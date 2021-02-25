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Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 13 (3) 0.54
2. Сон Хынмин 13 0.54
3. Н'Домбеле Тангай 3 0.13
4. Орье Серж 2 0.08
5. Лукас Моура 2 0.08
6. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.04
7. Бэйл Гарет 1 0.04
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.04
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.04
10. Регилон Серхио 0 0
11. Бергвейн Стевен 0 0
12. Доэрти Мэтт 0 0
13. Дэвис Бен 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 4 0.16
2. Барнс Эшли 3 (1) 0.12
3. Гудмундссон Йоханн 2 0.08
4. Ми Бен 2 0.08
5. Макнил Дуайт 1 0.04
6. Родригес Джей 1 0.04
7. Вествуд Эшли 1 0.04
8. Брэйди Роберт 1 0.04
9. Лоутон Мэттью 1 0.04
10. Данн Джимми 1 0.04
11. Питерс Эрик 0 0
12. Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 6 0
2. Ламела Эрик 4 0
3. Уинкс Гарри 4 0
4. Доэрти Мэтт 2 1
5. Ло Чельсо Джовани 3 0
6. Регилон Серхио 3 0
7. Сиссоко Мусса 2 0
8. Алдервейрельд Тоби 2 0
9. Дайер Эрик 2 0
10. Бергвейн Стевен 2 0
11. Н'Домбеле Тангай 2 0
12. Кейн Гарри 1 0
13. Дэвис Бен 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 5 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Лоутон Мэттью 3 0
5. Тарковски Джеймс 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Лонг Кевин 2 0
9. Ми Бен 2 0
10. Стивенс Дейл 1 0
11. Корк Джек 1 0
12. Гудмундссон Йоханн 1 0
13. Тэйлор Чарли 1 0
14. Браунхилл Джош 1 0
15. Мумбонго Джоэль 1 0
16. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 24.32% (9) 16.22% (6) 16.22% (6) 16.22% (6) 16.22% (6) 10.81% (4)
 Бёрнли 29.41% (5) 0 11.76% (2) 29.41% (5) 11.76% (2) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм
Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут
Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Бёрнли: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:2 Бёрнли Кубок Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Тоттенхэм Кубок Carling Тоттенхэм 4:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 18 5 2 50 - 15 59
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм Заявка 25 13 6 6 39 - 29 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 23 11 3 9 37 - 26 36
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Лидс Заявка 25 11 2 12 43 - 43 35
11. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
12. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
13. Кристал Пэлас Заявка 25 9 5 11 29 - 43 32
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 25 5 11 9 26 - 32 26
17. Ньюкасл Заявка 25 7 4 14 26 - 43 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 12 5 2 5 19 - 16 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
12. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
13. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
14. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Тоттенхэм 98.1% (51)
    X 1.9% (1)
    Бёрнли 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Бёрнли
    1.60
    4.10
    7.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.05 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.10 6.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.00 6.30
      1.57 4.02 7.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.80 1.01 9.10 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00
    12.00 1.01 8.60 1.05 3.65 1.28 2.85 1.44 1.99 1.90 1.76 2.15 1.55 2.60 1.35 3.20 1.16 5.30 1.11 5.80 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
    3.77 1.30 2.89 1.46 2.28 1.69 1.97 1.93 1.74 2.19 1.53 2.66 1.36 3.37 1.13 6.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.36 2.05 1.73 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
    1.99 1.82 1.44 2.75 1.14 5.60
    3.13 1.41 2.57 1.56 2.00 1.90 1.61 2.44 1.44 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.22 2.79 1.44 1.73 2.11 1.30 3.52 1.20 4.60
    2.85 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.84
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.27
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Бёрнли онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Бёрнли

    Исход игры
    Тоттенхэм
    98.1% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    46.81% (22)
    Нет
    53.19% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    48.1% (25)
    2:1 Тоттенхэм
    21.2% (11)
    3:1 Тоттенхэм
    19.2% (10)
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