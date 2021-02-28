Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Атромитос
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
77
Бруно
V
16
Бруну
Гама
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Матич БоянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|5 (4)
|0.21
|2.
|Бертолио Факундо
|3
|0.13
|3.
|Манос Димитриос
|3
|0.13
|4.
|Силва Алешандре
|2
|0.08
|5.
|Саша Лукас
|2
|0.08
|6.
|Роуз Линдси
|2
|0.08
|7.
|Лопес Кристиан
|2
|0.08
|8.
|Матилья Хавьер
|2 (1)
|0.08
|9.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.04
|10.
|Иоанну Николас
|1
|0.04
|11.
|Беналуань Йоан
|1
|0.04
|12.
|Каче Эргюс
|1
|0.04
|13.
|Мансини Даниэль
|1
|0.04
|14.
|Митроглу Константинос
|1 (1)
|0.04
|15.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|16.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|17.
|Ганя Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.21
|2.
|Муньис Хуан
|3
|0.13
|3.
|Гутас Димитрис
|3
|0.13
|4.
|Агайев Амир
|3
|0.13
|5.
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.13
|6.
|Саломон Патрик
|1
|0.04
|7.
|Харисис Харилаос
|1
|0.04
|8.
|Нацос Спиридон
|1
|0.04
|9.
|Коцопулос Костас
|1
|0.04
|10.
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.04
|11.
|Гало Родриго
|0
|0
|12.
|Матич Боян
|0
|0
|13.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|14.
|Эдомвоньи Брайт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|6
|1
|2.
|Беналуань Йоан
|5
|0
|3.
|Джегго Джеймс
|5
|0
|4.
|Сакик Эмануэль
|5
|0
|5.
|Бруну Гама
|4
|0
|6.
|Иоанну Николас
|4
|0
|7.
|Сундгрен Даниэль
|2
|1
|8.
|Саша Лукас
|3
|0
|9.
|Бертолио Факундо
|3
|0
|10.
|Манос Димитриос
|3
|0
|11.
|Силва Алешандре
|3
|0
|12.
|Мансини Даниэль
|3
|0
|13.
|Буше Закари
|2
|0
|14.
|Лопес Кристиан
|2
|0
|15.
|Матео Гарсия
|2
|0
|16.
|Митроглу Константинос
|1
|0
|17.
|Матилья Хавьер
|1
|0
|18.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|19.
|Ганя Кристиан
|1
|0
|20.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|21.
|Багалианис Петрос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саломон Патрик
|7
|0
|2.
|Муньис Хуан
|3
|2
|3.
|Томашевич Йосип III
|5
|0
|4.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|5.
|Гутас Димитрис
|4
|0
|6.
|Галвао Лукас
|4
|0
|7.
|Матич Боян
|2
|1
|8.
|Гало Родриго
|3
|0
|9.
|Струнгис Стефанос
|3
|0
|10.
|Коцопулос Костас
|3
|0
|11.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|12.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|13.
|Агайев Амир
|2
|0
|14.
|Нацос Спиридон
|2
|0
|15.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|16.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|17.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|18.
|Умбидес Хавьер
|1
|0
|19.
|Эдомвоньи Брайт
|1
|0
|20.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|21.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|22.
|Мандас Христос
|1
|0
|23.
|Мавроматис Теофанис
|1
|0
|24.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|0
|37.04% (10)
|11.11% (3)
|3.7% (1)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
|Атромитос
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|40.91% (9)
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +10 =4 -6Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панетоликос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники АЕК 0:2 Арис Салоники
Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники
Атромитос Последние 20 матчей: +5 =7 -8Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина
ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Атромитос: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Атромитос 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 4:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:0 Атромитос Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|23
|18
|4
|1
|56 - 11
|58
|2.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|3.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|24
|13
|6
|5
|28 - 14
|45
|4.
|АЕК
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 27
|44
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|27 - 16
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|26 - 23
|41
|7.
|Волос
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|24 - 29
|30
|8.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 31
|27
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 26
|24
|11.
|ОФИ
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|20 - 39
|19
|12.
|Ламия
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 34
|18
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|12 - 30
|17
|14.
|Лариса
|Заявка
|22
|1
|7
|14
|12 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|5.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 7
|21
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|8.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 11
|13
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|12.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|13.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|14.
|Лариса
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|Атромитос
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|11.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|5
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арис Салоники» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арис Салоники» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арис Салоники» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров