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Арис Салоники
3:0
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
1:0
22' Гол
Ганя Кристиан
45' Желтая карточка
Нтавиотис Георгиос
2:0
65' Гол
Ганя Кристиан
70' Желтая карточка
Делизисис Георгиос
3:0
80' Гол
Силва Алешандре
85' Желтая карточка
Каче Эргюс
87' Желтая карточка
Томашевич Йосип III
90'+4
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
92
Роуз
Линдси
5
Делизисис
Георгиос
22
Ганя
Кристиан
6
Джегго
Джеймс
88
Саша
Лукас
77
Бруно
V
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
14
Митроглу
Константинос
13
Теодоракис
Христос
12
Гало
Родриго
4
Гутас
Димитрис
3
Галвао
Лукас
50
Томашевич
Йосип
III
6
Харисис
Харилаос
16
Нацос
Спиридон
27
Нтавиотис
Георгиос
14
Муньис
Хуан
11
Агайев
Амир
7
Эдомвоньи
Брайт
Арис Салоники
4-2-3-1
Атромитос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 5 (4) 0.21
2. Бертолио Факундо 3 0.13
3. Силва Алешандре 3 0.13
4. Манос Димитриос 3 0.13
5. Ганя Кристиан 2 0.08
6. Саша Лукас 2 0.08
7. Роуз Линдси 2 0.08
8. Лопес Кристиан 2 0.08
9. Матилья Хавьер 2 (1) 0.08
10. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.04
11. Иоанну Николас 1 0.04
12. Беналуань Йоан 1 0.04
13. Каче Эргюс 1 0.04
14. Мансини Даниэль 1 0.04
15. Митроглу Константинос 1 (1) 0.04
16. Джегго Джеймс 0 0
17. Сакик Эмануэль 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.21
2. Муньис Хуан 3 0.13
3. Гутас Димитрис 3 0.13
4. Агайев Амир 3 0.13
5. Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.13
6. Саломон Патрик 1 0.04
7. Харисис Харилаос 1 0.04
8. Нацос Спиридон 1 0.04
9. Коцопулос Костас 1 0.04
10. Мавроматис Теофанис 1 0.04
11. Гало Родриго 0 0
12. Матич Боян 0 0
13. Н'Сикулу Кларк 0 0
14. Эдомвоньи Брайт 0 0

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 6 1
2. Беналуань Йоан 5 0
3. Джегго Джеймс 5 0
4. Сакик Эмануэль 5 0
5. Бруну Гама 4 0
6. Иоанну Николас 4 0
7. Сундгрен Даниэль 2 1
8. Саша Лукас 3 0
9. Бертолио Факундо 3 0
10. Манос Димитриос 3 0
11. Силва Алешандре 3 0
12. Мансини Даниэль 3 0
13. Буше Закари 2 0
14. Лопес Кристиан 2 0
15. Матео Гарсия 2 0
16. Митроглу Константинос 1 0
17. Матилья Хавьер 1 0
18. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
19. Каче Эргюс 1 0
20. Делизисис Георгиос 1 0
21. Ганя Кристиан 1 0
22. Сиампанис Мариос 1 0
23. Багалианис Петрос 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Саломон Патрик 7 0
2. Муньис Хуан 3 2
3. Томашевич Йосип III 6 0
4. Рисванис Спирос 3 1
5. Гутас Димитрис 4 0
6. Галвао Лукас 4 0
7. Матич Боян 2 1
8. Гало Родриго 3 0
9. Струнгис Стефанос 3 0
10. Коцопулос Костас 3 0
11. Рабельо Бриан 2 0
12. Харисис Харилаос 2 0
13. Агайев Амир 2 0
14. Нацос Спиридон 2 0
15. Нтавиотис Георгиос 2 0
16. Христодулопулос Лазарос 1 0
17. Манусос Йоргос 1 0
18. Бусуладжич Азер 1 0
19. Умбидес Хавьер 1 0
20. Эдомвоньи Брайт 1 0
21. Янниотис Андреас 1 0
22. Кивракидис Кириакос 1 0
23. Мандас Христос 1 0
24. Мавроматис Теофанис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 0 36.67% (11) 10% (3) 3.33% (1) 20% (6) 30% (9)
 Атромитос 9.09% (2) 4.55% (1) 22.73% (5) 13.64% (3) 9.09% (2) 40.91% (9)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панетоликос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники АЕК 0:2 Арис Салоники
Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники
Атромитос Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Атромитос 1:1 Лариса Аполлон Смирнис 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина
ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Атромитос: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Атромитос 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:0 Атромитос Кубок
Атромитос 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 4:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Арис Салоники Суперлига Атромитос 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Атромитос 1:2 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:0 Атромитос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 23 18 4 1 56 - 11 58
2. Арис Салоники Заявка 24 14 5 5 31 - 14 47
3. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
4. АЕК Заявка 23 13 5 5 38 - 27 44
5. Панатинаикос Заявка 23 12 5 6 27 - 16 41
6. Астерас Заявка 24 11 8 5 26 - 23 41
7. Волос Заявка 23 7 9 7 24 - 29 30
8. Атромитос Заявка 24 6 8 10 23 - 34 26
9. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
10. ПАС Янина 0:0 Заявка 24 6 7 11 21 - 26 25
11. Ламия 0:0 Заявка 23 4 7 12 12 - 34 19
12. ОФИ Заявка 24 5 4 15 20 - 39 19
13. Панетоликос 0:0 Заявка 24 3 9 12 12 - 30 18
14. Лариса 0:0 Заявка 23 1 8 14 12 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
8. Волос Заявка 11 3 4 4 8 - 11 13
9. Панетоликос 0:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
11. ПАС Янина 0:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 13 10
12. Ламия 0:0 Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
14. Лариса 0:0 Заявка 12 0 6 6 5 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. ПАС Янина 0:0 Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия 0:0 Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Панетоликос 0:0 Заявка 12 0 6 6 2 - 15 6
14. Лариса 0:0 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Нтавиотис Георгиос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Ганя Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.00 6.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 6.25 26.00
  1.12 7.84 37.61

Самый высокий коэффициент на матч «Арис Салоники» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арис Салоники» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арис Салоники» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 6.75 1.08 2.90 1.39 2.24 1.65 1.72 2.24 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60
7.50 1.07 5.80 1.11 2.95 1.37 1.95 1.80 1.88 1.92 1.80 1.95 1.20 4.20 1.11 5.80 1.03 10.00 1.10 6.25 0.00 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
2.53 1.51 2.10 1.74 1.65 2.25 1.42 2.84 1.69 2.18 1.41 2.87 1.14 5.40 1.23 4.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.76 2.06 1.36 3.15
2.15 1.65 1.40 2.80 1.45 2.62 1.03 7.50 1.03 10.00
1.95 1.85 1.61 2.31 1.26 3.69 1.44 2.83 1.28 3.51 1.14 5.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43
2.33 1.58 1.57 2.33 1.21 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.30 1.21
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