Люцерн
2:2
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
Янг Бойз
10' Желтая карточкаБурч Марко
1:0
23' ГолУгриниц Филип
52' Желтая карточкаЗесигер Седрик
1:1
71' ГолФасснахт Кристиан
79' Желтая карточкаЭбишер Мишель
1:2
87' Гол в свои воротаКнежевич Стефан
88' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
89' Желтая карточкаКнежевич Стефан
90' Желтая карточкаУгриниц Филип
2:2
90' ГолШульц Марвин
46
Бурч
Марко
10
Шауб
Луис
15
Шульц
Марвин
60
Ридер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
10'
23'
1:0
52'
71'
79'
87'
1:2
88'
89'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 7
-
0 Угловые 5
-
5 Офсайды 5
-
17 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|9
|0.41
|2.
|Шульц Марвин
|6 (4)
|0.27
|3.
|Шауб Луис
|4
|0.18
|4.
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.18
|5.
|Угриниц Филип
|3
|0.14
|6.
|Ташар Варол
|3
|0.14
|7.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.09
|8.
|Кнежевич Стефан
|1
|0.05
|9.
|Лукао II
|1
|0.05
|10.
|Алунга Иван
|1
|0.05
|11.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|12.
|Сидлер Сильван
|0
|0
|13.
|Верманн Йорди
|0
|0
|14.
|Баларубан Ашвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|12 (3)
|0.55
|2.
|Сибачо Жордан
|8 (1)
|0.36
|3.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.23
|4.
|Элиа Мешак
|4
|0.18
|5.
|Лаупер Сандро
|3
|0.14
|6.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.14
|7.
|Лефор Жордан
|1
|0.05
|8.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|9.
|Нгамале Муми
|1
|0.05
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|13.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|14.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|15.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|16.
|Али Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кнежевич Стефан
|5
|0
|2.
|Угриниц Филип
|5
|0
|3.
|Эмини Лорик
|5
|0
|4.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|5.
|Швеглер Кристиан
|4
|0
|6.
|Фрыдек Мартин
|2
|1
|7.
|Соргич Деян
|3
|0
|8.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|9.
|Шауб Луис
|3
|0
|10.
|Сидлер Сильван
|3
|0
|11.
|Ташар Варол
|3
|0
|12.
|Ндиайе Ибраима
|3
|0
|13.
|Бурч Марко
|3
|0
|14.
|Лукао II
|1
|1
|15.
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|16.
|Гретер Симон
|2
|0
|17.
|Бюрки Марко
|2
|0
|18.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|19.
|Алунга Иван
|2
|0
|20.
|Цибунг Давид
|1
|0
|21.
|Шульц Марвин
|1
|0
|22.
|Вока Идриз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Али Мохамед
|5
|1
|2.
|Эбишер Мишель
|6
|0
|3.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|4.
|Нсаме Жан-Пьер
|3
|1
|5.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|6.
|Лефор Жордан
|3
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|8.
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|9.
|Сулеймани Миралем
|2
|0
|10.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|11.
|Нгамале Муми
|2
|0
|12.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|13.
|Хефти Сильван
|1
|0
|14.
|Элиа Мешак
|1
|0
|15.
|Бюрги Николас
|1
|0
|16.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|17.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|Янг Бойз
|10.81% (4)
|32.43% (12)
|21.62% (8)
|8.11% (3)
|21.62% (8)
|5.41% (2)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вадуц 1:1 Люцерн Лугано 2:3 Люцерн Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Люцерн 4:0 Вадуц
Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =2 -2Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз
Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Люцерн 2:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|40 - 17
|51
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|32 - 32
|32
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|27 - 25
|31
|4.
|Цюрих
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 31
|29
|5.
|Серветт
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 29
|28
|6.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|27 - 28
|27
|7.
|Лугано
|Заявка
|22
|5
|12
|5
|23 - 26
|27
|8.
|Люцерн
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|37 - 35
|25
|9.
|Вадуц
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 34
|22
|10.
|Сьон
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|25 - 33
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 12
|18
|3.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|5.
|Базель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|6.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|7.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 7
|25
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 15
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Лугано
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|12 - 12
|14
|6.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 22
|10
|7.
|Серветт
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 16
|10
|8.
|Вадуц
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|10.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
Победитель
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