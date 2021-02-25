Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Бёрнли
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|13 (3)
|0.54
|2.
|Сон Хынмин
|13
|0.54
|3.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.13
|4.
|Орье Серж
|2
|0.08
|5.
|Лукас Моура
|2
|0.08
|6.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.04
|7.
|Бэйл Гарет
|1
|0.04
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.04
|9.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.04
|10.
|Регилон Серхио
|0
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|12.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|13.
|Дэвис Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|4
|0.16
|2.
|Барнс Эшли
|3 (1)
|0.12
|3.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0.08
|4.
|Ми Бен
|2
|0.08
|5.
|Макнил Дуайт
|1
|0.04
|6.
|Родригес Джей
|1
|0.04
|7.
|Вествуд Эшли
|1
|0.04
|8.
|Брэйди Роберт
|1
|0.04
|9.
|Лоутон Мэттью
|1
|0.04
|10.
|Данн Джимми
|1
|0.04
|11.
|Питерс Эрик
|0
|0
|12.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|6
|0
|2.
|Ламела Эрик
|4
|0
|3.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|4.
|Доэрти Мэтт
|2
|1
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|6.
|Регилон Серхио
|3
|0
|7.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|8.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|9.
|Дайер Эрик
|2
|0
|10.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|11.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|12.
|Кейн Гарри
|1
|0
|13.
|Дэвис Бен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|5
|0
|2.
|Барнс Эшли
|4
|0
|3.
|Родригес Джей
|3
|0
|4.
|Лоутон Мэттью
|3
|0
|5.
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|6.
|Брэйди Роберт
|3
|0
|7.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|8.
|Лонг Кевин
|2
|0
|9.
|Ми Бен
|2
|0
|10.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|11.
|Корк Джек
|1
|0
|12.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|13.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|14.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|15.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|16.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|24.32% (9)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|Бёрнли
|29.41% (5)
|0
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм
Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут
Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Бёрнли: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Тоттенхэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:2 Бёрнли Кубок Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Тоттенхэм Кубок Carling Тоттенхэм 4:1 Бёрнли Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|50 - 15
|59
|2.
|Лестер
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|44 - 27
|49
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|53 - 32
|49
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|39 - 29
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|41 - 25
|43
|6.
|Эвертон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 33
|40
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|45 - 34
|40
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|37 - 26
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|37 - 27
|36
|10.
|Лидс
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|43 - 43
|35
|11.
|Арсенал
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|31 - 26
|34
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|26 - 32
|33
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 43
|32
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 43
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|18 - 30
|28
|16.
|Брайтон
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|26 - 32
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|26 - 43
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|21 - 32
|22
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|19 - 55
|14
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|25
|3
|2
|20
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 16
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|12.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|13.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 27
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Бёрнли
Исход игры
Тоттенхэм
98.1% (51)
Ничья
1.9% (1)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.68% (21)
Меньше
55.32% (26)
Обе команды забьют
Да
46.81% (22)
Нет
53.19% (25)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
48.1% (25)
2:1 Тоттенхэм
21.2% (11)
3:1 Тоттенхэм
19.2% (10)
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