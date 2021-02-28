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  3. Швейцария
Люцерн
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Янг Бойз
0'
10' Желтая карточка
Бурч Марко
1:0
23' Гол
Угриниц Филип
45'+1
32
Мюллер
Мариус
27
Швеглер
Кристиан
4
Кнежевич
Стефан
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
10
Шауб
Луис
3
Верманн
Йорди
15
Шульц
Марвин
19
Угриниц
Филип
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
10
Сулеймани
Миралем
30
Лаупер
Сандро
60
Ридер
Фабиан
11
Гаудино
Джанлука
19
Мамбимби
Феликс
18
Нсаме
Жан-Пьер
Люцерн
4-4-2
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

10'
Бурч Марко
 
23'
Угриниц Филип
1:0
45'
Лукао II
Швеглер Кристиан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 9 0.41
2. Шульц Марвин 6 (4) 0.27
3. Шауб Луис 4 0.18
4. Шюрпф Паскаль 4 0.18
5. Угриниц Филип 3 0.14
6. Ташар Варол 3 0.14
7. Ндиайе Ибраима 2 0.09
8. Кнежевич Стефан 1 0.05
9. Лукао II 1 0.05
10. Алунга Иван 1 0.05
11. Фрыдек Мартин 0 0
12. Сидлер Сильван 0 0
13. Верманн Йорди 0 0
14. Баларубан Ашвин 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 12 (3) 0.55
2. Сибачо Жордан 8 (1) 0.36
3. Элиа Мешак 4 0.18
4. Фасснахт Кристиан 4 0.18
5. Лаупер Сандро 3 0.14
6. Мамбимби Феликс 3 0.14
7. Лефор Жордан 1 0.05
8. Гарсия Улиссес 1 0.05
9. Нгамале Муми 1 0.05
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0
13. Фон Балльмоос Давид 0 0
14. Сьерро Венсан 0 0
15. Масейрас Кентен 0 0
16. Али Мохамед 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Эмини Лорик 5 0
2. Карбонель Алекс 3 1
3. Швеглер Кристиан 4 0
4. Кнежевич Стефан 4 0
5. Угриниц Филип 4 0
6. Фрыдек Мартин 2 1
7. Соргич Деян 3 0
8. Мюллер Мариус 3 0
9. Шауб Луис 3 0
10. Сидлер Сильван 3 0
11. Ташар Варол 3 0
12. Ндиайе Ибраима 3 0
13. Бурч Марко 3 0
14. Лукао II 1 1
15. Шюрпф Паскаль 2 0
16. Гретер Симон 2 0
17. Бюрки Марко 2 0
18. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
19. Алунга Иван 2 0
20. Цибунг Давид 1 0
21. Шульц Марвин 1 0
22. Вока Идриз 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Али Мохамед 5 1
2. Эбишер Мишель 5 0
3. Зесигер Седрик 3 1
4. Сьерро Венсан 2 1
5. Нсаме Жан-Пьер 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Лустенбергер Фабиан 2 0
9. Сулеймани Миралем 2 0
10. Масейрас Кентен 2 0
11. Нгамале Муми 2 0
12. Мартинс Кристофер 1 0
13. Хефти Сильван 1 0
14. Элиа Мешак 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Сибачо Жордан 1 0
17. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 9.09% (3) 12.12% (4) 18.18% (6) 18.18% (6) 21.21% (7) 21.21% (7)
 Янг Бойз 10.81% (4) 32.43% (12) 21.62% (8) 8.11% (3) 21.62% (8) 5.41% (2)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вадуц 1:1 Люцерн Лугано 2:3 Люцерн Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Люцерн 4:0 Вадуц
Люцерн 1:1 Лугано Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс
Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз
Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига
Люцерн 2:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 22 15 5 2 38 - 16 50
2. Базель Заявка 22 9 5 8 32 - 32 32
3. Санкт-Галлен Заявка 22 8 7 7 27 - 25 31
4. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
5. Серветт Заявка 22 7 7 8 25 - 29 28
6. Люцерн 1:0 Заявка 22 7 6 9 36 - 33 27
7. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 22 7 6 9 26 - 28 27
8. Лугано 0:1 Заявка 22 5 12 5 23 - 25 27
9. Сьон 0:0 Заявка 22 4 11 7 25 - 31 23
10. Вадуц 0:0 Заявка 22 4 8 10 19 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 11 6 0 5 16 - 12 18
3. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
4. Санкт-Галлен Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
5. Люцерн 1:0 Заявка 11 4 5 2 19 - 11 17
6. Базель Заявка 11 4 5 2 17 - 17 17
7. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
8. Сьон 0:0 Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
9. Лугано 0:1 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц 0:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 11 7 3 1 19 - 6 24
2. Базель Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
3. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
4. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
5. Лугано 0:1 Заявка 11 2 8 1 12 - 11 14
6. Люцерн 1:0 Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
7. Серветт Заявка 11 3 1 7 8 - 16 10
8. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
9. Сьон 0:0 Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
10. Вадуц 0:0 Заявка 11 1 5 5 7 - 17 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Швеглер Кристиан уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Угриниц Филип бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Marco Burch получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Янг Бойз
3.80
3.68
4.44
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.60 3.75 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 3.78 3.68 1.97
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.70 1.99
  3.67 3.84 1.99

Самый высокий коэффициент на матч «Люцерн» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люцерн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люцерн» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.01 10.50 1.02 4.50 1.18 3.64 1.28 2.33 1.67 1.84 1.96 1.51 2.49 1.25 3.62 1.19 4.25 1.07 6.65
11.00 1.01 4.70 1.18 3.85 1.23 2.40 1.57 2.14 1.71 1.89 1.91 1.55 2.37 1.28 3.45 1.21 4.10 1.08 6.80 1.07 7.40 1.01 12.00
5.22 1.18 2.43 1.59 2.16 1.74 1.90 1.97 1.68 2.25 1.55 2.53 1.21 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.28 1.63 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.45
2.35 1.55 1.59 2.35 1.20 4.10
3.03 1.41 2.40 1.61 1.83 2.05 1.58 2.46 1.40 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.18 3.45 1.31 1.94 1.83 1.45 2.75 1.28 3.64
1.99 1.76 1.49 2.50 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.33
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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