Середь
0:5
Конец матча
Стадион: Миява
Слован Братислава
0:1
7' ГолВернон де Марко
24' Желтая карточкаЮрешкин Роко
25' Желтая карточкаДе Кампс Юри
28' Желтая карточкаЭнеджи Питер
0:2
29' ГолВернон де Марко
32' Желтая карточкаШумский Николас
44' Желтая карточкаМоронг Адам
0:3
56' ГолНоно Хосе
69' Желтая карточкаМихалик Любомир
71' Желтая карточкаМечар Мартин
0:4
72' ПенальтиОжболт Ален
77' Желтая карточкаЛоват Лукас
0:5
90' ГолДаниэл Эрик
31
Якубу
Мэттью
14
Моронг
Адам
10
Фабри
Андрей
12
Потома
Денис
70
Энеджи
Питер
91
Лачны
Милош
25
Пощек
Лукаш
66
Байрич
Кенан
24
Ноно
Хосе
23
Даниэл
Эрик
12
Ожболт
Ален
21
Ратао
Рафаэл
- Основной состав
-
31 Якубу МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Моронг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
-
70 Энеджи ПитерНападающий
-
91 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
-
35 Mario KvesicНападающий
-
-
-
77 Tilen Mlakar
-
Главный тренер: Frantisek Sturma
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
66 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ноно ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
12 Ожболт АленНападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Миланич Дарко
Ход матча
7'
0:1
24'
25'
28'
29'
0:2
32'
44'
56'
0:3
69'
71'
72'
0:4
77'
90'
0:5
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панкаричан Филип
|4
|0.19
|2.
|Шпехар Дино
|4
|0.19
|3.
|Лачны Милош
|3
|0.14
|4.
|Иван Алекс
|2 (1)
|0.1
|5.
|Бушня Денис
|2
|0.1
|6.
|Ярович Сенад
|1
|0.05
|7.
|Моронг Адам
|1
|0.05
|8.
|Фабри Андрей
|1
|0.05
|9.
|Шумский Николас
|1
|0.05
|10.
|Ба Тидьян
|1
|0.05
|11.
|Юрешкин Роко
|1
|0.05
|12.
|Михалик Любомир
|0
|0
|13.
|Гучко Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ратао Рафаэл
|9
|0.43
|2.
|Хольман Дэвид
|8 (2)
|0.38
|3.
|Стрелец Давид
|7
|0.33
|4.
|Вернон де Марко
|5
|0.24
|5.
|Даниэл Эрик
|4
|0.19
|6.
|Медвед Жан
|4
|0.19
|7.
|Ожболт Ален
|4 (2)
|0.19
|8.
|Ноно Хосе
|2
|0.1
|9.
|Чаврич Александр
|2
|0.1
|10.
|Рабиу Ибрахим
|2
|0.1
|11.
|Байрич Кенан
|1
|0.05
|12.
|Медведев Юрий II
|1
|0.05
|13.
|Вайсс Владимир
|0
|0
|14.
|Пощек Лукаш
|0
|0
|15.
|Моха Хадфи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Михалик Любомир
|6
|0
|2.
|Шумский Николас
|6
|0
|3.
|Сланинка Мартин
|4
|1
|4.
|Гучко Томаш
|2
|2
|5.
|Адекворойе Банколе
|3
|1
|6.
|Дурански Филип
|4
|0
|7.
|Моронг Адам
|4
|0
|8.
|Панкаричан Филип
|3
|0
|9.
|Ба Тидьян
|3
|0
|10.
|Иван Алекс
|3
|0
|11.
|Юрешкин Роко
|3
|0
|12.
|Мечар Мартин
|2
|0
|13.
|Ярович Сенад
|2
|0
|14.
|Фабри Андрей
|2
|0
|15.
|Бушня Денис
|2
|0
|16.
|Лачны Милош
|0
|1
|17.
|Месарош Андрас
|1
|0
|18.
|Махуча Ондржей
|1
|0
|19.
|Челикович Ясмин
|1
|0
|20.
|Энеджи Питер
|1
|0
|21.
|Daniel Espinar
|1
|0
|22.
|Якубу Мэттью
|1
|0
|23.
|Мехич Ален
|1
|0
|24.
|татранский Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Кампс Юри
|6
|0
|2.
|Байрич Кенан
|4
|0
|3.
|Хольман Дэвид
|4
|0
|4.
|Ноно Хосе
|4
|0
|5.
|Вернон де Марко
|4
|0
|6.
|Ловат Лукас
|4
|0
|7.
|Абена Минти
|1
|1
|8.
|Вайсс Владимир
|2
|0
|9.
|Рабиу Ибрахим
|2
|0
|10.
|Медведев Юрий II
|2
|0
|11.
|Петрак Ондржей
|1
|0
|12.
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|13.
|Грейф Доминик
|1
|0
|14.
|Медвед Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Середь
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Слован Братислава
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|18.37% (9)
|16.33% (8)
|14.29% (7)
|18.37% (9)
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь
Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь
Слован Братислава Последние 20 матчей: +13 =3 -4Слован Братислава 1:0 Погронье Ружомберок 0:0 Слован Братислава Динамо Москва 4:2 Слован Братислава Слован Братислава 3:2 Жилина
Спартак Трнава 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Тренчин Сеница 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 2:1 Злате Моравце Земплин 0:2 Слован Братислава Слован Братислава 0:1 Нитра ДАК 1:1 Слован Братислава Слован Братислава 3:0 Середь Погронье 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Сеница Слован Братислава 5:0 Ружомберок Жилина 2:2 Слован Братислава КуПС 1:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Тренчин 1:2 Слован Братислава Злате Моравце 2:1 Слован Братислава
Последние игры между собой
Середь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 9
Слован Братислава: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|51 - 11
|51
|2.
|ДАК
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|47 - 25
|44
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|32 - 27
|35
|4.
|Жилина
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|46 - 31
|34
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 29
|30
|6.
|Тренчин
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|28 - 38
|25
|7.
|Ружомберок
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|29 - 34
|23
|8.
|Нитра
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 37
|22
|9.
|Середь
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 38
|22
|10.
|Сеница
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|22 - 39
|20
|11.
|Земплин
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|21 - 42
|19
|12.
|Погронье
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|26 - 31
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|2.
|ДАК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|3.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|4.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|Ружомберок
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|7.
|Тренчин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|9.
|Земплин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|10.
|Погронье
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 7
|24
|2.
|ДАК
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Сеница
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 18
|14
|5.
|Нитра
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|6.
|Злате Моравце
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|7.
|Тренчин
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 21
|12
|8.
|Жилина
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|20 - 20
|11
|9.
|Середь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Земплин
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 26
|8
|12.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
Победитель
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