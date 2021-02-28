  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Тоттенхэм
2:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Бёрнли
0'
1:0
2' Гол
Бэйл Гарет
2:0
15' Гол
Кейн Гарри
15'
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
6
Санчес
Давинсон
4
Алдервейрельд
Тоби
3
Регилон
Серхио
28
Н'Домбеле
Тангай
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
9
Бэйл
Гарет
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
8
Браунхилл
Джош
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
19
Родригес
Джей
27
Выдра
Матей
Тоттенхэм
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

2'
Бэйл Гарет
(Сон Хынмин)
1:0
15'
Кейн Гарри
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 14 (3) 0.56
2. Сон Хынмин 13 0.52
3. Н'Домбеле Тангай 3 0.12
4. Бэйл Гарет 2 0.08
5. Орье Серж 2 0.08
6. Лукас Моура 2 0.08
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.04
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.04
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.04
10. Регилон Серхио 0 0
11. Бергвейн Стевен 0 0
12. Доэрти Мэтт 0 0
13. Дэвис Бен 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.15
2. Барнс Эшли 3 (1) 0.12
3. Гудмундссон Йоханн 2 0.08
4. Ми Бен 2 0.08
5. Макнил Дуайт 1 0.04
6. Родригес Джей 1 0.04
7. Вествуд Эшли 1 0.04
8. Брэйди Роберт 1 0.04
9. Лоутон Мэттью 1 0.04
10. Данн Джимми 1 0.04
11. Питерс Эрик 0 0
12. Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 6 0
2. Ламела Эрик 4 0
3. Уинкс Гарри 4 0
4. Доэрти Мэтт 2 1
5. Ло Чельсо Джовани 3 0
6. Регилон Серхио 3 0
7. Сиссоко Мусса 2 0
8. Алдервейрельд Тоби 2 0
9. Дайер Эрик 2 0
10. Бергвейн Стевен 2 0
11. Н'Домбеле Тангай 2 0
12. Кейн Гарри 1 0
13. Дэвис Бен 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Лоутон Мэттью 3 0
5. Тарковски Джеймс 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Лонг Кевин 2 0
9. Ми Бен 2 0
10. Стивенс Дейл 1 0
11. Корк Джек 1 0
12. Гудмундссон Йоханн 1 0
13. Тэйлор Чарли 1 0
14. Браунхилл Джош 1 0
15. Мумбонго Джоэль 1 0
16. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 24.32% (9) 16.22% (6) 16.22% (6) 16.22% (6) 16.22% (6) 10.81% (4)
 Бёрнли 29.41% (5) 0 11.76% (2) 29.41% (5) 11.76% (2) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм
Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут
Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Бёрнли: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:2 Бёрнли Кубок Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Тоттенхэм Кубок Carling Тоттенхэм 4:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 19 5 2 52 - 16 62
2. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
3. Лестер Заявка 26 15 4 7 45 - 30 49
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 24 12 3 9 38 - 26 39
9. Тоттенхэм 2:0 Заявка 25 11 6 8 39 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 26 9 7 10 27 - 33 34
13. Кристал Пэлас Заявка 26 9 6 11 29 - 43 33
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли 0:2 Заявка 26 7 7 12 18 - 32 28
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм 2:0 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли 0:2 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
15. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
16. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 13 7 2 4 18 - 10 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
9. Тоттенхэм 2:0 Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
11. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли 0:2 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 18'
    Серхио Регилон хорошо играет в подкате, прерывая атаку соперника при помощи выноса мяча в аут.
  • 16'
    Снова длинная передача со своей половины поля оказывается удачной. Пока ничего не могут поделать гости с атакой соперника. 
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! КЕЙН!!! Из пределов штрафной площадки выстреливает в угол Кейн, увеличивая перевес.
  • 14'
    Огромные разрывы в линиях "Бёрнли" привели к контратаке на его ворота, но прострел Бэйла с правого края штрафной площадки оказался неточным. 
  • 13'
    Для разнообразия гости решили провести наступление левым краем, но результат тот же - безадресный кросс в штрафную. 

Бонус 5 000 руб.
от букмекера




Бонус 1 000 руб.
от букмекера



  • Опасный момент
    12'
    ОЙ-ОЙ-ОЙ! Моура врывается в штрафную площадку и пробивает, но попадает прямо в Ника Поупа. 
  • 11'
    Чаще через правый фланг стараются атаковать гости, пока это ни к чему опасному не приводит. 
  • 10'
    Атака "Бёрнли" завершается ударом головой Родригеса, но Льорис справился, забрав мяч намертво. 
  • Офсайд
    9'
    Поднят флажок бокового арбитра, в положении "вне игры" оказался Джей Родригес. 
  • Опасный момент
    8'
    Снова Кейн активен в атаке, подработал мяч под правую и пробил - мимо цели.
  • 7'
    Кейн попытался пробить из-за пределов штрафной площадки, но на пути мяча оказался свой - Сон.
  • 6'
    Гости на своей половине поля, хозяева высокий прессинг пока не используют.
  • 4'
    Тут же ответ от "Бёрнли". Мяч долго летает по штрафной площадке, но никому пробить не удаётся. 
  • 3'
    Не успели гости войти в игру, как уже вынуждены отыгрываться. Резвое начало от хозяев.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! БЭЙЛ!!! Сон сместился с левого фланга и подал в штрафную, откуда ударом в касание мяч в сетку отправил Бэйл.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок начинается! 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.48 4.30 7.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.30 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.40 7.30
  1.52 4.36 7.27

Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.01 9.10 1.04 3.46 1.29 2.72 1.46 1.93 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.00 10.75
11.00 1.02 8.70 1.06 3.50 1.31 2.70 1.47 2.21 1.71 1.91 1.89 1.72 2.20 1.50 2.70 1.33 3.35 1.14 5.60 1.10 6.10 1.03 11.00 1.02 10.50 0.00 18.50
3.88 1.29 2.98 1.44 2.33 1.67 2.00 1.91 1.77 2.15 1.56 2.58 1.37 3.26 1.13 6.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
1.93 1.87 1.42 2.90 1.13 6.00
3.17 1.40 2.60 1.55 2.03 1.88 1.63 2.41 1.45 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
2.65 1.45 1.67 2.03 1.27 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.78
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Тоттенхэм 2:0 Бёрнли онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Тоттенхэм 2:0 Бёрнли

Исход игры
Тоттенхэм
99.3% (147)
Ничья
0.7% (1)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.26% (59)
Меньше
58.74% (84)
Обе команды забьют
Да
37.06% (53)
Нет
62.94% (90)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
40.5% (60)
2:1 Тоттенхэм
20.3% (30)
1:0 Тоттенхэм
15.5% (23)
3:1 Тоттенхэм
13.5% (20)
3:0 Тоттенхэм
4.7% (7)
4:1 Тоттенхэм
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 