|0
|4.
|Влап Михел
|3
|0
|5.
|Нмеча Лукас
|3
|0
|6.
|Колассен Антуан
|3
|0
|7.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|8.
|Требель Адриен
|2
|0
|9.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|10.
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|11.
|Куллен Джош
|2
|0
|12.
|Миазга Мэтт
|2
|0
|13.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|14.
|Димата Ландри
|2
|0
|15.
|Амузу Френсис
|2
|0
|16.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|17.
|Мукайру Пол
|2
|0
|18.
|Лиссенс Лукас
|0
|1
|19.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|20.
|Тау Перси
|1
|0
|21.
|Кана Марко
|1
|0
|22.
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|23.
|Докю Жереми
|1
|0
|24.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стандард
|14.63% (6)
|2.44% (1)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|34.15% (14)
|Андерлехт
|5.41% (2)
|16.22% (6)
|24.32% (9)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +7 =6 -7Зульте-Варегем 3:2 Стандард Стандард 1:1 Антверпен Кортрейк 1:1 Стандард Стандард 1:1 АХ Лёвен
Серэн 1:4 Стандард Брюгге 3:1 Стандард Остенде 2:2 Стандард Стандард 3:2 Шарлеруа Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Андерлехт 0:2 Кортрейк Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт
Льеж 0:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт
Последние игры между собой
Стандард: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Андерлехт: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 1:3 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Стандард 3:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Стандард Кубок Андерлехт 1:0 Стандард Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Стандард Лига Про Стандард 0:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:3 Стандард Лига Про Стандард 1:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:1 Андерлехт Лига Жюпиле Стандард 2:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:2 Стандард Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Стандард Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|27
|20
|3
|4
|58 - 18
|63
|2.
|Антверпен
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|44 - 36
|48
|3.
|Генк
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 41
|46
|4.
|Остенде
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|45 - 36
|46
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|39 - 30
|45
|6.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|46 - 50
|43
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|50 - 53
|40
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 46
|40
|9.
|Мехелен
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 46
|40
|10.
|Стандард
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|41 - 37
|40
|11.
|Шарлеруа
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|41 - 38
|39
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 42
|36
|14.
|Эйпен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|33 - 44
|33
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|35 - 42
|31
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|29
|9
|2
|18
|34 - 46
|29
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|24 - 43
|26
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 11
|31
|2.
|Остенде
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 8
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 11
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Эйпен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 29
|17
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 30
|17
|15.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 25
|13
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|3.
|Мехелен
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 20
|24
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Генк
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 29
|19
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|9.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|11.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|12.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|25 - 28
|17
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|14.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|15.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 29
|14
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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