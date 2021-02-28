Середь
0:1
Первый тайм: 14'
Стадион: Миява
Слован Братислава
0:1
7' ГолВернон де Марко
Ход матча
7'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панкаричан Филип
|4
|0.19
|2.
|Шпехар Дино
|4
|0.19
|3.
|Лачны Милош
|3
|0.14
|4.
|Иван Алекс
|2 (1)
|0.1
|5.
|Бушня Денис
|2
|0.1
|6.
|Ярович Сенад
|1
|0.05
|7.
|Моронг Адам
|1
|0.05
|8.
|Фабри Андрей
|1
|0.05
|9.
|Шумский Николас
|1
|0.05
|10.
|Ба Тидьян
|1
|0.05
|11.
|Юрешкин Роко
|1
|0.05
|12.
|Михалик Любомир
|0
|0
|13.
|Гучко Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ратао Рафаэл
|9
|0.43
|2.
|Хольман Дэвид
|8 (2)
|0.38
|3.
|Стрелец Давид
|7
|0.33
|4.
|Медвед Жан
|4
|0.19
|5.
|Вернон де Марко
|4
|0.19
|6.
|Даниэл Эрик
|3
|0.14
|7.
|Ожболт Ален
|3 (1)
|0.14
|8.
|Чаврич Александр
|2
|0.1
|9.
|Рабиу Ибрахим
|2
|0.1
|10.
|Ноно Хосе
|1
|0.05
|11.
|Байрич Кенан
|1
|0.05
|12.
|Медведев Юрий II
|1
|0.05
|13.
|Вайсс Владимир
|0
|0
|14.
|Пощек Лукаш
|0
|0
|15.
|Моха Хадфи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сланинка Мартин
|4
|1
|2.
|Гучко Томаш
|2
|2
|3.
|Михалик Любомир
|5
|0
|4.
|Шумский Николас
|5
|0
|5.
|Адекворойе Банколе
|3
|1
|6.
|Дурански Филип
|4
|0
|7.
|Моронг Адам
|3
|0
|8.
|Панкаричан Филип
|3
|0
|9.
|Ба Тидьян
|3
|0
|10.
|Иван Алекс
|3
|0
|11.
|Ярович Сенад
|2
|0
|12.
|Фабри Андрей
|2
|0
|13.
|Юрешкин Роко
|2
|0
|14.
|Бушня Денис
|2
|0
|15.
|Лачны Милош
|0
|1
|16.
|Мечар Мартин
|1
|0
|17.
|Месарош Андрас
|1
|0
|18.
|Махуча Ондржей
|1
|0
|19.
|Челикович Ясмин
|1
|0
|20.
|Daniel Espinar
|1
|0
|21.
|Якубу Мэттью
|1
|0
|22.
|Мехич Ален
|1
|0
|23.
|татранский Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Кампс Юри
|5
|0
|2.
|Байрич Кенан
|4
|0
|3.
|Хольман Дэвид
|4
|0
|4.
|Ноно Хосе
|4
|0
|5.
|Вернон де Марко
|4
|0
|6.
|Ловат Лукас
|3
|0
|7.
|Абена Минти
|1
|1
|8.
|Вайсс Владимир
|2
|0
|9.
|Рабиу Ибрахим
|2
|0
|10.
|Медведев Юрий II
|2
|0
|11.
|Петрак Ондржей
|1
|0
|12.
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|13.
|Грейф Доминик
|1
|0
|14.
|Медвед Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Середь
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Слован Братислава
|13.64% (6)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь
Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь
Слован Братислава Последние 20 матчей: +13 =3 -4Слован Братислава 1:0 Погронье Ружомберок 0:0 Слован Братислава Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Слован Братислава 3:2 Жилина
Спартак Трнава 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Тренчин Сеница 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 2:1 Злате Моравце Земплин 0:2 Слован Братислава Слован Братислава 0:1 Нитра ДАК 1:1 Слован Братислава Слован Братислава 3:0 Середь Погронье 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Сеница Слован Братислава 5:0 Ружомберок Жилина 2:2 Слован Братислава КуПС 1:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Тренчин 1:2 Слован Братислава Злате Моравце 2:1 Слован Братислава
Последние игры между собой
Середь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
Слован Братислава: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1:0 Заявка
|21
|16
|3
|2
|47 - 11
|51
|2.
|ДАК
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|47 - 25
|44
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 27
|35
|4.
|Жилина
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|46 - 31
|34
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 29
|30
|6.
|Тренчин
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|28 - 38
|25
|7.
|Ружомберок
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|29 - 34
|23
|8.
|Нитра
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 37
|22
|9.
|Середь
|0:1 Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 34
|22
|10.
|Сеница
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|22 - 39
|20
|11.
|Земплин
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|21 - 42
|19
|12.
|Погронье
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|26 - 31
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1:0 Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|2.
|ДАК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|3.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|4.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|Ружомберок
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|7.
|Тренчин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|9.
|Земплин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|10.
|Погронье
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 7
|24
|2.
|ДАК
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Сеница
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|5.
|Нитра
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|6.
|Злате Моравце
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|7.
|Тренчин
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|8.
|Жилина
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|20 - 20
|11
|9.
|Середь
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Земплин
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 26
|8
|12.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
Победитель
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