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Беерсхот-Вильрейк
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
23' Желтая карточка
Олинга Фабрис
0:1
26' Гол
Онана Жан
45'+2
31
Ванхамел
Майк
55
Stipe
Radic
4
Франс
Фредерик
2
Берг
Ян
5
Дом
Джорен
8
Хольцхаузер
Рафаэль
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
15
Бурден
Пьер
92
Брогно
Лорис
10
Судзуки
Мусаси
16
Коффи
Херве
13
Сиранни
Алессандро
54
Лепуан
Кристоф
5
Агузуль
Саад
11
Мохамед
Димитри
10
Бакич
Марко
8
Онана
Жан
70
Табеку
Серж
6
Хочко
Дени
7
Олинга
Фабрис
20
Да
Кошта
Нуну
Беерсхот-Вильрейк
3-5-1-1
Мускрон-Перювельз
4-2-1-3

Ход матча

23'
 
Олинга Фабрис
26'
0:1
Онана Жан

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 13 (5) 0.45
2. Тиссудали Тарик 9 0.31
3. Судзуки Мусаси 6 0.21
4. Исмаила Кулибали 5 0.17
5. Нубисси Мариус 4 0.14
6. Берг Ян 3 0.1
7. Бурден Пьер 3 0.1
8. Брогно Лорис 2 0.07
9. Франс Фредерик 2 0.07
10. Сануси Райан 1 0.03
11. Дом Джорен 1 0.03
12. Вороговский Ян 1 0.03
13. Причиненко Денис 1 (1) 0.03
14. Саньянг Абдулия 0 0
15. Питермат Том 0 0
16. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
17. Халемия Мохамед Реда 0 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Кошта Нуну 5 0.17
2. Табеку Серж 3 0.1
3. Шадаш Бруну 2 0.07
4. Онана Жан 2 0.07
5. Бакич Марко 2 0.07
6. Сильвестре Матиас 2 0.07
7. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.07
8. Мохамед Димитри 2 (2) 0.07
9. Фараж Имад 1 0.03
10. Олинга Фабрис 1 0.03
11. Сиранни Алессандро 1 0.03
12. Агузуль Саад 1 0.03
13. Лепуан Кристоф 1 0.03
14. Бадибанга Бени 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Питермат Том 6 0
2. Сануси Райан 6 0
3. Причиненко Денис 5 0
4. Вороговский Ян 5 0
5. Бурден Пьер 4 0
6. Берг Ян 4 0
7. Исмаила Кулибали 4 0
8. Франс Фредерик 3 0
9. Ван ден Бёйс Дарио 3 0
10. Элеке Блессинг 3 0
11. Брогно Лорис 1 1
12. Дом Джорен 2 0
13. Хольцхаузер Рафаэль 2 0
14. Stipe Radic 2 0
15. Саньянг Абдулия 2 0
16. Судзуки Мусаси 1 0
17. Тиссудали Тарик 1 0
18. Нубисси Мариус 1 0
19. Мбоко Айртон 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Сиранни Алессандро 9 0
2. Онана Жан 6 1
3. Агузуль Саад 7 0
4. Хочко Дени 5 1
5. Бакич Марко 6 0
6. Олинга Фабрис 4 0
7. Табеку Серж 4 0
8. Бока Эрик 2 1
9. Мохамед Димитри 3 0
10. Да Кошта Нуну 3 0
11. Коффи Херве 3 0
12. Шадаш Бруну 3 0
13. Гуйе Эль-Хаджи 0 1
14. Сильвестре Матиас 1 0
15. Лепуан Кристоф 1 0
16. Антонов Неманья 1 0
17. Бадибанга Бени 1 0
18. Киринен Роббе 1 0
19. Брим Шарль-Андреас 1 0
20. Нландю Дарли 1 0
21. Капемба Освальдо Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беерсхот-Вильрейк 10% (5) 18% (9) 10% (5) 14% (7) 22% (11) 26% (13)
 Мускрон-Перювельз 4.17% (1) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2) 16.67% (4) 41.67% (10)

