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  3. Польша
Краковия
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
5' Желтая карточка
Йончи Доминик
0:1
11' Гол
Шиш Патрик
17'
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
5
Маркес
Иван
18
Роша
Луиш
4
Ханка
Серджу
44
Шимонович
Давид
22
Лосаж
Флорьян
97
Пик
Даниэль
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
7
Ривалдиньо
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
27
Йончи
Доминик
3
Балич
Саша
17
Шиш
Патрик
14
Зубровски
Якуб
18
Стажиньски
Филип
39
Стох
Мирослав
95
Дражич
Деян
13
Karol
Podlinski
Краковия
4-4-1-1
Заглембе Любин
4-4-1-1

Ход матча

5'
 
Йончи Доминик
11'
0:1
Шиш Патрик

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 5 (3) 0.28
2. Ханка Серджу 2 (1) 0.11
3. Лосаж Флорьян 2 0.11
4. Вестеницки Томаш 2 0.11
5. Альварес Маркос 1 0.06
6. Сиплак Михал 1 0.06
7. Хавьер Тиаго 1 0.06
8. Фиолич Иван 1 0.06
9. Шимонович Давид 1 0.06
10. Ривалдиньо 1 0.06
11. Пищек Филип 1 0.06
12. Яблонски Давид 1 0.06
13. Рыпэ Корнел 0 0
14. Димун Милан 0 0
15. Вдовяк Матеуш 0 0
16. Родин Матай 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шимич Лоренцо 3 0.17
2. Гулдан Любомир 2 0.11
3. Ходына Кацпер 2 0.11
4. Балич Саша 2 0.11
5. Сирк Рок 2 0.11
6. Шиш Патрик 2 0.11
7. Стажиньски Филип 1 (1) 0.06
8. Живец Саша 1 0.06
9. Бохар Дамьян 1 0.06
10. Дражич Деян 1 (1) 0.06
11. Мраз Самуэл 1 0.06
12. Крук Камиль 1 0.06
13. Пореба Лукаш 0 0
14. Зубровски Якуб 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Гардавски Михаэль 3 1
2. Сиплак Михал 4 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 4 0
4. Шимонович Давид 4 0
5. Ханка Серджу 4 0
6. Родин Матай 2 1
7. Маркес Иван 2 1
8. Альварес Маркос 3 0
9. Пищек Филип 3 0
10. Хавьер Тиаго 2 0
11. Фиолич Иван 2 0
12. Садикович Дамир 2 0
13. Лосаж Флорьян 2 0
14. Рыпэ Корнел 1 0
15. Вестеницки Томаш 1 0
16. Феррарессо Диего 1 0
17. Ривалдиньо 1 0
18. Пик Даниэль 1 0
19. Зауха Патрик 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Зубровски Якуб 4 1
2. Шимич Лоренцо 5 0
3. Балич Саша 4 0
4. Сирк Рок 3 0
5. Дражич Деян 3 0
6. Шиш Патрик 3 0
7. Йончи Доминик 1 1
8. Гулдан Любомир 2 0
9. Башкиров Евгений 2 0
10. Вуйцицки Якуб 2 0
11. Пореба Лукаш 2 0
12. Мраз Самуэл 1 0
13. Бартолевски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 5.26% (1) 21.05% (4) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 31.58% (6)
 Заглембе Любин 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4) 0 26.32% (5) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Сталь Мелец 0:0 Краковия Краковия 1:1 Подбескидзе Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия
Варта Познань 1:0 Краковия Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Лех 0:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань

Последние игры между собой

Краковия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса
Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 19 12 3 4 33 - 20 39
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 19 10 4 5 30 - 20 34
4. Лехия Гданьск Заявка 19 9 2 8 25 - 22 29
5. Гурник Забже Заявка 19 8 3 8 23 - 22 27
6. Шлёнск Заявка 18 7 4 7 22 - 19 25
7. Ягеллония Заявка 19 7 4 8 26 - 29 25
8. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
9. Висла Краков Заявка 19 6 6 7 30 - 26 24
10. Пяст Заявка 19 6 6 7 24 - 22 24
11. Заглембе Любин 0:0 Заявка 19 6 6 7 19 - 20 24
12. Краковия 0:0 Заявка 19 5 9 5 19 - 20 24
13. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
14. Висла Плоцк Заявка 18 6 4 8 23 - 28 22
15. Подбескидзе Заявка 19 4 5 10 18 - 42 17
16. Сталь Мелец Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Ракув Заявка 10 6 1 3 13 - 8 19
4. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
5. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
6. Заглембе Любин 0:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Краковия 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 11 14
10. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
11. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Висла Плоцк Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
15. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Сталь Мелец Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Лехия Гданьск Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
8. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
9. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Краковия 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
13. Заглембе Любин 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 10 9
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Шиш Патрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Йончи Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Заглембе Любин
2.46
3.19
3.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.15 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.12 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.15 3.05
  2.45 3.22 3.23

Самый высокий коэффициент на матч «Краковия» – «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краковия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краковия» – «Заглембе Любин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.05 6.25 1.09 2.94 1.38 2.26 1.64 1.72 2.24 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.75 1.05 7.30
8.80 1.05 6.50 1.09 2.85 1.39 2.21 1.66 1.86 1.94 1.66 2.21 1.31 3.25 1.22 4.00 1.08 7.10 1.06 7.80 1.01 13.00 0.00 13.50 0.00 19.50
3.14 1.39 2.74 1.50 2.32 1.66 1.93 1.96 1.69 2.26 1.52 2.66 1.25 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.59 1.50 1.73 2.11 1.36 3.15
1.68 2.20 1.31 3.25 1.07 7.20
2.75 1.49 2.24 1.70 1.75 2.19 1.47 2.81 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.23 4.20
2.33 1.57 1.55 2.33 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.89
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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