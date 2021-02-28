Краковия
0:1
Первый тайм: 17'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Заглембе Любин
5' Желтая карточкаЙончи Доминик
0:1
11' ГолШиш Патрик
88
Родин
Матай
18
Роша
Луиш
97
Пик
Даниэль
17
Шиш
Патрик
95
Дражич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Косецки ЯкубПолузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
11'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|5 (3)
|0.28
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.11
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.11
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.11
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0.06
|6.
|Сиплак Михал
|1
|0.06
|7.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.06
|8.
|Фиолич Иван
|1
|0.06
|9.
|Шимонович Давид
|1
|0.06
|10.
|Ривалдиньо
|1
|0.06
|11.
|Пищек Филип
|1
|0.06
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.06
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|3
|0.17
|2.
|Гулдан Любомир
|2
|0.11
|3.
|Ходына Кацпер
|2
|0.11
|4.
|Балич Саша
|2
|0.11
|5.
|Сирк Рок
|2
|0.11
|6.
|Шиш Патрик
|2
|0.11
|7.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.06
|8.
|Живец Саша
|1
|0.06
|9.
|Бохар Дамьян
|1
|0.06
|10.
|Дражич Деян
|1 (1)
|0.06
|11.
|Мраз Самуэл
|1
|0.06
|12.
|Крук Камиль
|1
|0.06
|13.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|14.
|Зубровски Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гардавски Михаэль
|3
|1
|2.
|Сиплак Михал
|4
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0
|4.
|Шимонович Давид
|4
|0
|5.
|Ханка Серджу
|4
|0
|6.
|Родин Матай
|2
|1
|7.
|Маркес Иван
|2
|1
|8.
|Альварес Маркос
|3
|0
|9.
|Пищек Филип
|3
|0
|10.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|11.
|Фиолич Иван
|2
|0
|12.
|Садикович Дамир
|2
|0
|13.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|14.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|15.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|16.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|17.
|Ривалдиньо
|1
|0
|18.
|Пик Даниэль
|1
|0
|19.
|Зауха Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|4
|1
|2.
|Шимич Лоренцо
|5
|0
|3.
|Балич Саша
|4
|0
|4.
|Сирк Рок
|3
|0
|5.
|Дражич Деян
|3
|0
|6.
|Шиш Патрик
|3
|0
|7.
|Йончи Доминик
|1
|1
|8.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|9.
|Башкиров Евгений
|2
|0
|10.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|11.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|12.
|Мраз Самуэл
|1
|0
|13.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|Заглембе Любин
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|0
|26.32% (5)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +7 =8 -5Сталь Мелец 0:0 Краковия Краковия 1:1 Подбескидзе Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия
Варта Познань 1:0 Краковия Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =6 -8Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Лех 0:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань
Последние игры между собой
Краковия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 20
|34
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|25 - 22
|29
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 22
|27
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 19
|25
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 29
|25
|8.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Висла Краков
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 26
|24
|10.
|Пяст
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 22
|24
|11.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|12.
|Краковия
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|19 - 20
|24
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 28
|22
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 42
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|6.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Краковия
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 11
|14
|10.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|15.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|9.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Краковия
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|13.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 10
|9
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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