Предыдущие игры

Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен
Дессель 0:5 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Гент 4:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мускрон-Перювельз
Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мускрон-Перювельз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 27 20 3 4 58 - 18 63
2. Антверпен Заявка 28 14 6 8 44 - 36 48
3. Генк Заявка 29 13 7 9 54 - 41 46
4. Остенде Заявка 29 13 7 9 45 - 36 46
5. Андерлехт Заявка 29 11 12 6 39 - 30 45
6. Зульте-Варегем Заявка 29 13 4 12 46 - 50 43
7. АХ Лёвен Заявка 28 11 7 10 44 - 46 40
8. Беерсхот-Вильрейк 0:1 Заявка 29 12 4 13 50 - 54 40
9. Мехелен Заявка 29 11 7 11 42 - 46 40
10. Стандард Заявка 29 10 10 9 41 - 37 40
11. Шарлеруа Заявка 28 11 6 11 41 - 38 39
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Кортрейк Заявка 29 10 6 13 36 - 42 36
14. Эйпен Заявка 28 7 12 9 33 - 44 33
15. Сент-Трюйден Заявка 28 8 7 13 35 - 42 31
16. Серкль Брюгге Заявка 29 9 2 18 34 - 46 29
17. Мускрон-Перювельз 1:0 Заявка 29 7 8 14 25 - 43 29
18. Васланд-Беверен Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 14 10 1 3 27 - 11 31
2. Остенде Заявка 15 9 4 2 32 - 18 31
3. Андерлехт Заявка 14 7 6 1 18 - 8 27
4. Генк Заявка 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Антверпен Заявка 14 7 4 3 22 - 17 25
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
8. Беерсхот-Вильрейк 0:1 Заявка 15 6 3 6 27 - 25 21
9. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
10. Шарлеруа Заявка 13 5 3 5 14 - 11 18
11. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
12. Эйпен Заявка 14 4 5 5 19 - 23 17
13. Кортрейк Заявка 15 5 2 8 22 - 29 17
14. Зульте-Варегем Заявка 15 5 2 8 19 - 30 17
15. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
16. Мускрон-Перювельз 1:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 18 14
17. Серкль Брюгге Заявка 15 4 1 10 20 - 25 13
18. Васланд-Беверен Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Зульте-Варегем Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
3. Мехелен Заявка 14 7 3 4 19 - 20 24
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Генк Заявка 15 6 3 6 24 - 23 21
6. Шарлеруа Заявка 15 6 3 6 27 - 27 21
7. Беерсхот-Вильрейк 0:1 Заявка 14 6 1 7 23 - 29 19
8. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 14 - 13 19
9. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
10. Стандард Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
11. Андерлехт Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
12. АХ Лёвен Заявка 14 4 5 5 25 - 28 17
13. Серкль Брюгге Заявка 14 5 1 8 14 - 21 16
14. Эйпен Заявка 14 3 7 4 14 - 21 16
15. Остенде Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
16. Мускрон-Перювельз 1:0 Заявка 15 4 3 8 11 - 25 15
17. Васланд-Беверен Заявка 15 3 5 7 19 - 29 14
18. Сент-Трюйден Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Онана Жан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Олинга Фабрис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympisch Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Мускрон-Перювельз
7.90
3.86
3.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.60 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.40 3.12
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.55 3.00
  2.29 3.57 3.16

Самый высокий коэффициент на матч «Беерсхот-Вильрейк» – «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беерсхот-Вильрейк» – «Мускрон-Перювельз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.03 7.50 1.06 3.14 1.34 2.43 1.56 1.81 2.10 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.25 1.06 6.75 1.00 11.00
10.50 1.03 7.70 1.07 3.25 1.31 2.55 1.52 2.06 1.76 1.81 2.00 1.71 2.14 1.41 2.75 1.29 3.45 1.10 5.80 1.08 6.50 1.01 11.00 1.01 11.00 0.00 17.50
3.43 1.33 3.02 1.41 2.59 1.53 2.07 1.80 1.81 2.07 1.62 2.36 1.44 2.89 1.50 2.71 1.31 3.58 1.11 7.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.85 1.95 1.40 2.95 1.11 6.50 1.08 7.90
1.88 1.95 1.39 2.85 1.10 5.90
2.94 1.43 2.41 1.60 1.88 1.99 1.54 2.55 1.39 3.12 1.27 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
4.50 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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