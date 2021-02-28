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Середь
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Слован Братислава
0'
0:1
7' Гол
Вернон де Марко
14'

Ход матча

7'
0:1
Вернон де Марко

Бомбардиры внутри турнира

Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панкаричан Филип 4 0.19
2. Шпехар Дино 4 0.19
3. Лачны Милош 3 0.14
4. Иван Алекс 2 (1) 0.1
5. Бушня Денис 2 0.1
6. Ярович Сенад 1 0.05
7. Моронг Адам 1 0.05
8. Фабри Андрей 1 0.05
9. Шумский Николас 1 0.05
10. Ба Тидьян 1 0.05
11. Юрешкин Роко 1 0.05
12. Михалик Любомир 0 0
13. Гучко Томаш 0 0
Слован Братислава
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ратао Рафаэл 9 0.43
2. Хольман Дэвид 8 (2) 0.38
3. Стрелец Давид 7 0.33
4. Медвед Жан 4 0.19
5. Вернон де Марко 4 0.19
6. Даниэл Эрик 3 0.14
7. Ожболт Ален 3 (1) 0.14
8. Чаврич Александр 2 0.1
9. Рабиу Ибрахим 2 0.1
10. Ноно Хосе 1 0.05
11. Байрич Кенан 1 0.05
12. Медведев Юрий II 1 0.05
13. Вайсс Владимир 0 0
14. Пощек Лукаш 0 0
15. Моха Хадфи 0 0

Карточки

Середь
# Игрок      
1. Сланинка Мартин 4 1
2. Гучко Томаш 2 2
3. Михалик Любомир 5 0
4. Шумский Николас 5 0
5. Адекворойе Банколе 3 1
6. Дурански Филип 4 0
7. Моронг Адам 3 0
8. Панкаричан Филип 3 0
9. Ба Тидьян 3 0
10. Иван Алекс 3 0
11. Ярович Сенад 2 0
12. Фабри Андрей 2 0
13. Юрешкин Роко 2 0
14. Бушня Денис 2 0
15. Лачны Милош 0 1
16. Мечар Мартин 1 0
17. Месарош Андрас 1 0
18. Махуча Ондржей 1 0
19. Челикович Ясмин 1 0
20. Daniel Espinar 1 0
21. Якубу Мэттью 1 0
22. Мехич Ален 1 0
23. татранский Филип 1 0
Слован Братислава
# Игрок      
1. Де Кампс Юри 5 0
2. Байрич Кенан 4 0
3. Хольман Дэвид 4 0
4. Ноно Хосе 4 0
5. Вернон де Марко 4 0
6. Ловат Лукас 3 0
7. Абена Минти 1 1
8. Вайсс Владимир 2 0
9. Рабиу Ибрахим 2 0
10. Медведев Юрий II 2 0
11. Петрак Ондржей 1 0
12. Хенти Эзекиэль 1 0
13. Грейф Доминик 1 0
14. Медвед Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Середь 14.29% (3) 23.81% (5) 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Слован Братислава 13.64% (6) 18.18% (8) 20.45% (9) 15.91% (7) 13.64% (6) 18.18% (8)

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь
Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь
Слован Братислава Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Слован Братислава 1:0 Погронье Ружомберок 0:0 Слован Братислава Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Слован Братислава 3:2 Жилина
Спартак Трнава 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Тренчин Сеница 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 2:1 Злате Моравце Земплин 0:2 Слован Братислава Слован Братислава 0:1 Нитра ДАК 1:1 Слован Братислава Слован Братислава 3:0 Середь Погронье 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Сеница Слован Братислава 5:0 Ружомберок Жилина 2:2 Слован Братислава КуПС 1:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Тренчин 1:2 Слован Братислава Злате Моравце 2:1 Слован Братислава

Последние игры между собой

Середь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
Слован Братислава: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
Слован Братислава 3:0 Середь Суперлига Слован Братислава 2:0 Середь Товарищеские матчи Слован Братислава 2:0 Середь Товарищеские матчи Слован Братислава 2:0 Середь Суперлига
Середь 0:4 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Середь Суперлига Середь 1:4 Слован Братислава Суперлига Середь 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Середь Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1:0 Заявка 21 16 3 2 47 - 11 51
2. ДАК Заявка 21 13 5 3 47 - 25 44
3. Спартак Трнава Заявка 21 11 2 8 32 - 27 35
4. Жилина Заявка 21 10 4 7 46 - 31 34
5. Злате Моравце Заявка 21 8 6 7 37 - 29 30
6. Тренчин Заявка 21 6 7 8 28 - 38 25
7. Ружомберок Заявка 21 5 8 8 29 - 34 23
8. Нитра Заявка 21 6 4 11 21 - 37 22
9. Середь 0:1 Заявка 21 5 7 9 22 - 34 22
10. Сеница Заявка 21 5 5 11 22 - 39 20
11. Земплин Заявка 21 4 7 10 21 - 42 19
12. Погронье Заявка 21 3 10 8 26 - 31 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1:0 Заявка 10 9 0 1 25 - 4 27
2. ДАК Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
3. Жилина Заявка 10 7 2 1 26 - 11 23
4. Злате Моравце Заявка 10 5 3 2 24 - 13 18
5. Ружомберок Заявка 11 4 5 2 16 - 9 17
6. Спартак Трнава Заявка 11 5 1 5 11 - 14 16
7. Тренчин Заявка 10 3 4 3 17 - 17 13
8. Середь 0:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
9. Земплин Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
10. Погронье Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11. Нитра Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
12. Сеница Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1:0 Заявка 11 7 3 1 22 - 7 24
2. ДАК Заявка 10 6 2 2 20 - 15 20
3. Спартак Трнава Заявка 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Сеница Заявка 11 4 2 5 11 - 18 14
5. Нитра Заявка 10 4 1 5 11 - 20 13
6. Злате Моравце Заявка 11 3 3 5 13 - 16 12
7. Тренчин Заявка 11 3 3 5 11 - 21 12
8. Жилина Заявка 11 3 2 6 20 - 20 11
9. Середь 0:1 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
10. Погронье Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
11. Земплин Заявка 11 1 5 5 10 - 26 8
12. Ружомберок Заявка 10 1 3 6 13 - 25 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Середь
Ничья
Слован Братислава
24.00
9.20
1.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 15.00 6.60 1.19
Бонус: 5 000 ₽ 12.50 5.90 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 5.60 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Середь» – «Слован Братислава» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Середь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Слован Братислава» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Середь» – «Слован Братислава», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.01 4.10 1.19 3.32 1.30 2.21 1.70 1.69 2.09 1.43 2.62 1.20 3.96 1.18 4.20
13.50 1.01 10.00 1.03 4.00 1.22 3.20 1.32 2.10 1.69 1.88 1.86 1.65 2.15 1.42 2.70 1.20 4.20 1.16 4.90 1.05 8.50 1.04 9.10 1.01 15.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.32 1.30 2.23 1.61 1.52 2.43 1.21 4.10
2.20 1.62 1.52 2.44 1.17 4.70
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.14 1.33 1.83 1.91 1.37 2.94
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Середь 0:1 Слован Братислава онлайн

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