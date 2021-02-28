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Ахмат
 
Позже

Стадион:
Динамо Москва
88
Шелия
Гиорги
24
Ненахов
Максим
15
Семёнов
Андрей
4
Анхель
Вилькер
8
Богосавац
Мирослав
94
Тимофеев
Артём
23
Швец
Антон
14
Полярус
Артём
3
Мелкадзе
Георгий
7
Бериша
Бернард
29
Ильин
Владимир
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
5
Нойштедтер
Роман
18
Ордец
Иван
2
Варела
Гильермо
8
Моро
Никола
47
Захарян
Арсен
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
19
Лесовой
Даниил
20
Грулёв
Вячеслав
Ахмат
4-2-3-1
Динамо Москва
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 6 (3) 0.32
2. Ильин Владимир 4 (1) 0.21
3. Тимофеев Артём 3 0.16
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.11
5. Роши Одисе 2 0.11
6. Исмаэл Силва 1 0.05
7. Анхель Вилькер 1 0.05
8. Иванов Олег 0 0
9. Нижич Зоран 0 0
10. Ненахов Максим 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 3 (1) 0.16
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.16
3. Нжи Клинтон Муа 3 0.16
4. Моро Никола 2 (1) 0.11
5. Шиманьски Себастиан 1 0.05
6. Грулёв Вячеслав 1 0.05
7. Евгеньев Роман 1 0.05
8. Рауш Константин 1 0.05
9. Игбун Сильвестр 1 0.05
10. Ордец Иван 1 0.05
11. Шунич Тони 1 0.05
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.05
13. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.05
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Варела Гильермо 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 8 1
2. Швец Антон 5 2
3. Семёнов Андрей 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Ильин Владимир 4 0
8. Богосавац Мирослав 2 1
9. Быстров Марат 2 1
10. Нижич Зоран 3 0
11. Роши Одисе 2 0
12. Мелкадзе Георгий 2 0
13. Харин Евгений 2 0
14. Иванов Олег 1 0
15. Пуцко Александр 1 0
16. Кадыров Абубакар 1 0
17. Понсе Андрес 1 0
18. Адамов Арсен 1 0
19. Кармаев Никита 1 0
20. Садулаев Лечи 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 7 2
2. Евгеньев Роман 5 2
3. Комличенко Николай 4 1
4. Ордец Иван 5 0
5. Грулёв Вячеслав 5 0
6. Шиманьски Себастиан 5 0
7. Каборе Шарль 4 0
8. Плиев Заурбек 3 0
9. Нжи Клинтон Муа 3 0
10. Фомин Даниил 3 0
11. Скопинцев Дмитрий 1 1
12. Нойштедтер Роман 2 0
13. Филипп Максимилиан 2 0
14. Моро Никола 2 0
15. Лесовой Даниил 2 0
16. Слепов Сергей 2 0
17. Шунин Антон 1 0
18. Игбун Сильвестр 1 0
19. Тюкавин Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 15.79% (3) 5.26% (1) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 21.05% (4)
 Динамо Москва 12.5% (3) 4.17% (1) 33.33% (8) 25% (6) 0 25% (6)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат
Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Динамо Москва: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Динамо Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ахмат Товарищеские матчи Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 6:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
2. ЦСКА Москва Заявка 20 11 4 5 35 - 19 37
3. Сочи Заявка 20 10 6 4 32 - 22 36
4. Спартак Москва Заявка 20 10 5 5 33 - 23 35
5. Ростов Заявка 20 10 3 7 26 - 22 33
6. Рубин Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 9 4 7 23 - 25 31
8. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
9. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
10. Химки Заявка 20 8 4 8 26 - 31 28
11. Ахмат Заявка 19 7 5 7 19 - 21 26
12. Урал Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Ротор Заявка 20 4 5 11 12 - 31 17
14. Арсенал Тула Заявка 20 3 5 12 17 - 34 14
15. Уфа Заявка 20 3 4 13 15 - 33 13
16. Тамбов Заявка 20 3 4 13 14 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
3. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
4. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 11 6 1 4 14 - 13 19
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Спартак Москва Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
9. Ахмат Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 11 6 2 3 14 - 13 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
9. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
11. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
12. Урал Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
13. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
14. Уфа Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Ахмат 17.4% (25)
    X 53.5% (77)
    Динамо Москва 29.2% (42)
    Все прогнозы
    1.83 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Динамо Москва
    2.50
    3.25
    3.24
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.25 3.05
    Бонус: 5 000 ₽ 2.43 3.24 3.24
    Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.10 3.20
      2.42 3.19 3.26

    Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.30 1.05 6.15 1.09 2.78 1.42 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.50 1.04 8.00 1.00 11.75
    8.40 1.06 6.50 1.12 2.85 1.44 2.18 1.73 1.84 2.03 1.65 2.33 1.30 3.50 1.21 4.30 1.06 7.50 1.05 8.20 1.01 15.00 1.01 15.50 0.00 23.00
    2.98 1.41 2.60 1.53 2.20 1.71 1.84 2.04 1.63 2.35 1.48 2.77 1.23 4.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.56 1.51 1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.60 1.06 9.00
    1.63 2.26 1.30 3.50 1.07 8.10
    2.58 1.53 2.13 1.77 1.65 2.31 1.43 2.95 1.33 3.41
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
    2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
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    Прогнозы на матч Ахмат - Динамо Москва

    Исход игры
    Ахмат
    18% (27)
    Ничья
    52.7% (79)
    Динамо Москва
    29.3% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.34% (37)
    Меньше
    74.66% (109)
    Обе команды забьют
    Да
    73.29% (107)
    Нет
    26.71% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.7% (70)
    1:2 Динамо Москва
    14.7% (22)
    0:1 Динамо Москва
    10% (15)
    1:0 Ахмат
    10% (15)
    2:1 Ахмат
    7.3% (11)
    0:0 Ничья
    4% (6)
    0:2 Динамо Москва
    2% (3)
    2:2 Ничья
    2% (3)
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