Беерсхот-Вильрейк
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Olympisch Stadion
Мускрон-Перювельз
23' Желтая карточкаОлинга Фабрис
0:1
26' ГолОнана Жан
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
15
Бурден
Пьер
92
Брогно
Лорис
16
Коффи
Херве
10
Бакич
Марко
70
Табеку
Серж
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
15 Бурден ПьерПолузащитник
-
92 Брогно ЛорисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Will Still
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
Ход матча
23'
26'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|13 (5)
|0.45
|2.
|Тиссудали Тарик
|9
|0.31
|3.
|Судзуки Мусаси
|6
|0.21
|4.
|Исмаила Кулибали
|5
|0.17
|5.
|Нубисси Мариус
|4
|0.14
|6.
|Берг Ян
|3
|0.1
|7.
|Бурден Пьер
|3
|0.1
|8.
|Брогно Лорис
|2
|0.07
|9.
|Франс Фредерик
|2
|0.07
|10.
|Сануси Райан
|1
|0.03
|11.
|Дом Джорен
|1
|0.03
|12.
|Вороговский Ян
|1
|0.03
|13.
|Причиненко Денис
|1 (1)
|0.03
|14.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|15.
|Питермат Том
|0
|0
|16.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|17.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.17
|2.
|Табеку Серж
|3
|0.1
|3.
|Шадаш Бруну
|2
|0.07
|4.
|Онана Жан
|2
|0.07
|5.
|Бакич Марко
|2
|0.07
|6.
|Сильвестре Матиас
|2
|0.07
|7.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.07
|8.
|Мохамед Димитри
|2 (2)
|0.07
|9.
|Фараж Имад
|1
|0.03
|10.
|Олинга Фабрис
|1
|0.03
|11.
|Сиранни Алессандро
|1
|0.03
|12.
|Агузуль Саад
|1
|0.03
|13.
|Лепуан Кристоф
|1
|0.03
|14.
|Бадибанга Бени
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Питермат Том
|6
|0
|2.
|Сануси Райан
|6
|0
|3.
|Причиненко Денис
|5
|0
|4.
|Вороговский Ян
|5
|0
|5.
|Бурден Пьер
|4
|0
|6.
|Берг Ян
|4
|0
|7.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|8.
|Франс Фредерик
|3
|0
|9.
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|10.
|Элеке Блессинг
|3
|0
|11.
|Брогно Лорис
|1
|1
|12.
|Дом Джорен
|2
|0
|13.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|14.
|Stipe Radic
|2
|0
|15.
|Саньянг Абдулия
|2
|0
|16.
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|17.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|18.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|19.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сиранни Алессандро
|9
|0
|2.
|Онана Жан
|6
|1
|3.
|Агузуль Саад
|7
|0
|4.
|Хочко Дени
|5
|1
|5.
|Бакич Марко
|6
|0
|6.
|Олинга Фабрис
|4
|0
|7.
|Табеку Серж
|4
|0
|8.
|Бока Эрик
|2
|1
|9.
|Мохамед Димитри
|3
|0
|10.
|Да Кошта Нуну
|3
|0
|11.
|Коффи Херве
|3
|0
|12.
|Шадаш Бруну
|3
|0
|13.
|Гуйе Эль-Хаджи
|0
|1
|14.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|15.
|Лепуан Кристоф
|1
|0
|16.
|Антонов Неманья
|1
|0
|17.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|18.
|Киринен Роббе
|1
|0
|19.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|20.
|Нландю Дарли
|1
|0
|21.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беерсхот-Вильрейк
|10% (5)
|18% (9)
|10% (5)
|14% (7)
|22% (11)
|26% (13)
|Мускрон-Перювельз
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|41.67% (10)
Предыдущие игры
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен
Дессель 0:5 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =5 -9Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Гент 4:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мускрон-Перювельз
Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мускрон-Перювельз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|27
|20
|3
|4
|58 - 18
|63
|2.
|Антверпен
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|44 - 36
|48
|3.
|Генк
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 41
|46
|4.
|Остенде
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|45 - 36
|46
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|39 - 30
|45
|6.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|46 - 50
|43
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 46
|40
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1 Заявка
|29
|12
|4
|13
|50 - 54
|40
|9.
|Мехелен
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 46
|40
|10.
|Стандард
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|41 - 37
|40
|11.
|Шарлеруа
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|41 - 38
|39
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 42
|36
|14.
|Эйпен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|33 - 44
|33
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|35 - 42
|31
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|29
|9
|2
|18
|34 - 46
|29
|17.
|Мускрон-Перювельз
|1:0 Заявка
|29
|7
|8
|14
|25 - 43
|29
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 11
|31
|2.
|Остенде
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 8
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 25
|21
|9.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 11
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Эйпен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 29
|17
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 30
|17
|15.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|16.
|Мускрон-Перювельз
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 25
|13
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|3.
|Мехелен
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 20
|24
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Генк
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1 Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 29
|19
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|9.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|11.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|12.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|25 - 28
|17
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|14.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|15.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|16.
|Мускрон-Перювельз
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 25
|15
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 29
|14
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
Победитель
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