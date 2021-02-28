Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Динамо Москва
88
Шелия
Гиорги
23
Швец
Антон
18
Ордец
Иван
74
Фомин
Даниил
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
16 Будачев ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|6 (3)
|0.32
|2.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.21
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.16
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.11
|5.
|Роши Одисе
|2
|0.11
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.05
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.05
|8.
|Иванов Олег
|0
|0
|9.
|Нижич Зоран
|0
|0
|10.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|3 (1)
|0.16
|2.
|Комличенко Николай
|3 (2)
|0.16
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.16
|4.
|Моро Никола
|2 (1)
|0.11
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.05
|6.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.05
|7.
|Евгеньев Роман
|1
|0.05
|8.
|Рауш Константин
|1
|0.05
|9.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.05
|10.
|Ордец Иван
|1
|0.05
|11.
|Шунич Тони
|1
|0.05
|12.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|13.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.05
|14.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|15.
|Варела Гильермо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|8
|1
|2.
|Швец Антон
|5
|2
|3.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|4.
|Бериша Бернард
|5
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|7.
|Ильин Владимир
|4
|0
|8.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|9.
|Быстров Марат
|2
|1
|10.
|Нижич Зоран
|3
|0
|11.
|Роши Одисе
|2
|0
|12.
|Мелкадзе Георгий
|2
|0
|13.
|Харин Евгений
|2
|0
|14.
|Иванов Олег
|1
|0
|15.
|Пуцко Александр
|1
|0
|16.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|17.
|Понсе Андрес
|1
|0
|18.
|Адамов Арсен
|1
|0
|19.
|Кармаев Никита
|1
|0
|20.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|7
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|5
|2
|3.
|Комличенко Николай
|4
|1
|4.
|Ордец Иван
|5
|0
|5.
|Грулёв Вячеслав
|5
|0
|6.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|7.
|Каборе Шарль
|4
|0
|8.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|9.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|10.
|Фомин Даниил
|3
|0
|11.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|12.
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|13.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|14.
|Моро Никола
|2
|0
|15.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|16.
|Слепов Сергей
|2
|0
|17.
|Шунин Антон
|1
|0
|18.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|19.
|Тюкавин Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|Динамо Москва
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|33.33% (8)
|25% (6)
|0
|25% (6)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Динамо Москва: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ахмат Товарищеские матчи Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 6:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|45 - 17
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|35 - 19
|37
|3.
|Сочи
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|32 - 22
|36
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 23
|35
|5.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|26 - 22
|33
|6.
|Рубин
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|26 - 25
|31
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 25
|31
|8.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 19
|30
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|10.
|Химки
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 31
|28
|11.
|Ахмат
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|16 - 23
|21
|13.
|Ротор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|12 - 31
|17
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|17 - 34
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|15 - 33
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|14 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 8
|23
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 13
|19
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 13
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|9.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|12.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|13.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Динамо Москва
Исход игры
Ахмат
18% (27)
Ничья
52.7% (79)
Динамо Москва
29.3% (44)
Тотал 2.5
Больше
25.34% (37)
Меньше
74.66% (109)
Обе команды забьют
Да
73.29% (107)
Нет
26.71% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.7% (70)
1:2 Динамо Москва
14.7% (22)
0:1 Динамо Москва
10% (15)
1:0 Ахмат
10% (15)
2:1 Ахмат
7.3% (11)
0:0 Ничья
4% (6)
0:2 Динамо Москва
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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