Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|6 (3)
|0.32
|2.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.21
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.16
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.11
|5.
|Роши Одисе
|2
|0.11
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.05
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.05
|8.
|Иванов Олег
|0
|0
|9.
|Нижич Зоран
|0
|0
|10.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|3 (1)
|0.16
|2.
|Комличенко Николай
|3 (2)
|0.16
|3.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0.16
|4.
|Моро Никола
|2 (1)
|0.11
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.05
|6.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.05
|7.
|Евгеньев Роман
|1
|0.05
|8.
|Рауш Константин
|1
|0.05
|9.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.05
|10.
|Ордец Иван
|1
|0.05
|11.
|Шунич Тони
|1
|0.05
|12.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|13.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.05
|14.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|15.
|Варела Гильермо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|8
|1
|2.
|Швец Антон
|5
|2
|3.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|4.
|Бериша Бернард
|5
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|7.
|Ильин Владимир
|4
|0
|8.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|9.
|Быстров Марат
|2
|1
|10.
|Нижич Зоран
|3
|0
|11.
|Роши Одисе
|2
|0
|12.
|Мелкадзе Георгий
|2
|0
|13.
|Харин Евгений
|2
|0
|14.
|Иванов Олег
|1
|0
|15.
|Пуцко Александр
|1
|0
|16.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|17.
|Понсе Андрес
|1
|0
|18.
|Адамов Арсен
|1
|0
|19.
|Кармаев Никита
|1
|0
|20.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|7
|2
|2.
|Евгеньев Роман
|5
|2
|3.
|Комличенко Николай
|4
|1
|4.
|Ордец Иван
|5
|0
|5.
|Грулёв Вячеслав
|5
|0
|6.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|7.
|Каборе Шарль
|4
|0
|8.
|Плиев Заурбек
|3
|0
|9.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|10.
|Фомин Даниил
|3
|0
|11.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|12.
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|13.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|14.
|Моро Никола
|2
|0
|15.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|16.
|Слепов Сергей
|2
|0
|17.
|Шунин Антон
|1
|0
|18.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|19.
|Тюкавин Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|Динамо Москва
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|33.33% (8)
|25% (6)
|0
|25% (6)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ростов 0:1 Ахмат Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 2:1 Ордабасы Динамо Москва 2:4 Сочи Рубин 2:3 Динамо Москва
Динамо Москва 2:0 Кайрат Динамо Москва 3:1 Рудар Плевля Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Динамо Москва 2:2 Актобе Динамо Москва 2:0 Ракув Динамо Москва 0:2 Лех Сочи 2:0 Динамо Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Ростов 4:1 Динамо Москва Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Динамо Москва: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ахмат Товарищеские матчи Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 6:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 15
|41
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 22
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|24 - 20
|32
|6.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 19
|30
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|8.
|Рубин
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 25
|28
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|10.
|Ахмат
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|11.
|Химки
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|16 - 23
|21
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 30
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|9 - 30
|14
|15.
|Тамбов
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 29
|13
|16.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Краснодар
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 8
|23
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Химки
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|4.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 20
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Динамо Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Динамо Москва
Исход игры
Ахмат
17.5% (10)
Ничья
47.4% (27)
Динамо Москва
35.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
24.53% (13)
Меньше
75.47% (40)
Обе команды забьют
Да
67.92% (36)
Нет
32.08% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (23)
1:2 Динамо Москва
12.3% (7)
0:1 Динамо Москва
12.3% (7)
2:1 Ахмат
8.8% (5)
1:0 Ахмат
7% (4)
0:2 Динамо Москва
5.3% (3)
0:0 Ничья
5.3% (3)
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